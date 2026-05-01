Nam MC "điển trai nhất CCTV" qua đời chỉ sau 15 ngày phát hiện ung thư, bác sĩ nhắc: Đừng chờ ho mới khám!

Khi cơn ho dữ dội lần đầu xuất hiện ngay trên sóng truyền hình cũng là lúc căn bệnh ung thư phổi của nam diễn viên này đã ở giai đoạn cuối, gần như vô phương cứu chữa.

Sự ra đi đột ngột của Gu Guoning, cựu MC nổi tiếng và được mến mộ bậc nhất tại đài truyền hình trung ương CCTV (Trung Quốc) ở tuổi 46 đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho công chúng. Đáng sợ hơn cả, từ thời điểm anh nhận chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn cuối cho đến khi trút hơi thở cuối cùng chỉ vỏn vẹn đúng 15 ngày.

Bi kịch của nam MC từng được đặt biệt danh "điển trai nhất CCTV" này là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho bất cứ ai còn giữ thói quen chủ quan với sức khỏe. Bởi ung thư phổi vốn được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng và ho hoàn toàn không phải là dấu hiệu duy nhất để nhận biết.

Phải đến khi Gu Guoning ho dữ dội trên sóng truyền hình, an mới phát hiện mình mắc ung thư phổi từ lâu

Trước đó, Gu Guoning vẫn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, khỏe mạnh trên truyền hình, báo chí và các mạng xã hội mà không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Cho đến giữa tháng 10 năm 2024, khi đang thực hiện ghi hình một chương trình truyền hình ở Nam Kinh (Trung Quốc), anh đột ngột lên cơn ho nặng gây ảnh hưởng lớn đến công việc nên mới quyết định đi kiểm tra.

Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện như một tiếng sét đánh ngang tai khi anh đã mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn cuối và các tế bào ác tính đã di căn diện rộng. Dù lập tức được chuyển đến Thượng Hải để tiếp cận các liệu pháp y tế hiện đại nhất, anh vẫn không thể chiến thắng được lưỡi hái tử thần và qua đời vào ngày 29 tháng 10 năm 2024 vì mọi sự cứu chữa lúc này đều đã quá muộn màng.

Sát thủ giấu mặt mang tên ung thư biểu mô tuyến phổi

Trường hợp diễn tiến cực kỳ nhanh của nam MC không phải là cá biệt trong y khoa. Các chuyên gia cho biết, ung thư biểu mô tuyến phổi là một dạng ác tính đặc biệt nguy hiểm bởi các biểu hiện ban đầu vô cùng mơ hồ và rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường.

Theo các dữ liệu lâm sàng, có đến hơn 70% bệnh nhân ở giai đoạn đầu không hề xuất hiện các triệu chứng điển hình như sốt cao hay ho khạc đờm nhiều. Đôi khi, người bệnh chỉ đối mặt với những cơn ho khan thoáng qua, cảm giác tức ngực nhẹ hoặc đau âm ỉ vùng vai gáy, những dấu hiệu mà bất kỳ người bận rộn nào cũng dễ dàng đổ lỗi cho sự mệt mỏi hay cảm lạnh.

Đáng chú ý, có khoảng 30% bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến phổi thậm chí không hề bị ho tại thời điểm phát hiện bệnh. Lý do là vì khối u thường âm thầm phát triển ở vùng ngoại vi của phổi, nằm xa các đường dẫn khí nên không kích thích phản xạ ho của cơ thể. Đến khi các triệu chứng rõ rệt như ho ra máu hay đau ngực dữ dội xuất hiện, bệnh thường đã di căn khắp cơ thể, khiến việc điều trị trở thành một cuộc chạy đua vô vọng với thời gian.

"Điểm mù" của các phương pháp tầm soát thông thường

Một câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao nhiều người vẫn tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm nhưng vẫn để lọt lưới căn bệnh quái ác này. Các chuyên gia chỉ ra rằng kỹ thuật chụp Xquang ngực thẳng thông thường có độ phân giải rất hạn chế. Tỷ lệ phát hiện tổn thương phổi giai đoạn sớm dưới 1 cm bằng Xquang là chưa đầy 20%, chưa kể các vùng rốn phổi hay trung thất rất dễ bị che khuất bởi bóng tim và xương sườn tạo nên những điểm mù chết người.

Để chủ động bảo vệ bản thân, các hướng dẫn y khoa hiện nay đều công nhận chụp CT xoắn ốc liều thấp mới là tiêu chuẩn vàng để phát hiện sớm ung thư phổi. Phương pháp này sử dụng lượng bức xạ cực thấp, an toàn cho cơ thể nhưng lại có khả năng hiển thị rõ nét ngay cả những tổn thương nhỏ nhất. Việc phát hiện sớm mang ý nghĩa quyết định mạng sống, bởi tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân giai đoạn sớm đạt trên 75%, trong khi ở giai đoạn muộn con số này sụt giảm nghiêm trọng chỉ còn khoảng 5%.

"Tấm khiên bảo vệ" cho những nhóm nguy cơ cao mắc ung thư phổi

Bên cạnh các yếu tố môi trường độc hại, giới y khoa cũng nhấn mạnh áp lực tinh thần kéo dài chính là chất xúc tác nguy hiểm làm suy yếu hệ miễn dịch và gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Trước khi ngã bệnh, nam MC Gu Guoning từng phải trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý nặng nề khi liên tiếp mất đi người thân, hôn nhân đổ vỡ và áp lực công việc đè nặng. Câu chuyện của anh là minh chứng rõ ràng cho việc sức khỏe không thể chỉ đánh giá qua cảm quan bên ngoài.

Các bác sĩ khuyến cáo những người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt là nhóm có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử hút thuốc lá nặng, người sống trong môi trường khói thuốc thụ động hoặc có người nhà từng mắc bệnh cần chủ động thay đổi tư duy phòng bệnh. Đừng bao giờ chờ đến khi cơ thể phát ra tiếng ho mới chịu đi tìm gặp bác sĩ. Việc chủ động bổ sung danh mục chụp CT liều thấp vào kế hoạch tầm soát sức khỏe định kỳ mỗi năm chính là cách duy nhất giúp chúng ta bảo vệ mạng sống của chính mình trước căn bệnh hiểm nghèo.

Nguồn và ảnh: QQ, China Health, Family Doctor