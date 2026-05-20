Ăn loại trái cây này, da tự chống tia UV tốt hơn

Viết trên tạp chí khoa học ACS Nutrition Science, các nhà nghiên cứu từ Đại học Western New England (Mỹ) chứng minh rằng da bạn có thể tự bảo vệ khỏi những tác hại từ môi trường tốt hơn nếu thường xuyên ăn một loại trái cây hay được ca ngợi là "siêu thực phẩm" cho hệ tim mạch: Nho.

Ăn trái cây thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, ăn nho rất có lợi cho những người thường phải tiếp xúc với tia UV - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Sci-News, nho chứa hàng trăm hợp chất thực vật tự nhiên mà các nhà nghiên cứu từ lâu đã liên kết với tác dụng chống oxy hóa và chống viêm như quercetin, anthocyanin, resveratrol...

Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc thường xuyên ăn loại trái cây này với những cải thiện về sức khỏe tim mạch, giảm các dấu hiệu viêm nhiễm, cải thiện chức năng đường ruột và tăng cường khả năng nhận thức ở người lớn tuổi.

Trong các thí nghiệm mới, các nhà nghiên cứu Mỹ tiếp tục chứng minh khả năng điều hòa phản ứng dinh dưỡng di truyền của nho ở da.

Giáo sư John Pezzuto, tác giả chính, cho biết nho đã ảnh hưởng đến sự biểu hiện gene ở các mô khác nhau trong cơ thể, trong đó có da.

Trong thử nghiệm của nhóm, các tình nguyện viên đã được bổ sung nho vào thực đơn hàng ngày trong suốt 2 tuần.

Sự biểu hiện gene trong da được xác định trước và sau khi ăn nho, trong điều kiện có và không có sự tiếp xúc của da với tia cực tím (UV) liều thấp.

Kết quả cho thấy biểu hiện gene ở da của tất cả mọi người đều thay đổi sau thời gian ăn nho thường xuyên, theo hướng giúp tăng cường các cấu trúc tự nhiên đóng vai trò như một rào cản chống lại tác động của môi trường - trong trường hợp này là tăng khả năng chống tia UV.

Họ cũng đo lượng malondialdehyde được tạo ra, một chỉ dấu của stress oxy hóa, khi tiếp xúc với tia UV. Kết quả cho thấy lượng malondialdehyde sinh ra giảm đáng kể sau thời gian được bổ sung nho.

Vì vậy, các tác giả kết luận rằng loại trái cây này rất có lợi cho sức khỏe làn da, mặc dù các tác động cụ thể hơn vẫn cần được nghiên cứu thêm.