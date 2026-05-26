Nắng nóng thế này, uống ngay loại nước được ví như "kem chống nắng tự nhiên" để ngăn da nhăn nheo, đen sạm, ai đi biển càng nên uống

Những ngày hè oi ả với cái nắng như thiêu như đốt đang khiến hội chị em "đứng ngồi không yên" vì nỗi lo làn da bị sạm đen, cháy nắng và lão hóa nhanh chóng. Bên cạnh việc bôi kem chống nắng hay che chắn kỹ càng, có một bí quyết giải nhiệt kiêm "bảo hộ" cho làn da cực kỳ hiệu quả từ bên trong. Đó chính là ăn uống thêm các thực phẩm và thức uống được ví như "kem chống nắng tự nhiên".

Mùa này, có một loại quả đang được bày bán đầy các chợ Việt với giá siêu rẻ mà nước của nó có rất nhiều lợi ích, vừa cấp nước, tăng sinh collagen cho da lại giúp da ngăn ngừa tia UV, chống nắng hiệu quả. Đó là n ước dừa tươi.

Đặc biệt, nếu bạn đang lên kế hoạch cho những chuyến du lịch biển đầy nắng gió, đây là thức uống "bất ly thân" giúp giữ cho làn da luôn căng mọng, ngậm nước và tràn trề collagen.

Vì sao nước dừa được ví là "kem chống nắng tự nhiên", ngừa nhăn và sạm da?

Theo các chuyên gia da liễu, nước dừa không đơn thuần là một loại nước giải khát mà nó sở hữu những hoạt chất "vàng" nuôi dưỡng tế bào da dưới ánh nắng mặt trời:

Cấp ẩm, bù điện giải chuyên sâu: Nước dừa chứa nguồn chất điện giải tự nhiên dồi dào (kali, natri, magie). Dưới cái nắng gay gắt, da dễ bị mất nước, thô ráp và xỉn màu. Nước dừa giúp bổ sung độ ẩm tức thì cho tế bào, giúp làn da duy trì vẻ căng bóng, mướt mịn.

"Lá chắn" chống lão hóa và nếp nhăn: Trong nước dừa có chứa Cytokinin - một hợp chất thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, làm mờ các nếp nhăn và vết chân chim. Đồng thời, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong thức uống này giúp vô hiệu hóa các gốc tự do sinh ra từ tia UV, ngăn chặn tình trạng da chảy xệ.

Kích thích sản sinh collagen: Nhiều nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ tích cực giữa việc uống nước dừa và khả năng tăng cường sản sinh collagen tự nhiên của cơ thể, giúp cấu trúc da săn chắc, đàn hồi bất chấp tuổi tác.

Làm dịu vết cháy nắng và ngừa mụn: Nếu chẳng may làn da bị mẩn đỏ, bỏng rát do phơi nắng khi đi biển, nước dừa với đặc tính làm mát sẽ xoa dịu làn da nhanh chóng. Ngoài ra, axit lauric trong nước dừa còn có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ điều trị mụn và kiểm soát dầu thừa rất tốt.

Theo TS.BS da liễu và chuyên gia thẩm mỹ Mounica C. (làm việc tại Mỹ), nước dừa là nguồn cung cấp chất điện giải tự nhiên, bao gồm kali, natri và magiê. Nó đặc biệt hữu ích đối với những người có làn da khô. Nó cung cấp chất điện giải và các hợp chất dưỡng ẩm tự nhiên khác có thể bổ sung độ ẩm cho các tế bào da, mang lại cho da vẻ căng mọng và ẩm mượt.

Những lợi ích tuyệt vời khác cho sức khỏe

Không chỉ dừng lại ở công dụng dưỡng nhan, một ly nước dừa tươi mỗi ngày còn mang lại vô vàn lợi ích cho cơ thể:

Phục hồi thể lực: Giúp hồi sức thần tốc sau khi hoạt động dưới trời nắng hoặc đổ mồ hôi nhiều.

Tốt cho tim mạch: Hàm lượng kali dồi dào giúp ổn định huyết áp và cải thiện chỉ số mỡ máu.

Hỗ trợ tiêu hóa: Các enzyme tự nhiên trong nước dừa giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Kiểm soát đường huyết: Hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho các loại nước ngọt có gas.

Bí quyết uống nước dừa đúng cách để da đẹp, dáng thon

Dù được coi là "thần dược" mùa hè, nhưng để đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần lưu ý những nguyên tắc sau:

Liều lượng hợp lý: Chỉ nên uống từ 1-2 quả dừa mỗi ngày. Việc lạm dụng quá nhiều có thể gây thừa cân do dừa vẫn chứa một lượng đường tự nhiên nhất định.

Thời điểm vàng: Tránh uống nước dừa khi bụng quá đói vì dễ gây đầy bụng, khó chịu. Nên uống sau bữa ăn nhẹ hoặc giữa các buổi trong ngày.

Ưu tiên dừa tươi nguyên chất: Hãy chọn mua dừa quả tươi chặt tại chỗ ở các chợ, sạp trái cây thay vì các loại nước dừa đóng chai, đóng hộp vốn thường bị pha thêm đường và chất bảo quản.

Lưu ý đặc biệt: Người có bệnh lý về thận hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên để tránh nguy cơ rối loạn điện giải do thừa kali.

Mùa hè này, muốn đi biển thả ga mà da vẫn trắng hồng, mọng mướt thì đừng quên bổ sung ngay "kem chống nắng tự nhiên" từ nước dừa vào thực đơn mỗi ngày nhé chị em!