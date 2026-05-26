3 loại cỏ dại là "thuốc toàn năng": Nhiều người nhổ bỏ mà không biết

Những loại cây này mọc ven bờ tường, góc vườn hay ngoài ruộng. Ít ai biết chúng là thuốc toàn năng.

Theo y học cổ truyền, nhiều loại cây dân dã chứa giá trị dược liệu đáng kinh ngạc, từng được ông bà sử dụng như những "vị thuốc tự nhiên" để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Dưới đây là 3 loại cỏ dại rất quen thuộc nhưng lại có nhiều công dụng mà không phải ai cũng biết.

Rau má - "giải nhiệt" nổi tiếng

Rau má là loại cây thân bò, lá nhỏ hình đồng xu, thường mọc ở nơi ẩm ướt. Vì phát triển nhanh nên nhiều người coi rau má là cỏ mọc lan, nhưng trong Đông y, đây là loại thảo dược có tính mát, được dùng từ lâu để thanh nhiệt, giải độc.

Vào mùa hè, nhiều gia đình thường xay rau má lấy nước uống để làm mát cơ thể.

Theo các tài liệu y học cổ truyền, rau má giúp hỗ trợ giảm nóng trong, rôm sảy, mụn nhọt và lợi tiểu. Không chỉ vậy, một số nghiên cứu hiện đại còn cho thấy loại cây này chứa nhiều vitamin C, flavonoid và hợp chất chống oxy hóa.

Đặc biệt, rau má còn được nhiều người sử dụng để hỗ trợ làm đẹp da nhờ khả năng thúc đẩy tái tạo mô và làm lành vết thương. Đây cũng là nguyên liệu phổ biến trong nhiều sản phẩm chăm sóc da hiện nay.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng nước rau má mỗi ngày với lượng quá lớn. Người có cơ địa lạnh bụng, tiêu chảy hoặc phụ nữ mang thai cần thận trọng khi dùng thường xuyên.

Cỏ mần trầu - " K hắc tinh" của nóng gan và rụng tóc

Cỏ mần trầu là loại cỏ mọc ven đường, ngoài ruộng hoặc các bãi đất trống. Dù vẻ ngoài bình thường, đây lại là vị thuốc quen thuộc trong dân gian.

Theo Đông y, cỏ mần trầu có vị ngọt nhạt, tính mát, giúp thanh nhiệt, hỗ trợ hạ sốt và lợi tiểu. Người xưa thường nấu nước mần trầu uống vào những ngày nắng nóng để cơ thể dễ chịu hơn.

Một công dụng khác khiến loại cây này được nhiều người biết đến là hỗ trợ giảm rụng tóc. Dân gian thường dùng mần trầu nấu nước gội đầu với hy vọng giúp tóc chắc khỏe hơn. Một số bài thuốc cổ còn sử dụng mần trầu phối hợp với các thảo dược khác để hỗ trợ người bị tăng huyết áp hoặc mất ngủ.

Diệp hạ châu - bổ gan

Diệp hạ châu thường mọc rất nhiều sau những cơn mưa. Loại cây này nhỏ, thân mềm nên thường bị nhổ bỏ vì nghĩ là cỏ vô dụng.

Tuy nhiên, trong y học cổ truyền, diệp hạ châu được đánh giá là vị thuốc có tác dụng hỗ trợ mát gan, giải độc và lợi tiểu. Từ lâu, dân gian đã dùng cây này để nấu nước uống trong những trường hợp nóng trong hoặc nổi mụn.

Một số nghiên cứu hiện đại cho thấy diệp hạ châu chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào gan. Chính vì vậy, loại cây này hiện xuất hiện trong nhiều sản phẩm thảo dược hỗ trợ chức năng gan trên thị trường.

Dù vậy, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng diệp hạ châu. Loại cây này có tính hàn nên nếu dùng quá nhiều có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy hoặc mệt mỏi. Người huyết áp thấp và phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng.

"Thuốc quý" nhưng không nên dùng tùy tiện

Nhiều loại cây mọc quanh nhà có giá trị dược liệu nhất định, song điều đó không có nghĩa cứ dùng càng nhiều càng tốt. Thực tế, không ít người tự ý sắc nước uống theo truyền miệng mà không hiểu rõ công dụng, liều lượng hay tác dụng phụ.

Các chuyên gia khuyến cáo thảo dược dân gian chỉ nên xem là biện pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị. Khi có bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc dài ngày, người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để tránh những rủi ro không mong muốn.