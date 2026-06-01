Mỹ nhân TVB 51 tuổi vẫn khiến gái đôi mươi ghen tị vì da mặt căng bóng, tiết lộ: Buổi tối dù mệt lả vẫn làm 1 việc

Gắn liền với tuổi thơ của không ít người bởi những tựa phim đình đám đài TVB như Thâm cung nội chiến, Bằng chứng thép... Xa Thi Mạn từng khiến người hâm mộ phải thốt lên: "Hình như chỉ có chúng tôi là già đi".

Bước sang tuổi 51, nữ diễn viên Xa Thi Mạn (Charmaine Sheh) vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng mỗi khi xuất hiện. Vẻ đẹp "không tuổi" của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí còn khen ngợi cô sở hữu làn da như gái đôi mươi.

Ngoại hình trẻ trung và vóc dáng gợi cảm của Xa Thi Mạn trong sự kiện gần đây

Ít ai biết rằng, nàng "Nhất tỷ" lừng lẫy của đài TVB hãng truyền hình hàng đầu Hồng Kông (Trung Quốc) tối nào cũng làm một việc để dưỡng da. Thậm chí còn làm đi làm lại tới 3 lần.

Tuyệt chiêu buổi tối: Dù mệt lả vẫn kiên trì đắp mặt nạ

Tiết lộ về thói quen chăm sóc da của mình, Xa Thi Mạn thẳng thắn thừa nhận bản thân rất kiên trì và có quy tắc. Mỹ nhân này cho biết: "Dù lịch trình bận, về tới nhà mệt thế nào, tôi cũng sẽ đắp mặt nạ".

Thông thường, người đẹp duy trì tần suất đắp 2 lần một ngày. Vào ban ngày, cô ưu tiên sử dụng mặt nạ serum gốc nước để cấp ẩm nhẹ nhàng cho da, đồng thời giúp lớp trang điểm bám tốt và mịn màng hơn. Còn đối với buổi tối, cô chọn mặt nạ collagen giàu dưỡng chất hơn để tăng cường độ đàn hồi, ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu vết thời gian.

Đặc biệt, vào những buổi tối có nhiều thời gian, Xa Thi Mạn sẽ áp dụng một quy trình chuyên sâu khi đắp liên tiếp 3 chiếc mặt nạ có công dụng khác nhau theo chu trình khép kín:

- Mặt nạ thứ nhất: Được đắp ngay sau khi cô thực hiện xong các bước tẩy trang tỉ mỉ và chuẩn bị đi tắm.

- Mạ nạ thứ hai: Sau khi tắm xong, cô tiếp tục đắp mặt nạ thứ hai trong lúc mặc quần áo rồi mới rửa sạch.

- Mặt nạ thứ ba: Cô tận dụng khoảng thời gian ngồi đọc kịch bản để đắp chiếc mặt nạ cuối cùng rồi mới chính thức đi ngủ.

Mỹ nhân 51 tuổi cho biết dùng nhiều loại mặt nạ khác nhau, không chỉ mặt nạ giấy

Việc đắp mặt nạ của Xa Thi Mạn không phải là bôi trét vô tội vạ mà dựa trên sự thấu hiểu làn da sâu sắc. Việc chuẩn bị nhiều loại mặt nạ khác nhau giúp cô linh hoạt thay đổi theo thời tiết và tình trạng da thực tế.

Bên cạnh đó, để da mặt luôn căng bóng và không bị chảy xệ, cô luôn tuân thủ nguyên tắc thoa các sản phẩm dưỡng da theo chiều hướng từ dưới lên trên nhằm nâng cơ mặt tự nhiên. Cô chú trọng làm sạch sâu và khóa ẩm ngay sau đó. Vào những ngày không bắt buộc trang điểm, cô sẵn sàng để mặt mộc để làn da được nghỉ ngơi.

6 bí quyết ăn uống dưỡng da, chống lão hóa của Xa Thi Mạn

Mỹ nhân TVB chia sẻ, cô cho rằng chống lão hóa hay dưỡng da đều phải kết hợp cả trong lẫn ngoài mới có hiệu quả. Khi được hỏi, cô hào phóng tiết lộ 6 bí quyết ăn uống để giữ ngoại hình "không tuổi" của mình như sau:

1. Thường xuyên ăn thanh long để dưỡng trắng da

Thanh long là loại quả thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của Xa Thi Mạn. Loại quả này có hàm lượng calo thấp nhưng lại rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, phốt pho, magiê và sắt. Thanh long không chỉ mang lại tác dụng chống lão hóa, làm trắng da rõ rệt mà phần thịt quả còn chứa nhiều axit béo không bão hòa đa và chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ cơ thể giải độc và giảm cân hiệu quả.

2. Ăn vài quả dâu tây mỗi ngày giúp giảm nếp nhăn

Dâu tây được xếp hạng trong top 10 siêu thực phẩm toàn cầu. Xa Thi Mạn duy trì thói quen ăn đều đặn 6 - 8 quả dâu tây mỗi ngày để giúp làn da giảm nếp nhăn và làm mờ các đốm đồi mồi. Nhờ chứa hàm lượng vitamin C và polyphenol vô cùng dồi dào, dâu tây giúp cải thiện sức khỏe làn da từ sâu bên trong, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh tim và tiểu đường.

Xa Thi Mạn chia sẻ về bí quyết dưỡng da, chống lão hóa của mình trên một chương trình trực tuyến

3. Nhai cả hạt lựu để loại bỏ các gốc tự do

Nữ diễn viên khuyên mọi người nên ăn hạt lựu thay vì bỏ đi. Trong hạt lựu rất giàu các hợp chất phenolic và vitamin, mang lại khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ cho cơ thể, loại bỏ các gốc tự do có hại và làm chậm quá trình lão hóa. Thói quen này mang lại nhiều lợi ích làm đẹp tuyệt vời như tăng độ đàn hồi cho da, giảm thiểu nếp nhăn và đẩy lùi các vết nám do tuổi tác.

4. Áp dụng phương pháp "ăn nhiều bữa nhỏ"

Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, Xa Thi Mạn cho biết cô không hề ăn kiêng khắt khe hay nhịn đói. Ngược lại, cô chọn cách ăn từ 5 đến 6 bữa nhỏ một ngày (có lúc ăn 4 bữa trong vòng 6 tiếng). Phương pháp này giúp thu nhỏ dung tích dạ dày tự nhiên, giúp cơ thể luôn cảm thấy no dù mỗi lần ăn rất ít, từ đó kiểm soát cân nặng hiệu quả. Cô cũng tuân theo nguyên tắc "ăn no nhưng không quá no" để triệt tiêu cảm giác thèm ăn vặt.

5. Uống đủ 8 ly nước và bổ sung sữa tổ yến, bong bóng cá hầm

Uống đủ 8 ly nước mỗi ngày là nguyên tắc bất di bất dịch của cô để giải độc và cung cấp độ ẩm cho cơ thể. Đặc biệt, vào mỗi buổi sáng, người đẹp luôn uống một cốc sữa tổ yến ấm để bổ âm, phục hồi sinh lực, giúp da mịn màng và giảm nếp nhăn. Bên cạnh đó, khi đi quay phim dài ngày, cô còn ăn thêm một lọ bong bóng cá hầm sữa tươi mỗi ngày để bổ sung một lượng lớn collagen tự nhiên cho da mà lại đồng thời cấp nước cho cơ thể, cấp ẩm cho là da căng mọng.

Nữ diên viên TVB cho biết cô rất chú trọng chăm da, làm chậm lão hóa qua quá trình ăn uống

6. Dành riêng 1 ngày trong tuần để ăn thuần rau củ

Để cơ thể và hệ tiêu hóa được thanh lọc hoàn toàn, Xa Thi Mạn duy trì thói quen chỉ ăn những thực phẩm nguyên chất, toàn phần hoặc ăn chay 1 ngày mỗi tuần. Phương pháp này đóng vai trò như một liệu trình làm sạch đường ruột, hỗ trợ cơ thể đào thải sạch các độc tố tích tụ ra ngoài, từ đó giúp cải thiện sắc tố da rõ rệt, mang lại vẻ ngoài rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Woman.tvbs, Top Beauty