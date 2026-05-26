Một người tử vong, hai người nguy kịch sau tiệc rượu
Sau cuộc nhậu dùng rượu trắng, 3 người đàn ông ở Cà Mau lần lượt xuất hiện triệu chứng bất thường, nghi ngộ độc rượu. Một người đã tử vong, hai trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực.
Ngày 26/5, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau , đơn vị đã tiếp nhận 3 trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, trong đó 1 người tử vong và 2 người đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.
Theo người nhà, lúc 9h ngày 22/5, ông C.T.P (57 tuổi, ngụ phường Lý Văn Lâm) tổ chức buổi ăn, có uống rượu trắng được mua gần nhà. Tiệc nhậu có sự tham gia của ông N.M.H (45 tuổi), ông C.T.N (49 tuổi, cùng ngụ phường Bạc Liêu) và 2 người khác.
Vài ngày sau cuộc nhậu, cả ba đồng loạt xuất hiện các triệu chứng bất thường và nhanh chóng chuyển nặng nên lần lượt được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông H. được xác định tử vong vào sáng 25/5, còn ông P. và ông N. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.
Qua triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ, bác sĩ cho rằng các trường hợp trên liên quan đến nghi ngờ ngộ độc rượu . Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp đơn vị liên quan tiến hành truy xuất nguồn gốc rượu nghi ngờ, tiến hành lấy mẫu, gửi cơ quan chức năng kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, đặc biệt methanol.