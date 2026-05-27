Liệu bạn đã mua đúng áo chống nắng đạt tiêu chuẩn chống nắng?

Những ngày gần đây, Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành trên cả nước liên tục ghi nhận nền nhiệt tăng cao, có thời điểm nắng gắt kéo dài từ sáng đến chiều. Dù thời tiết oi bức đến đâu, phần lớn chúng ta vẫn phải ra đường mỗi ngày vì công việc, học tập và mưu sinh. Trong bối cảnh đó, áo chống nắng gần như trở thành “vật bất ly thân” của nhiều người.

Tuy nhiên, không ít người đang mắc một hiểu lầm phổ biến: Cứ khoác đại một chiếc áo dài tay hoặc chọn áo chống nắng theo tiêu chí đẹp, hợp thời trang là đủ bảo vệ làn da. Thực tế, khả năng chống tia UV của áo chống nắng không đơn giản như vậy.

Theo Dược sĩ Khuê Vũ (Hà Nội), bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng, các biện pháp che chắn vật lý vẫn luôn được ưu tiên vì giúp tăng hiệu quả bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời. Nhưng muốn đạt hiệu quả thực sự, chiếc áo bạn mặc cần đáp ứng nhiều tiêu chí hơn là vẻ ngoài.

Đừng chọn áo chống nắng theo cảm tính: Chất liệu mới là yếu tố quyết định

Nhiều người ưu tiên áo mềm, mỏng, mặc mát mà quên mất nhiệm vụ chính của áo chống nắng là hạn chế tia cực tím xuyên qua bề mặt vải.

Theo chuyên gia, những chất liệu như polyester, nylon, denim hoặc len thường có khả năng ngăn tia UV tốt hơn so với các loại vải thông dụng như cotton.

Cotton vốn được yêu thích vì nhẹ, thoáng khí và thấm hút mồ hôi tốt. Tuy nhiên, đổi lại khả năng cản tia cực tím lại không nổi bật bằng các loại sợi tổng hợp có cấu trúc dệt chặt.

Nói cách khác, một chiếc áo “mặc mát” chưa chắc đã là chiếc áo “chống nắng tốt”.

Chọn áo màu tối vì gây nóng nhưng có khả năng chống nắng tốt hơn

Đây là điểm khiến nhiều người bất ngờ.

Không ít chị em mặc định rằng áo sáng màu sẽ chống nắng tốt hơn vì cảm giác dễ chịu, ít hấp thụ nhiệt. Nhưng thực tế, 2 khái niệm ít nóng và chống tia UV không hoàn toàn giống nhau.

Theo DS Khuê Vũ, các gam màu sáng như trắng, vàng thường hấp thụ nhiệt thấp hơn nên tạo cảm giác mát. Tuy nhiên, khả năng cản tia UV lại thường thấp hơn nhóm màu tối.

Ngược lại, các màu như đen, đỏ đậm, xanh đậm tuy có thể khiến người mặc cảm thấy nóng hơn nhưng lại giúp giảm lượng tia cực tím xuyên qua bề mặt vải hiệu quả hơn.

Nếu thường xuyên phải di chuyển ngoài trời lâu, đây là yếu tố đáng cân nhắc.

Độ dày của áo ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chống tia cực tím

Cùng một loại chất liệu nhưng cấu trúc vải cũng tạo ra khác biệt lớn.

Những loại vải được dệt dày, đan khít sẽ có khả năng hạn chế tia UV tốt hơn loại vải quá mỏng hoặc đan thưa.

Có một cách kiểm tra khá đơn giản: Thử đưa áo lên trước nguồn sáng mạnh hoặc ánh nắng. Nếu ánh sáng xuyên qua quá rõ, khả năng cao tia UV cũng có thể đi qua lớp vải đó.

Điều này không đồng nghĩa phải chọn áo dày bí bách, mà nên tìm loại vải cân bằng giữa độ che chắn và độ thoải mái.

Áo quá ôm sát chưa chắc chống nắng tốt

Một tiêu chí ít người để ý là độ rộng - chật của áo.

Nhiều người chọn áo ôm vì gọn gàng, nhưng khi vận động, vải bị kéo căng sẽ tạo khoảng hở giữa các sợi vải, làm giảm khả năng ngăn tia UV.

Lựa chọn phù hợp nhất là áo có độ rộng vừa phải, đủ thoải mái để di chuyển nhưng không quá rộng gây vướng víu.

Không mặc áo chống nắng bị ướt vì sẽ giảm hiệu quả bảo vệ da

Mồ hôi, hơi ẩm hoặc áo chưa khô hoàn toàn cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chống nắng.

Theo chuyên gia, khi vải bị ẩm, khả năng ngăn tia UV sẽ giảm đi đáng kể dù người mặc có thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Vì vậy, nếu áo đã thấm mồ hôi nhiều hoặc bị ướt mưa, nên thay áo khô thay vì tiếp tục sử dụng suốt cả ngày.

Chỉ số UPF là "thước đo" quan trọng khi mua áo chống nắng

Nếu kem chống nắng có SPF thì trong ngành may mặc, chỉ số cần quan tâm là UPF (Ultraviolet Protection Factor).

Đây là chỉ số đánh giá khả năng bảo vệ da trước cả tia UVA và UVB.

Theo khuyến nghị của DS Khuê Vũ, nên ưu tiên áo chống nắng có UPF từ 30 trở lên, tốt hơn là UPF 50 nếu thường xuyên tiếp xúc ánh nắng.

Mức độ bảo vệ tham khảo:

UPF 15–24: chặn khoảng 93–96% tia UV

UPF 25–39: bảo vệ khoảng 96–97,4%

UPF 40–50: bảo vệ khoảng 97,5–98%

Tuy nhiên, đừng xem áo chống nắng là “lá chắn tuyệt đối”.

Mặc áo chống nắng vẫn chưa đủ nếu bỏ qua kem chống nắng

Nhiều người nghĩ mặc kín là có thể bỏ luôn bước bôi kem chống nắng. Đây lại là một sai lầm khác.

Theo chuyên gia, để giảm nguy cơ sạm da, lão hóa sớm và tổn thương do tia UV, nên kết hợp đồng thời: áo chống nắng đạt chuẩn UPF - kính - khẩu trang - kem chống nắng phù hợp.

Giữa những ngày nắng nóng kéo dài, bảo vệ làn da không chỉ là câu chuyện làm đẹp mà còn là cách chăm sóc sức khỏe lâu dài. Và đôi khi, một chiếc áo chống nắng chọn đúng còn quan trọng hơn việc sở hữu cả tủ đồ chống nắng nhưng mặc theo cảm tính.

(Ảnh minh hoạ: Internet)