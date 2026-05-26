Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư, bác sĩ nói thẳng: 3 thói quen “tiết kiệm thì ít, rước bệnh thì nhiều”

"Quá nhiều trường hợp ung thư thực chất là do tiết kiệm tiền gây ra", bác sĩ than thở.

Trong thời đại giá cả leo thang, nhiều người cố gắng tiết kiệm tiền một cách vô lý, nhưng hãy cẩn thận đừng vì quá keo kiệt mà cuối cùng lại phải trả gấp hàng chục lần chi phí nằm viện! Bác sĩ Liao Chi-ting, chuyên gia huyết học và ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết những "quyết định tiết kiệm tiền" vô thức trong cuộc sống hàng ngày có thể dần dần đẩy chúng ta đến giường bệnh, và ông thẳng thắn khẳng định: "Ung thư thực sự có thể 'do tiết kiệm tiền gây ra!".

Bác sĩ Liao Chi-ting đã chia sẻ câu chuyện về một gia đình ba người mắc ung thư đường tiêu hóa sau khi ăn thức ăn thừa trong thời gian dài. Ông giải thích rằng mặc dù tủ lạnh có thể kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm, nhưng chúng không thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Đặc biệt, rau lá xanh để qua đêm có thể sản sinh nhiều nitrit hơn, và việc tiêu thụ chúng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Do đó, tốt nhất là nên nấu ăn vừa phải và ăn trong một bữa.

Nhiều người thường nói "tiết kiệm là đức tính tốt", cho rằng nếu thứ gì đó trông vẫn ăn được thì tại sao phải vứt đi? Vì vậy, họ mua trái cây và rau củ giảm giá đã không còn tươi, hoặc giữ thực phẩm hết hạn trong tủ lạnh, thậm chí nghĩ rằng "chỉ cần cắt bỏ phần hỏng". Ví dụ như "đồ khô bị mốc", "trái cây có một miếng nhỏ bị thối", và "sữa chua hết hạn trong tủ lạnh". Nhưng những hành vi tưởng chừng "thông minh và không lãng phí" này thực chất có thể gieo mầm cho các vấn đề sức khỏe trong tương lai.

"Vì một khi thực phẩm bị mốc, nó có thể sản sinh ra aflatoxin, một chất gây ung thư nhóm 1, và việc tiêu thụ lâu dài sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư gan" , bác sĩ nhấn mạnh. "Bạn có thể chỉ nhìn thấy một vùng nhỏ bị mốc, nhưng sợi nấm mốc có thể đã ăn sâu vào những nơi bạn không thể nhìn thấy. Liệu việc hy sinh sức khỏe để tiết kiệm một chút tiền có thực sự đáng không?".

Các sản phẩm bị mốc, hết hạn sử dụng, hàng chế biến sẵn và dầu tái chế đều tiềm ẩn nguy cơ gây hại

Thực phẩm hết hạn sử dụng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây viêm dạ dày ruột, nôn mửa và khó chịu. Về lâu dài, nó có thể làm tổn thương chức năng đường tiêu hóa, dẫn đến hấp thu kém, làm giảm khả năng miễn dịch và thậm chí tạo điều kiện cho ung thư phát triển.

Ngoài ra, nhiều người thường ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn, chẳng hạn như xúc xích và mì ăn liền, để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, những thực phẩm này thường chứa hàm lượng đường, muối và các chất phụ gia khác nhau rất cao. Việc tiêu thụ lâu dài không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn có thể dẫn đến ung thư.

Bác sĩ Liao Chi-ting cũng đề cập đến trường hợp một người đàn ông khoảng 50 tuổi bị ung thư gan vài năm trước vì lối sống tiết kiệm và thường xuyên tái sử dụng dầu ăn tại nhà mà không vứt bỏ. Ông cho biết, mặc dù nguyên nhân gây ung thư gan rất phức tạp, nhưng việc đun nóng dầu nhiều lần sẽ tạo ra các axit béo chuyển hóa và các sản phẩm oxy hóa, gây gánh nặng lâu dài cho gan và là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ung thư.

Khói nấu ăn cũng có thể gây ung thư, đừng bật tắt máy hút mùi quá nhanh

Một sai lầm dễ bỏ qua khác trong việc tiết kiệm tiền là tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu ăn để tiết kiệm tiền điện.

Bác sĩ cho biết nhiều gia đình có thói quen tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu ăn, nhưng khói bếp chứa rất nhiều chất độc hại, đặc biệt là các hạt lơ lửng và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi được tạo ra từ việc xào nấu ở nhiệt độ cao. Hít phải lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Cách đúng là bật máy hút mùi trước khi nấu và để máy hoạt động từ 3 đến 5 phút sau khi nấu để đảm bảo lưu thông không khí và giảm thiểu tác hại.

Khám sức khỏe định kỳ rất cần thiết, phát hiện sớm là chìa khóa

Ngoài chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt, bác sĩ cũng nhắc nhở rằng nhiều người cảm thấy mình khỏe mạnh, hoặc để tiết kiệm chi phí khám sức khỏe, hoặc thậm chí với tâm lý "không cần khám cũng không sao", họ đã bỏ bê việc khám sức khỏe định kỳ. Kết quả là, để tiết kiệm một ít phí khám sức khỏe mỗi năm, họ đã bỏ lỡ giai đoạn vàng để điều trị ung thư.

Ông nhấn mạnh rằng nhiều loại ung thư không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, và khi xuất hiện các triệu chứng khó chịu thì bệnh đã ở giai đoạn giữa hoặc cuối. Hơn nữa, điều trị ung thư giai đoạn đầu tương đối đơn giản và ít tốn kém, trong khi ở giai đoạn sau, không chỉ độ khó điều trị tăng lên đáng kể mà chi phí cũng tăng gấp bội. "Khám sức khỏe định kỳ giống như mua bảo hiểm; bình thường bạn có thể không cần đến, nhưng nó có thể cứu sống bạn vào những thời điểm nguy kịch!". Đây chắc chắn là một khoản đầu tư sức khỏe đáng giá.

Bác sĩ Liao Chi-ting cũng cho biết nhiều người bận rộn với công việc và chỉ muốn nằm dài khi về nhà, cảm thấy việc đến phòng tập thể dục thì quá tốn kém và tập thể dục ngoài trời thì quá phiền phức. Tuy nhiên, lối sống ít vận động có thể dẫn đến béo phì, bệnh tim mạch và tăng nguy cơ ung thư. Ông gợi ý rằng đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể giảm hiệu quả nguy cơ mắc các bệnh này. Chỉ cần tận dụng thời gian đi làm, giờ nghỉ trưa hoặc giờ ăn tối - "hãy vận động đi!".

