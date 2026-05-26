2 vợ chồng nhập viện cấp cứu sau khi ăn 1 loại rau quả: 5 thực phẩm có vị đắng nấu chín nhừ cũng đừng ăn

Mới đây, một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi ở Chiết Giang (Trung Quốc) đã ăn quả mướp tại nhà. Sau khi ăn vài miếng, họ thấy mướp có vị đắng, nhưng không để ý lắm, vì tin rằng "mướp có vị đắng có thể giải nhiệt".

Kết quả là, sau khi ăn vài miếng, cả 2 bị buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy, phải nhập viện cấp cứu. Họ được truyền dịch khẩn cấp, bảo vệ dạ dày và điều chỉnh sự mất cân bằng điện giải.

Sau đó, bác sĩ xác định rằng thứ họ đã ăn là mướp có vị đắng. Trên thực tế, các trường hợp ngộ độc bầu, bí, mướp có vị đắng xảy ra hầu như mỗi mùa hè. Thông qua quá trình chọn lọc giống lâu dài, các loại quả họ bầu bí này không còn sản sinh ra các chất đắng nên không có vị đắng (ngoại trừ mướp đắng).

Tuy nhiên, một tỷ lệ nhỏ quả họ bầu bí có thể trở nên đắng do các yếu tố như di truyền, nhiệt độ, ánh sáng mặt trời và đất.

Bác sĩ Hàn Chi, Phó khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), đã giải thích chất gây đắng trong bầu bí có vị đắng là cucurbitacin - độc tố cucurbitacin. Các đặc tính của nó ổn định và sẽ không bị phá hủy bởi quá trình nấu nướng. Xào, hầm hoặc luộc ở 100 độ sẽ không phá hủy nó, và nó vẫn có thể gây ngộ độc ngay cả khi đã được nấu chín.

Các triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện khoảng 30 phút sau khi ăn phải. Trường hợp nhẹ có thể biểu hiện bằng buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy, trong khi trường hợp nặng có thể dẫn đến tổn thương gan và thận, thậm chí co giật, khó thở và xuất huyết đường tiêu hóa trên.

Hơn nữa, quả bầu bí có vị đắng rất khó phân biệt với bầu bí thường về hình thức. Do đó, nên nếm thử xem quả có vị đắng hay không bằng đầu lưỡi trước khi ăn để kiểm tra độ đắng; nếu có vị đắng, hãy vứt bỏ ngay lập tức.

5 thực phẩm dù đã được nấu chín vẫn có vị đắng thì rất độc hại

1. Quả mướp

Mướp thông thường không độc hại, nhưng nếu mướp có vị đắng, có thể là do nó chứa chất kiềm cucurbitacin có độc tính cao. Nó rất khó bị phá hủy hoặc hòa tan ngay cả ở nhiệt độ cao. Ăn phải có thể dẫn đến các triệu chứng ngộ độc.

Các triệu chứng có thể bao gồm khô miệng, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi và buồn ngủ. Trong trường hợp nặng, có thể dẫn đến nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, mất nước, đi ngoài ra máu và thậm chí tử vong.

Khoai tây chứa solanine, một chất độc hại. Khoai tây bình thường chứa hàm lượng solanine thấp và an toàn để ăn. Tuy nhiên, hàm lượng solanine trong khoai tây nảy mầm và khoai tây xanh tăng lên nhanh chóng. Chúng có vị tê và đắng, và việc tiêu thụ liên tục với số lượng lớn có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, và thậm chí khó thở.

3. Quả bạch quả đắng

Quả bạch quả chứa các chất độc như axit ginkgolic và axit ginkgolic hydro hóa. Ăn phải có thể gây ngộ độc thực phẩm, chủ yếu biểu hiện qua các triệu chứng về đường tiêu hóa. Các chất độc này có thể bị phá hủy ở nhiệt độ cao, vì vậy tuyệt đối không được ăn quả bạch quả sống.

4. Quả hạch đắng

Bảo quản không đúng cách hoặc bảo quản quá lâu có thể khiến các axit béo không bão hòa trong các loại hạt bị ôi thiu, dẫn đến vị ôi hoặc đắng. Đặc biệt, các loại hạt bị mốc rất dễ sản sinh ra aflatoxin. Aflatoxin là chất gây ung thư nhóm 1, độc gấp 68 lần asen và có khả năng chịu nhiệt, khó bị phá hủy ở nhiệt độ dưới 280 độ C.

5. Hạnh nhân đắng

Nếu là hạnh nhân đắng, ngộ độc sẽ xảy ra nhanh hơn. Các hydroglycoside trong hạnh nhân đắng sẽ phân hủy trong cơ thể tạo ra axit hydrocyanic, và ăn từ 20 đến 60 hạt hạnh nhân có thể gây ngộ độc.

Thực phẩm có bất thường này cũng không nên ăn

1. Trái cây và rau quả bị hư hỏng một phần

Một số người cho rằng việc loại bỏ phần bị thối của rau quả sẽ giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, ngay cả khi phần bị thối được loại bỏ, phần khỏe mạnh vẫn có thể bị nhiễm khuẩn và nấm mốc, tạo ra các chất độc hại.

Ví dụ, gừng thối tạo ra safrole, một chất cực độc. Ngay cả khi tiêu thụ một lượng nhỏ cũng có thể gây nhiễm độc và thoái hóa tế bào gan, làm tổn hại chức năng gan.

2. Mía ruột đỏ

Phần lõi đỏ trên cây mía không phải là dấu hiệu của hàm lượng đường cao, mà là do nấm mốc phát triển. Nó có thể chứa chất độc thần kinh axit 3-nitropropionic, có thể gây buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, nhìn mờ, và trong trường hợp nặng, suy hô hấp. Nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì bất thường, hãy vứt bỏ cây mía ngay lập tức và không ăn bất kỳ phần nào không có lõi đỏ.

3. Cua chết

Khi cua chết, vi khuẩn trong cơ thể nó sinh sôi nhanh chóng, phân hủy protein trong cơ thể cua và tạo ra một lượng lớn histamine cùng các amin sinh học khác.

Histamine rất độc hại và không thể loại bỏ hoàn toàn ngay cả sau khi nấu chín. Nó có thể gây ngộ độc dị ứng, dẫn đến các triệu chứng như phát ban, ngứa và khó thở. Trong trường hợp nặng, nó có thể dẫn đến sốc phản vệ và đe dọa tính mạng.

4. Mộc nhĩ ngâm lâu

Mộc nhĩ được ngâm quá lâu, chúng có thể sản sinh ra một chất gọi là axit bongkrekic.Nó chứa các chất độc hại có thể gây ngộ độc axit bongkrekic nếu nuốt phải.

Axit bongkrekic là một chất chịu nhiệt, không thể loại bỏ ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao. Nếu ăn nấm mộc nhĩ bị nhiễm axit bongkrekic và bị ngộ độc, các triệu chứng nhẹ có thể bao gồm chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy, trong khi trường hợp nặng có thể gây chảy máu nội tạng, suy tạng và thậm chí tử vong.

5. Khoai lang có đốm đen

Những đốm này là dấu hiệu của bệnh thối đen khoai lang. Nấm gây bệnh thối đen rất khó bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao và sản sinh ra độc tố ipomeamarone và ipomeamarol. Những độc tố này chủ yếu gây hại cho gan, dẫn đến các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy và sốt; trong trường hợp nặng, có thể dẫn đến xuất huyết và sốc.

