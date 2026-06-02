5 thói quen khi tập thể dục “bóp nghẹt” 2 quả thận: Nếu đang làm phải thay đổi ngay!

Tập thể dục đúng cách có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng tập sai thời điểm hoặc sai cách lại khiến thận đối mặt với nguy cơ tổn thương cấp tính.

Tập thể dục thường được xem là một trong những thói quen quan trọng giúp duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, theo bác sĩ thận học Hong Yongxiang (Trung Quốc), không ít người trẻ đang khỏe mạnh vẫn bất ngờ bị suy thận cấp do mắc sai lầm trong quá trình vận động.

Bác sĩ Hong chỉ ra 5 thói quen khi vận động tưởng bình thường nhưng dễ khiến thận chịu tổn thương.

1. Uống quá nhiều nước ngọt sau khi tập thể dục

Sau khi tập luyện, đổ nhiều mồ hôi, nhiều người thường chọn đồ uống ngọt để giải khát nhanh. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hong, đây là thói quen cần đặc biệt lưu ý.

Khi cơ thể thiếu nước và đổ mồ hôi nhiều, lượng máu đến thận vốn đã giảm đáng kể. Nếu lúc này người tập lại uống nhiều đồ uống pha chế có đường, fructose được chuyển hóa nhanh trong cơ thể, dễ dẫn đến mất nước trong tế bào và phản ứng viêm cấp, khiến tình trạng thiếu máu đến thận thêm nghiêm trọng.

Bác sĩ cảnh báo, sự kết hợp này có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp.

2. Tập nặng sau khi thức khuya hoặc vừa ốm dậy

Sau một đêm thiếu ngủ hoặc khi cơ thể vừa trải qua bệnh tật, nhiều người vẫn cố gắng tập nặng vì sợ bỏ lỡ lịch luyện tập. Theo bác sĩ Hong, đây là một trong những “bẫy” nguy hiểm với thận.

Ông cho biết khi cơ thể đang mệt mỏi quá mức hoặc còn trong tình trạng viêm, khả năng chịu đựng của cơ bắp giảm mạnh. Nếu lúc này cố tập cường độ cao, các tế bào cơ có thể bị phá hủy hàng loạt, giải phóng lượng lớn myoglobin vào máu.

Myoglobin tích tụ có thể làm tắc ống thận, dẫn đến hội chứng tiêu cơ vân và trực tiếp gây tổn thương thận cấp. Vì vậy, sau khi thức khuya hoặc vừa ốm dậy, không nên lao ngay vào các buổi tập nặng.

3. Uống thuốc giảm đau rồi tiếp tục tập luyện

Đau mỏi cơ sau vận động là tình trạng nhiều người gặp phải. Tuy nhiên, việc uống thuốc giảm đau kháng viêm không steroid rồi tiếp tục tập là hành vi có thể gây hại cho thận.

Bác sĩ Hong cho biết các nghiên cứu y khoa đã chứng minh nhóm thuốc này có thể làm mạch máu ở thận co lại mạnh, khiến lưu lượng máu đến thận giảm xuống. Nếu người dùng thuốc đồng thời tập luyện đến mức mất nước, thận sẽ phải chịu thêm áp lực từ cả hai phía.

Theo bác sĩ, đây là “đòn đánh kép” đối với thận, đặc biệt nguy hiểm nếu cơ thể đang thiếu nước hoặc đã mệt mỏi.

4. Tập trong môi trường nóng, bí và không thông gió

Tập thể dục trong không gian quá nóng hoặc thiếu thông gió không chỉ khiến người tập khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thận.

Theo bác sĩ Hong, khi vận động trong môi trường oi bức, nhiệt độ trung tâm của cơ thể tăng nhanh, gây ra tình trạng stress nhiệt. Lúc này, máu phải dồn nhiều hơn về da để tỏa nhiệt, khiến lượng máu tương đối đến các cơ quan nội tạng, trong đó có thận, giảm xuống.

Ngay cả khi chưa đến mức bị sốc nhiệt, các tế bào thận vẫn có thể tổn thương do tuần hoàn vi mạch suy giảm.

5. Tập ngoài trời khi chất lượng không khí kém

Không ít người vẫn duy trì chạy bộ hoặc vận động ngoài trời dù không khí ô nhiễm. Bác sĩ Hong lưu ý rằng trong lúc tập luyện, lượng khí hít vào cơ thể có thể tăng gấp nhiều lần so với bình thường.

Nếu tập trong điều kiện không khí nhiều bụi mịn PM2.5, lượng hạt bụi hít vào cũng tăng theo. Các hạt nhỏ này có thể đi qua phế nang vào hệ tuần hoàn máu, gây viêm mạch toàn thân và stress oxy hóa.

Theo bác sĩ, quá trình này có thể làm tổn thương hệ thống lọc của cầu thận, từ đó đẩy nhanh sự suy giảm chức năng thận.

Tập luyện cần phù hợp với tình trạng cơ thể

Từ cảnh báo của bác sĩ Hong, điều quan trọng là không nên mặc định mọi hình thức tập luyện đều có lợi trong mọi hoàn cảnh. Khi cơ thể đang mất nước, thiếu ngủ, vừa ốm dậy, đau cần dùng thuốc giảm đau, hoặc môi trường quá nóng và ô nhiễm, việc cố tập có thể khiến thận chịu hậu quả nặng nề.

Vì vậy, người tập nên thay đổi những thói quen nguy hiểm kể trên, tránh ép cơ thể vận động trong điều kiện bất lợi. Tập luyện đúng cách mới thực sự là cách bảo vệ sức khỏe, thay vì vô tình đặt hai quả thận trước nguy cơ tổn thương cấp tính.

Nguồn: China Times