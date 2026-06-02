Bé trai 1 tuổi sốt cao suốt nửa tháng, suýt ngạt thở vì thứ quen mặt trong bữa cơm

Ca bệnh nhi mắc dị vật được Bệnh viện Nhi Thâm Quyến - Trung Quốc chia sẻ thông tin.

Một bé trai 1 tuổi 9 tháng tuổi liên tục sốt cao kéo dài, cổ sưng đau đến mức không dám cử động, thậm chí xuất hiện tình trạng ngáy và khó thở khi ngủ. Sau gần nửa tháng điều trị ở nhiều nơi nhưng không tìm được nguyên nhân, các bác sĩ mới phát hiện thủ phạm là một chiếc xương cá dài khoảng 2cm đã xuyên qua niêm mạc họng và cắm sâu vào vùng cơ cổ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Thâm Quyến (Trung Quốc), ê-kíp khoa Tai Mũi Họng - Phẫu thuật Đầu cổ phối hợp cùng khoa Siêu âm vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy dị vật dưới hướng dẫn siêu âm cho bệnh nhi.

Bác sĩ Dương Hồng, Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng - Phẫu thuật Đầu cổ cho biết, trẻ nhỏ khi bị hóc xương thường khóc và nuốt liên tục, vô tình khiến dị vật cắm sâu hơn vào mô mềm. Vì vậy, trẻ dưới 3 tuổi nên hạn chế ăn các loại cá có nhiều xương dăm.

Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, bé trai bị sặc và ho dữ dội trong lúc ăn cá đao. Nghi ngờ con bị hóc xương cá, gia đình đã áp dụng một số mẹo dân gian như cho trẻ nuốt cơm và uống giấm.

Dù cơn ho giảm bớt, sức khỏe của bé lại diễn biến theo chiều hướng xấu.

Bé liên tục sốt cao tái phát, nhiệt độ có lúc lên tới 39,5 độ C. Sau khi dùng thuốc hạ sốt hoặc kháng viêm, triệu chứng chỉ thuyên giảm tạm thời rồi nhanh chóng quay trở lại.

"Khi nhập viện, tình trạng của trẻ khá mệt mỏi. Do đau họng và sưng vùng cổ nên bé gần như không dám cử động đầu cổ" , bác sĩ Dương cho biết.

Theo các bác sĩ, điều đáng lo ngại nhất là khối sưng ở cổ ngày càng lớn, bắt đầu chèn ép đường thở. Vào ban đêm, trẻ xuất hiện tình trạng ngáy to và khó thở.

Trước đó, gia đình từng đưa trẻ đến một cơ sở y tế khác để nội soi thanh quản nhưng không phát hiện dị vật.

Giải thích về trường hợp này, bác sĩ Dương cho biết xương cá có thể đã xuyên qua niêm mạc họng và đi sâu vào các khoang cơ vùng cổ nên không còn nằm trong tầm quan sát của nội soi.

"Trẻ nhỏ thường khóc và nuốt liên tục sau khi bị hóc xương. Các cơn co cơ có thể khiến dị vật ngày càng cắm sâu hơn vào mô mềm" , bà nói.

Do nghi ngờ vẫn còn dị vật và đã gây nhiễm trùng vùng cổ, các bác sĩ cần xác định chính xác vị trí xương cá.

Ban đầu, ê-kíp dự định chụp CT vùng cổ. Tuy nhiên, vì trẻ đang có dấu hiệu khó thở nên việc phải nằm yên hoặc sử dụng thuốc an thần đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sau khi cân nhắc, các bác sĩ quyết định chuyển sang siêu âm.

Kết quả cho thấy phía dưới cơ ức đòn chũm bên trái xuất hiện một ổ áp xe lớn gần 4cm. Bên trong ổ mủ là chiếc xương cá dài khoảng 2cm – nguyên nhân gây nhiễm trùng kéo dài suốt nhiều ngày.

Theo bác sĩ, chiếc xương đã tạo thành "cầu nối" đưa vi khuẩn từ khoang miệng vào các khoang mô sâu vùng cổ, gây áp xe nghiêm trọng.

Các bác sĩ cho biết vùng cổ tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng nên việc tìm kiếm và lấy dị vật tiềm ẩn không ít nguy cơ.

Dưới gây mê toàn thân, ê-kíp phẫu thuật tiến hành rạch một đường nhỏ ở thành sau họng để dẫn lưu mủ. Sau đó, dưới sự hỗ trợ của siêu âm thời gian thực, các bác sĩ cẩn thận tách các lớp cơ và tránh các mạch máu lân cận trước khi gắp thành công chiếc xương cá.

"Khoảnh khắc lấy được dị vật ra ngoài, cả ê-kíp đều thở phào nhẹ nhõm", bác sĩ Dương chia sẻ.

Ngay ngày hôm sau, trẻ đã có thể ngủ ngon và ăn uống bình thường trở lại.

Không dùng mẹo dân gian khi trẻ hóc xương cá

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có dấu hiệu hóc xương cá.

Đặc biệt, các biện pháp truyền miệng như nuốt cơm, nuốt bánh mì hoặc uống giấm không giúp làm tan xương cá mà còn có thể khiến dị vật bị đẩy sâu hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, áp xe hoặc tổn thương các cơ quan xung quanh.

Đối với trẻ dưới 3 tuổi, phụ huynh nên ưu tiên các loại cá ít xương dăm như cá hồi, cá tuyết hoặc cá lưỡi trâu đã được lọc kỹ xương.

Khi nghi ngờ trẻ bị hóc xương cá, cách xử trí an toàn nhất là đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Nguồn: Sohu