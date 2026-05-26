Nam thanh niên 19 tuổi đột tử vì 1 việc ai cũng "mê tít" sau khi vận động mùa hè vì sảng khoái

Xin hãy nhớ rằng, một số việc làm ngay sau khi vận động mạnh tuy rất sảng khoái nhưng lại có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn lúc nào không hay!

Cơn khát "cháy cổ" sau một buổi tập gym, chạy bộ hay một trận đấu thể thao bung hết sức lực vào mùa hè là cảm giác quen thuộc của bất kỳ ai. Lúc này, một ly nước đá mát lạnh, sảng khoái đổ tràn xuống họng giống như một phần thưởng cứu rỗi tức thì với nhiều người. Ai cũng mê tít cảm giác sảng khoái đó nhưng ít người biết rằng sự thỏa mãn nhất thời này lại có thể kích hoạt một cơ chế chết người bên trong cơ thể. Câu chuyện đau lòng của một nam sinh viên 19 tuổi dưới đây là lời cảnh tỉnh đắt giá cho thói quen giải khát tai hại này.

Nạn nhân là một nam sinh viên đại học 19 tuổi họ An sống tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Anh An là người có lối sống năng động và rất đam mê bộ môn bóng rổ.

Vào ngày xảy ra sự việc, anh An đang cùng các bạn tham gia một trận đấu bóng rổ. Trong lúc giải lao giữa hiệp, do cơ thể đang nóng bức và mệt mỏi sau khi vận động mạnh, anh đã uống nước đá lạnh để giải khát. Bạn cùng đội bóng chia sẻ thêm rằng anh vốn có thói quen uống nước lạnh sau khi chơi bóng hay vận động mạnh vì cảm thấy nó mang lại sự sảng khoái, giúp tập trung và vận động tốt hơn.

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau khi uống ly nước đá, cơn ác mộng đã ập đến. Anh An đột nhiên cảm thấy đau tức ngực kèm theo tình trạng khó thở nghiêm trọng. Ban đầu, anh nghĩ mình chỉ bị say nắng nên đã vào bóng râm ngồi nghỉ. Khoảng 10 phút sau, cảm giác khó chịu không hề thuyên giảm mà ngày càng trở nên tồi tệ. Cơn đau từ ngực trái bắt đầu lan dần ra sau lưng, cơ thể vã mồ hôi lạnh và sắc mặt tái mét.

Dù được bạn bè khuyên đi bệnh viện nhưng anh An đã từ chối. Chẳng bao lâu sau, nam thanh niên liên tục ôm ghì lấy ngực rồi ngã gục, ngất xỉu ngay tại chỗ. Dù các bạn đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện gần nhất, nhưng tim của anh An đã ngừng đập trước khi kịp bước vào phòng cấp cứu. Nguyên nhân đột tử được các bác sĩ xác định là do nhồi máu cơ tim cấp tính.

Sự sảng khoái nhất thời đổi bằng tính mạng!

Giải thích về trường hợp đáng tiếc này, bác sĩ Chen Rongjian thuộc Bệnh viện đa khoa Min Sing (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, khi chúng ta vận động mạnh hoặc chơi thể thao cường độ cao, toàn bộ lượng máu sẽ dồn về các chi, khiến lượng máu lưu thông trong động mạch vành của tim tương đối ít hơn bình thường. Nếu ngay lập tức nạp vào cơ thể một lượng lớn đồ uống lạnh, dòng nước lạnh này đi qua khoang trung thất sẽ gây kích thích mạnh.

Hệ quả là các mạch máu toàn thân bị co thắt đột ngột, đẩy huyết áp tăng cao. Sự thay đổi nhiệt độ quá nhanh này còn làm độ nhớt của máu tăng lên, kích thích quá trình đông máu cấp tính gây tắc nghẽn mạch máu. Từ đó, những cơn đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim nguy hiểm sẽ khởi phát, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.

Bác sĩ Chen Rongjian cũng đặc biệt cảnh báo, thời gian vàng để cấp cứu cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim chỉ gói gọn trong vòng 60 phút kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Việc trì hoãn đưa người bệnh đi cấp cứu sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong theo từng phút. Ông nhắc nhở, bù nước sau khi chơi thể thao, vận động mạnh là cần thiết, nhưng cần lưu ý một số điều để không tự rước họa vào thân:

- Dành thời gian nghỉ ngơi: Hãy nghỉ ngơi từ 3 đến 5 phút sau khi tập luyện hoặc chơi thể thao để nhịp tim và huyết áp ổn định trở lại.

- Chọn nhiệt độ nước phù hợp: Tốt nhất là uống nước ở nhiệt độ phòng, hoặc chỉ nên uống nước có độ lạnh vừa phải. Tuyệt đối không uống nước đá quá lạnh và tránh thói quen ngậm, nhai cả viên đá.

- Thay đổi cách uống: Hãy uống từng ngụm nhỏ một cách chậm rãi để cơ thể thích nghi dần. Không nên uống quá nhiều nước cùng một lúc nhằm tránh gây áp lực đột ngột lên hệ tuần hoàn.

4 việc tuyệt đối không làm ngay sau khi vận động mạnh hoặc chơi thể thao

Từ trường hợp đau lòng của nam thanh niên 19 tuổi kể trên, bác sĩ Chen khuyến cáo 4 hành động nghe rất sảng khoái nhưng lại gây áp lực cực kỳ lớn cho hệ tim mạch, tuyệt đối không được thực hiện ngay sau khi vừa gắng sức:

- Uống nước đá lạnh: Nạp đồ uống lạnh khi đang đổ mồ hôi sẽ khiến mạch máu bị kích thích, co thắt đột ngột và đẩy huyết áp tăng cao. Nhiệt độ giảm bất ngờ làm tăng độ nhớt của máu, dễ hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch vành.

- Đi tắm: Lao mình vào làn nước, nhất là nước mát khi cơ thể chưa hạ nhiệt sẽ gây sốc nhiệt cho hệ mạch máu toàn thân. Sự co mạch đột ngột ngoài da đẩy một lượng máu lớn về tim, dễ kích hoạt các cơn đau thắt ngực nguy hiểm.

- Ngồi ngay trước quạt hoặc điều hòa nhiệt độ thấp: Đón luồng gió lạnh trực tiếp khi các lỗ chân lông đang giãn nở tối đa để tản nhiệt sẽ làm đảo lộn cơ chế tự điều hòa của cơ thể. Sự lạnh đột ngột này kết hợp với tình trạng thiếu máu cơ tim sinh lý khi vận động rất dễ dẫn đến đột quỵ.

- Dừng lại và ngồi bệt hoặc nằm nghỉ ngay lập tức: Khi vận động mạnh hoặc chơi thể thao, máu tập trung ở các cơ xương. Nếu dừng lại đột ngột, áp lực máu giảm nhanh, máu bị ứ đọng ở các chi và không kịp quay về tim, dễ gây thiếu máu não cục bộ, chóng mặt, ngất xỉu.

Nguồn và ảnh: EBC, China News, Health GVM