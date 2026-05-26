4 món ăn được ví như "thuốc ngủ tự nhiên": Chuyên gia khuyên nên ăn 3 lần/tuần để ngủ sâu, giảm mệt mỏi mùa hè

Mùa hè là thời điểm nhiều người rơi vào tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn. Thay vì lạm dụng thuốc ngủ, một số thực phẩm quen thuộc có khả năng hỗ trợ an thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn trong những ngày nắng nóng.

Mùa hè đến không chỉ mang theo nắng nóng mà còn kéo theo một vấn đề khiến nhiều người "ám ảnh": mất ngủ. Không ít người than phiền rằng càng về đêm càng khó ngủ, ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc, sáng dậy cơ thể mệt rã rời, đầu óc thiếu tỉnh táo dù không hề làm việc quá sức.

Theo các chuyên gia sức khỏe, thời tiết oi bức có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Nhiệt độ cao khiến cơ thể khó hạ nhiệt để bước vào trạng thái ngủ sâu. Đồng thời, việc đổ nhiều mồ hôi vào mùa hè còn làm tiêu hao nước, chất điện giải và năng lượng, khiến cơ thể luôn trong trạng thái bồn chồn, khó thư giãn.

Trong Đông y, mùa hè thuộc hành Hỏa, tương ứng với tạng Tâm. Khi "tâm hỏa" quá vượng, con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, nóng nảy, tâm trí khó ổn định nên giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng.

Điều đáng nói là mất ngủ kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi vào hôm sau. Nếu tình trạng này diễn ra liên tục, hệ miễn dịch có thể suy giảm, nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn tim mạch và suy giảm trí nhớ cũng tăng lên đáng kể.

Thay vì lạm dụng thuốc ngủ, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc điều chỉnh chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện giấc ngủ một cách tự nhiên và an toàn hơn. Dưới đây là 4 loại thực phẩm được đánh giá có lợi cho hệ thần kinh, giúp thư giãn cơ thể và hỗ trợ ngủ ngon hơn nếu sử dụng đều đặn khoảng 3 lần mỗi tuần.

Kê (tiểu mễ): Loại ngũ cốc nhỏ bé nhưng giúp cơ thể "tự tạo cơn buồn ngủ"

Trong dân gian, cháo kê từ lâu đã được xem là món ăn giúp an thần, đặc biệt phù hợp với người ngủ không sâu giấc hoặc hay tỉnh giấc nửa đêm.

Theo nghiên cứu dinh dưỡng, kê chứa hàm lượng tryptophan khá cao – một loại axit amin cần thiết để cơ thể tổng hợp serotonin và melatonin. Đây đều là những chất có vai trò quan trọng trong việc điều hòa cảm xúc và chu kỳ giấc ngủ.

Nói cách khác, việc ăn kê có thể hỗ trợ cơ thể sản sinh "hormone ngủ", từ đó giúp não bộ thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Cách dùng được khuyên áp dụng :

- Nấu cháo kê cùng táo đỏ

- Có thể thêm hạt sen hoặc bách hợp để tăng tác dụng thanh nhiệt, an thần

- Nên ăn vào buổi tối, khoảng 1–2 tiếng trước khi ngủ

Nhiều người cho biết sau vài ngày sử dụng liên tục, tình trạng khó ngủ và thức giấc giữa đêm giảm rõ rệt.

Chuối: "Thuốc an thần tự nhiên" giàu magie và kali

Chuối là loại trái cây quen thuộc nhưng lại sở hữu nhiều dưỡng chất hỗ trợ giấc ngủ. Hai khoáng chất nổi bật trong chuối là magie và kali có tác dụng giúp cơ bắp thư giãn, giảm co cứng và ổn định hệ thần kinh. Khi cơ thể được thả lỏng, não bộ cũng dễ bước vào trạng thái nghỉ ngơi hơn.

Ngoài ra, chuối còn chứa serotonin – hoạt chất liên quan trực tiếp đến cảm giác thư giãn và hạnh phúc. Một phần serotonin trong cơ thể sẽ tiếp tục chuyển hóa thành melatonin để hỗ trợ giấc ngủ.

Cách ăn phù hợp :

- Ăn 1 quả chuối sau bữa tối khoảng 1 tiếng

- Không nên ăn chuối quá xanh hoặc quá chín

- Có thể xay chuối cùng sữa ấm để tạo thành thức uống hỗ trợ ngủ ngon

Tuy nhiên, người mắc tiểu đường nên hạn chế lượng chuối tiêu thụ vì loại quả này chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao.

Nhãn khô: Hỗ trợ an thần, giảm tình trạng suy nghĩ quá nhiều trước khi ngủ

Nhiều người dù rất mệt nhưng khi lên giường lại không thể ngủ vì đầu óc liên tục suy nghĩ về công việc, học tập hoặc chuyện gia đình. Theo Đông y, đây là dấu hiệu "tâm tỳ hư", khí huyết không đủ nuôi dưỡng tinh thần.

Trong trường hợp này, nhãn khô được xem là thực phẩm có tác dụng dưỡng huyết, bổ tâm và hỗ trợ an thần tương đối tốt.

Nhãn chứa nhiều glucose tự nhiên, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa, giúp cơ thể hồi phục năng lượng và giảm cảm giác căng thẳng.

Gợi ý cách dùng :

- Hãm nhãn khô với táo đỏ và kỷ tử thành trà uống buổi tối

- Nấu cháo nhãn với hạt sen hoặc gạo nếp

Toan táo nhân: Dược liệu được ví như "thuốc ngủ phương Đông"

Toan táo nhân là nhân (hạt) của quả táo ta chua, được thu hái khi quả chín, lấy hạt, phơi khô, sao thơm làm thuốc. Trong Đông y, toan táo nhân là một trong những vị thuốc nổi tiếng nhất để hỗ trợ điều trị mất ngủ.

Loại hạt này có tác dụng dưỡng tâm, an thần, giảm lo âu và hỗ trợ ngủ sâu hơn. Đặc biệt phù hợp với những người: Hay mơ nhiều; Dễ giật mình khi ngủ; Khó ngủ kéo dài do căng thẳng.

Một số nghiên cứu hiện đại cho thấy toan táo nhân chứa các hợp chất có khả năng tác động tích cực lên hệ thần kinh trung ương, giúp cơ thể thư giãn tự nhiên.

Cách dùng phổ biến:

- Nấu cháo cùng gạo

- Tán bột pha nước ấm uống trước khi ngủ

Lưu ý, toan táo nhân cần được sao (rang) trước khi sử dụng, không nên dùng sống. Phụ nữ mang thai hoặc người có cơ địa nóng trong nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng thường xuyên.

Vì sao nên ưu tiên cải thiện giấc ngủ bằng thực phẩm?

Các chuyên gia cho rằng thực phẩm không thể tạo hiệu quả "ngay lập tức" như thuốc ngủ, nhưng lại mang ưu điểm lớn là an toàn, ít tác dụng phụ và có thể hỗ trợ sức khỏe toàn diện nếu duy trì đều đặn.

Một giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể: Tăng khả năng miễn dịch; Ổn định huyết áp; Hỗ trợ hoạt động não bộ và giảm nguy cơ stress và kiệt sức.

Đặc biệt vào mùa hè, thời điểm cơ thể tiêu hao năng lượng nhanh hơn, việc ngủ đủ và ngủ sâu càng trở nên quan trọng.

Thay vì thức khuya, lướt điện thoại đến nửa đêm hay phụ thuộc vào thuốc ngủ, nhiều người đang có xu hướng điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bổ sung các thực phẩm hỗ trợ an thần tự nhiên vào thực đơn hàng tuần.

Bởi đôi khi, "liều thuốc ngủ" tốt nhất không nằm trong tủ thuốc mà lại ở ngay trong căn bếp của mỗi gia đình.