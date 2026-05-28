Bạn có chắc mình đang dùng kem chống nắng đúng cách hay chỉ đang "bôi cho yên tâm"?

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần thoa một lớp kem có ghi chữ chống nắng là làn da đã được an toàn tuyệt đối. Thế nhưng thực tế số ca mắc ung thư da đang ngày càng tăng cao. Một trong những nguyên nhân chính đến từ việc chúng ta chọn sai và dùng sai kem chống nắng. Việc lơ là bảo vệ da không chỉ khiến nhan sắc xuống cấp mà còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư da hắc tố, loại ung thư da nguy hiểm nhất hiện nay.

Ảnh minh họa

Về cơ bản, kem chống nắng được chia làm hai loại chính là kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học. Kem chống nắng vật lý thường chứa thành phần như titanium dioxide, đóng vai trò như một tấm gương phản xạ lại tia cực tím. Trong khi đó, kem chống nắng hóa học sẽ hấp thụ và phân hủy tia UV trước khi chúng kịp gây hại cho da.

Nếu không sử dụng kem chống nắng, các tế bào da sẽ phải hứng chịu sự tấn công trực diện từ ánh nắng mặt trời, dẫn đến đứt gãy cấu trúc DNA, gây lão hóa sớm và kích thích các đột biến tế bào dẫn đến ung thư da.

5 sai lầm khi dùng kem chống nắng khiến mầm mống ung thư da gõ cửa

Theo Tiến sĩ Nora Jaafar, chuyên gia da liễu đang làm việc tại Anh, tia UV luôn hiện diện quanh năm, kể cả trong những ngày âm u hay khi bạn ngồi cạnh cửa sổ. Việc tiếp xúc tích lũy với tia cực tím trong nhiều năm là con đường ngắn nhất dẫn đến ung thư da nếu bạn mắc phải 5 sai lầm phổ biến dưới đây.

1. Thoa kem chống nắng quá mỏng, không đủ liều lượng chuẩn

Đa số chúng ta chỉ thoa một lượng kem bằng một phần ba đến một nửa so với tiêu chuẩn cần thiết. Các bác sĩ da liễu cho biết chỉ số SPF trên bao bì chỉ đạt hiệu quả tối đa khi bôi đủ lượng 2mg/cm², tương đương với một lượng kem có kích thước bằng một đồng xu cho toàn bộ khuôn mặt. Nếu bạn bôi quá ít, một tuýp kem chống nắng SPF 50 thực tế chỉ còn khả năng bảo vệ tương đương SPF 15, khiến da nhanh chóng bị cháy nắng và tổn thương sâu.

Ảnh minh họa

2. Chỉ nhìn vào chỉ số SPF mà bỏ qua màng lọc UVA

Chỉ số SPF là thước đo khả năng bảo vệ da khỏi tia UVB, thủ phạm gây cháy nắng bề mặt. Tuy nhiên, tia UVA mới là sát thủ thầm lặng xuyên qua mây và kính để phá hủy cấu trúc da từ bên trong. Tiến sĩ Nora Jaafar nhấn mạnh, sai lầm của nhiều người là bỏ qua việc kiểm tra chỉ số chống UVA như PA++++ hoặc xếp hạng sao UVA (UVA Star Rating) trên bao bì. Sự cân bằng giữa khả năng chống cả hai tia mới là chìa khóa ngăn ngừa ung thư da.

3. Lười dặm lại kem chống nắng trong ngày

Màng lọc của kem chống nắng không có tác dụng vĩnh viễn cả ngày dài. Sau một thời gian, mồ hôi, dầu thừa và sự ma sát sẽ làm lớp kem bị xê dịch và mất tác dụng. Việc không thoa lại kem sau mỗi 2 đến 4 giờ khi hoạt động ngoài trời, hoặc ngay sau khi bơi lội, đổ mồ hôi sẽ tạo ra những khoảng trống nguy hiểm để tia UV tấn công làn da.

4. Chỉ dùng kem chống nắng khi trời có nắng hoặc vào mùa hè

Tia UVA không hề thay đổi cường độ theo mùa hay thời tiết. Những ngày nhiều mây, ngày mưa hoặc mùa đông lạnh giá thì tia UV vẫn hoạt động mạnh mẽ. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, chỉ cần chỉ số tia cực tím (UVV) lớn hơn 2 thì việc bôi kem chống nắng là quy tắc bắt buộc mỗi buổi sáng, bất kể bạn ở trong nhà hay ngoài trời.

5. Sử dụng kem chống nắng dạng xịt sai cách

Ảnh minh họa

Kem chống nắng dạng xịt rất tiện lợi nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe nếu dùng sai. Thành phần titanium dioxide trong các sản phẩm này hoàn toàn an toàn khi thoa lên da, nhưng Ủy ban châu Âu đã phân loại đây là chất gây ung thư nghi ngờ nhóm 2 nếu hít phải vào phổi. Việc xịt trực tiếp kem chống nắng lên mặt dễ khiến bạn hít phải các hạt mịn này, gây ảnh hưởng xấu đến hệ hô hấp.

Bí quyết sử dụng kem chống nắng đúng chuẩn y khoa

Để kem chống nắng phát huy tối đa vai trò là vệ sĩ bảo vệ tính mạng và nhan sắc, bạn cần nằm lòng các nguyên tắc vàng sau:

- Chọn đúng chỉ số theo môi trường: Chọn SPF 30 và PA+++ nếu chỉ làm việc trong văn phòng. Ưu tiên SPF 50+ và PA++++ khi đi biển hoặc hoạt động ngoài trời liên tục.

- Sử dụng kem chống nắng dạng xịt an toàn: Tuyệt đối không xịt trực tiếp lên mặt, hãy xịt ra tay rồi thoa đều lên da để tránh hít vào mũi miệng.

- Làm sạch da kỹ lưỡng cuối ngày: Kem chống nắng không thấm nước cần được loại bỏ bằng nước tẩy trang và sữa rửa mặt để tránh bít tắc lỗ chân lông gây mụn.

- Kiểm tra kỹ hạn sử dụng sau mở nắp: Thông thường kem chống nắng chỉ có hạn dùng 12 tháng sau khi mở nắp. Không dùng sản phẩm quá hạn hoặc bị biến đổi mùi, kết cấu.

Ảnh minh họa

- Lựa chọn thương hiệu uy tín: Chỉ mua sản phẩm rõ nguồn gốc, có chứng nhận màng lọc phổ rộng rõ ràng, tránh các loại kem trộn trôi nổi nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho sức khỏe.

- Kết hợp che chắn vật lý: Kem chống nắng không phải là vạn năng, bạn vẫn cần mặc áo chống nắng có chỉ số UPF lớn hơn 40 để bảo vệ cơ thể một cách toàn diện nhất.

Nguồn và ảnh: Express, Tin tức Phụ nữ Trung Quốc