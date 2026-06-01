Bé trai 10 tuổi suýt tử vong vì một sai lầm khi uống nước theo cách "vạn người mê"

Tưởng là thói quen uống nước tốt cho sức khỏe, nhưng cách làm “vạn người mê” này lại khiến một bé trai 10 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch, suýt mất mạng.

Sự việc xảy ra từ năm 2023 nhưng gần đây được chia sẻ lại trên mạng xã hội, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen uống nước tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Một cậu bé 10 tuổi tại Mỹ đã rơi vào tình trạng nguy kịch, suýt mất mạng chỉ vì một thói quen tưởng chừng vô hại: uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ "ngộ độc nước" tình trạng hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời.

Bé trai 10 tuổi suýt tử vong vì một sai lầm khi uống nước tưởng chừng vô hại. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ gia đình, trong một chuyến du lịch cùng bố mẹ, do thời tiết nắng nóng và vận động nhiều, cậu bé liên tục cảm thấy khát. Trong suốt cả ngày, em uống nước rải rác nhiều lần mà không được gia đình chú ý đặc biệt, bởi quan niệm phổ biến cho rằng "uống càng nhiều nước càng tốt".

Tuy nhiên, đến khoảng tối cùng ngày, tình trạng của cậu bé bắt đầu chuyển biến xấu. Em xuất hiện các triệu chứng như đau đầu dữ dội, buồn nôn, tinh thần lơ mơ, phản ứng chậm và dần mất khả năng kiểm soát vận động cơ thể. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Trên đường di chuyển, tình trạng sức khỏe của em tiếp tục xấu đi, liên tục buồn nôn và rối loạn ý thức. Khi đến bệnh viện, cậu bé đã rơi vào trạng thái hôn mê và được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị ngộ độc nước cấp tính, dẫn đến hạ natri máu nghiêm trọng và phù não một biến chứng nguy hiểm có thể gây tổn thương não vĩnh viễn hoặc tử vong nếu không can thiệp kịp thời. Nguyên nhân được cho là do cơ thể hấp thụ lượng nước quá lớn trong thời gian quá ngắn, khiến hệ thống điều hòa điện giải bị rối loạn nghiêm trọng.

Để cứu sống bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành điều trị khẩn cấp nhằm giúp cơ thể đào thải bớt lượng nước dư thừa, đồng thời cân bằng lại nồng độ natri trong máu. Sau khoảng 8 giờ cấp cứu tích cực, tình trạng của cậu bé dần ổn định và em đã tỉnh lại, qua cơn nguy kịch.

Theo lời kể của cậu bé, trong khoảng một giờ buổi tối, em đã uống liên tiếp khoảng 6 chai nước. Ngoài ra, trong suốt cả ngày, em cũng uống thêm nhiều lần khác khi cảm thấy khát, dẫn đến tổng lượng nước nạp vào cơ thể vượt mức an toàn.

Các bác sĩ cho biết, ngộ độc nước xảy ra khi cơ thể hấp thụ nước nhanh hơn khả năng đào thải của thận. Khi đó, nồng độ natri trong máu bị pha loãng, gây ra hiện tượng hạ natri máu. Natri là một chất điện giải quan trọng giúp duy trì cân bằng dịch trong và ngoài tế bào. Khi nồng độ natri giảm mạnh, nước sẽ đi vào tế bào, khiến chúng sưng lên đặc biệt nguy hiểm nếu xảy ra ở tế bào não.

Tình trạng sưng não có thể gây ra hàng loạt triệu chứng nghiêm trọng như đau đầu, buồn nôn, rối loạn ý thức, co giật, thậm chí hôn mê. Trong những trường hợp nặng, nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do tổn thương não không hồi phục.

Các nghiên cứu y khoa cho thấy, thận của người trưởng thành khỏe mạnh có thể đào thải khoảng 0,8-1 lít nước mỗi giờ. Khi lượng nước nạp vào vượt quá khả năng này, đặc biệt trong thời gian ngắn, nguy cơ ngộ độc nước sẽ tăng cao. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận trường hợp ngộ độc xảy ra khi tiêu thụ khoảng hơn 5 lít nước trong vài giờ, tuy nhiên ngưỡng an toàn còn phụ thuộc vào tuổi tác, thể trạng, giới tính và tình trạng sức khỏe của từng người.

Các chuyên gia cảnh báo, những dấu hiệu sớm của ngộ độc nước bao gồm đau đầu, buồn nôn, lú lẫn, buồn ngủ, phản xạ chậm. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng có thể tiến triển nặng hơn với các biểu hiện như co giật, yếu cơ, ảo giác, rối loạn chức năng não, hôn mê.

Về khuyến cáo sử dụng nước, các chuyên gia y tế cho rằng người trưởng thành nên uống trung bình từ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, tùy theo mức độ vận động và điều kiện thời tiết. Việc uống nước cần được chia nhỏ trong ngày, tránh uống quá nhiều cùng lúc để cơ thể có thời gian hấp thụ và đào thải hợp lý.

Bí quyết uống nước đúng cách để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, trong thời tiết nắng nóng, việc uống nước đúng cách đóng vai trò quan trọng giúp phòng tránh mất nước, sốc nhiệt và bảo vệ sức khỏe tim mạch, tiêu hóa.

Không nên uống nước quá lạnh

Nhiều người có thói quen uống nước đá hoặc nước quá lạnh để giải nhiệt nhanh. Tuy nhiên, việc này có thể gây kích thích đường tiêu hóa, dẫn đến đau bụng, chuột rút hoặc tiêu chảy. Vì vậy, nên ưu tiên nước ở nhiệt độ phù hợp, tránh quá lạnh đột ngột.

Uống chậm, không uống quá nhiều cùng lúc

Chỉ uống nước khi khát và uống một lượng lớn cùng lúc là thói quen không tốt. Việc nạp quá nhiều nước trong thời gian ngắn có thể làm loãng máu, gây áp lực lên tim, đặc biệt nguy hiểm khi vừa vận động mạnh hoặc lao động nặng.

Ngoài ra, trong thời tiết nắng nóng, uống quá nhanh còn khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi, làm mất thêm các chất điện giải như natri, kali, khiến tình trạng khát nước trở nên trầm trọng hơn. Uống nước quá vội cũng có thể gây đầy bụng, nấc cụt. Cách tốt nhất là uống từ từ, chia nhỏ từng ngụm.

Nhu cầu nước của mỗi người là khác nhau

Khuyến nghị chung khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày chỉ mang tính tham khảo. Lượng nước thực tế phụ thuộc vào cân nặng, mức độ vận động, môi trường làm việc và thời tiết.

Một cách đơn giản để theo dõi là quan sát màu nước tiểu: nếu màu vàng nhạt là bình thường, màu sẫm cho thấy cơ thể đang thiếu nước, còn quá trong có thể là dấu hiệu uống dư nước.

Người làm việc ngoài trời nắng nóng hoặc vận động nhiều cần bổ sung nước nhiều hơn để bù lượng mất qua mồ hôi. Ngược lại, người ngồi phòng điều hòa lâu cũng vẫn cần uống đủ nước vì cơ thể vẫn bị mất nước qua da và hô hấp.

Uống nước đều đặn trong ngày, không đợi khát mới uống

Cách uống nước tốt nhất là chia đều trong ngày, mỗi giờ uống vài ngụm nhỏ hoặc khoảng 50-100ml nước, ngay cả khi chưa cảm thấy khát. Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ em để tránh mất nước thầm lặng.

Uống nước buổi sáng giúp hỗ trợ cơ thể

Một ly nước ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy có thể giúp cơ thể "khởi động" hệ tiêu hóa và bù lại lượng nước mất sau một đêm. Tuy nhiên, nên uống chậm rãi để tránh gây đầy bụng, khó chịu.

Có thể bổ sung nước từ thực phẩm tự nhiên

Ngoài nước lọc, có thể bổ sung thêm nước ép rau quả như cà chua, lựu, ổi… để cung cấp vitamin và khoáng chất. Nước chè xanh cũng là lựa chọn tốt nhờ chứa chất chống oxy hóa, giúp cơ thể tỉnh táo.

Bên cạnh đó, các loại nước như rau má cũng được nhiều người sử dụng trong mùa hè nhờ tác dụng giải nhiệt, hỗ trợ thanh lọc cơ thể và lợi tiểu.