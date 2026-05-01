Lưu Diệc Phi lại giảm cân nữa rồi! Tiết lộ bí quyết giảm 6kg trong 5 ngày: Chỉ cần làm 1 việc là không lo tăng cân trở lại

Xuất hiện tại show thời trang vừa qua, Lưu Diệc Phi một lần nữa khiến cõi mạng "đứng hình" vì sắc vóc ngày càng thăng hạng. Bên cạnh visual trong trẻo chuẩn thương hiệu, netizen còn tinh ý nhận ra vóc dáng của "Thần tiên tỷ tỷ" có phần mảnh mai, săn chắc hơn trước, đặc biệt là bờ vai thon và phần lưng "cực mỏng".

Bí quyết nằm ở công thức quản lý vóc dáng nghiêm ngặt, trong đó phương pháp "Ăn kiêng 5+4" đang là từ khóa được hội chị em săn lùng ráo riết.

Bí quyết 1: Phương pháp "Ăn kiêng 5+4" gây bão xứ Trung - Không phải cứ nhịn ăn là gầy

Phương pháp "Ăn kiêng 5+4" từng làm mưa làm gió trên các diễn đàn làm đẹp của Lưu Diệc Phi thực chất không phải là kiểu nhịn ăn cực đoan. Cốt lõi của công thức này là kiểm soát nghiêm ngặt thực đơn trong 5 ngày liên tục, sau đó dành 4 giai đoạn tiếp theo để cơ thể phục hồi và làm quen lại với chế độ ăn uống bình thường.

Trong 5 ngày siết cân, mỗi ngày sẽ tập trung hoàn toàn vào một nhóm thực phẩm cố định (Ngày trứng, Ngày chất lỏng, Ngày thịt, Ngày trái cây và Ngày rau củ) nhằm cắt giảm tối đa lượng calo dư thừa.

Thực đơn siết cân 5 ngày của Lưu Diệc Phi

Ngày 1 (Thứ Hai): "Ngày thuần Trứng"

Lấy trứng làm nguồn protein chủ đạo để tăng cảm giác no lâu, đồng thời cắt bỏ hoàn toàn tinh bột tinh chế.

Bữa sáng: 2 quả trứng luộc.

Bữa trưa: 3 quả trứng khuấy (scrambled eggs) hoặc trứng hấp.

Bữa tối: 3 quả trứng khuấy hoặc trứng luộc.

Ngày 2 (Thứ Ba): "Ngày thuần Chất lỏng"

Thanh lọc cơ thể bằng các món nước, nói không với đồ uống có đường.

Đồ uống: Cà phê Mỹ (Americano), sữa tươi không đường, sữa đậu nành không đường, sữa chua uống không đường.

Canh low-carb ăn kèm: Canh cà chua trứng, canh rau củ, canh rong biển.

Ngày 3 (Thứ Tư): "Ngày thuần Thịt"

Nạp protein từ thực phẩm nguyên bản để giữ mỡ, tăng cơ.

Nguyên liệu: Ức gà, thịt bò, cá, tôm, hải sản có vỏ.

Chế biến: Luộc, áp chảo hoặc nướng áp chảo với tiêu chí ít dầu, ít muối.

Ngày 4 (Thứ Năm): "Ngày thuần Trái cây"

Chỉ chọn các loại quả ít đường để tránh làm đường huyết tăng đột ngột.

Nên ăn: Cà chua, táo, ổi, dâu tây, việt quất.

Cần tránh: Chuối, xoài, nho, sầu riêng (các loại quả hàm lượng đường cao).

Ngày 5 (Thứ Sáu): "Ngày thuần Rau xanh"

Nạp chất xơ tối đa để thúc đẩy tiêu hóa và tạo cảm giác no bụng.

Nên ăn: Súp lơ xanh, rau bina (bó xôi), dưa chuột, bắp cải, xà lách.

Cần tránh: Khoai lang, bí đỏ, ngô (bắp), khoai tây, củ sen (các loại củ chứa nhiều tinh bột).

Giai đoạn phục thực 4 bước: "Hố sâu" khiến nhiều người thất bại nằm ở đây!

Sau 5 ngày siết mỡ sâu, giai đoạn "ăn xả" lại chính là lúc dễ tăng cân vù vù nhất do cơ thể có xu hướng hấp thụ bù. Lưu Diệc Phi áp dụng quy trình phục hồi 4 bước rất khoa học để giữ cân ổn định:

Giai đoạn 1 (2 ngày): Làm quen với đồ ăn lỏng

Kích hoạt lại hệ tiêu hóa một cách nhẹ nhàng. Chỉ nên ăn no khoảng 3 - 5 phần.

Thực đơn: Cháo loãng (cháo kê), súp mè đen, cháo yến mạch loãng, các loại nước canh trong.

Giai đoạn 2 (3 ngày): Chuyển sang đồ ăn bán lỏng

Bắt đầu tạo lại cảm giác nhai cho răng miệng nhưng tránh các món kích thích (quá cay, quá mặn). Giới hạn độ no khoảng 6 - 7 phần.

Thực đơn: Trứng hấp, canh trứng, đậu hũ non, canh cá, canh rau củ.

Giai đoạn 3 (3 ngày): Ăn thanh đạm với thực phẩm nguyên bản

Thêm dần các loại thức ăn thô vào thực đơn để dạ dày thích nghi từ từ. Chỉ ăn no đến 7 phần.

Thực đơn: Khoai lang, ức gà, ngô luộc, trứng luộc, rau xanh luộc.

Giai đoạn 4 (2 ngày): Duy trì thực đơn giảm mỡ

Trở lại chế độ ăn uống bình thường nhưng kiểm soát chặt chẽ lượng dầu mỡ và gia vị.

Giai đoạn này có thể linh hoạt phối hợp: Ức gà + rau xanh + một ít cơm lứt; hoặc Cá hồi + súp lơ + khoai lang; hoặc Trứng luộc + salad + tinh bột tốt (nguyên cám).

Bí quyết 2: Đánh thức cơ thể lúc 6h sáng và trào lưu "Bữa phụ vận động"

Không chỉ siết mỡ bằng ăn uống, mỹ nhân Câu Chuyện Hoa Hồng còn duy trì thói quen tập luyện vô cùng đều đặn. Cô thường thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để tập yoga. Các động tác kéo giãn cơ lúc bình minh không chỉ giúp cơ thể tỉnh táo mà còn tăng độ dẻo dai, định hình phom dáng mềm mại.

Đặc biệt, Lưu Diệc Phi có một tư duy rất hay gọi là "Bữa phụ vận động" (Workout Snacks). Thay vì ép mình vào những buổi tập nặng đến kiệt sức, cô tận dụng triệt để các khoảng thời gian trống trong ngày để tiêu hao calo: Chăm đi bộ hơn, chọn đi thang bộ thay vì thang máy, hoặc cố ý tạo ra các hoạt động tay chân. Biến việc đốt mỡ thành thói quen hàng ngày chính là cách giúp cô duy trì vóc dáng bền vững nhất.

Bí quyết 3: Tuyệt chiêu giúp vóc dáng trông "mỏng dính" chính là bài tập lưng

Trong khi số đông thường bị ám ảnh bởi những con số trên chiếc cân, Lưu Diệc Phi lại hướng tới sự cân đối của các đường nét trên cơ thể. Gần đây, khi xuất hiện trong các dự án như Mulan hay Câu Chuyện Hoa Hồng, người hâm mộ đều trầm trồ trước khung xương gọn gàng, đặc biệt là đường nét vai gáy thanh thoát của cô.

Nữ diễn viên tiết lộ cô cực kỳ chú trọng các bài tập cho phần lưng và cơ lõi (core). Khi các khối cơ lưng được săn chắc và kéo căng, bờ vai sẽ tự động mở rộng, tư thế đứng thẳng và cao ráo hơn. Về mặt thị giác, phần lưng thon sẽ giúp tổng thể vóc dáng trông "mỏng" đi một vòng. Chẳng trách mỗi lần xuất hiện trước công chúng, "Thần tiên tỷ tỷ" lại nhân đôi cả tiên khí lẫn khí chất sang chảnh ngút ngàn!