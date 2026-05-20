Cô Emi (54 tuổi), một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trong lĩnh vực thể hình, đã giảm một mạch từ 89kg xuống còn 59kg nhờ kiên trì tập bài nhảy vận động 1 phút mỗi ngày kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống.

Điểm cộng lớn nhất của phương pháp này là hoàn toàn không có các động tác nhảy cao hay mất sức, người tập chỉ cần nhún nhảy, lắc hông và vung tay theo nhạc là đã có thể làm nóng toàn thân. Ngay cả những người lười vận động nhất cũng bất ngờ thừa nhận họ có thể kiên trì theo đuổi bài tập này.

Trào lưu "Vũ điệu cuốn chiếu" đang gây sốt tại Nhật Bản

Những năm gần đây, trào lưu tập thể dục tại nhà theo hình thức "vừa nhảy vừa đốt mỡ" đang cực kỳ thịnh hành tại xứ sở hoa anh đào. Trong đó, bài tập "Vũ điệu cuốn chiếu 1 phút" do cô Emi chia sẻ nhận được nhiều sự chú ý nhất. Không giống như các bài tập cardio truyền thống đòi hỏi phải nhảy bật liên tục, bài tập này lấy các động tác lắc hông, xoay eo và đóng mở cánh tay làm chủ đạo, sau đó biến tấu dần theo nhịp điệu âm nhạc.

Từ tư thế chống tay chống hông lắc người, cho đến ép khuỷu tay, xoay tay 180 độ hay đấm tay lên xuống, các động tác nhìn chung đều khá nhẹ nhàng. Dù vậy, sau khi hoàn thành bài tập, bạn sẽ cảm nhận rõ vùng cơ lõi (bụng) và phần thân dưới nóng lên, rất phù hợp cho những ai lười hoặc chưa từng tập thể dục.

Nhảy vận động hỗ trợ giảm cân như thế nào?

Ưu điểm lớn nhất của thể loại nhảy vận động này là giảm bớt cảm giác mệt mỏi và "khổ sở" khi tập luyện. Nhắc đến giảm cân, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến chạy bộ, tập tạ hoặc tập cardio cường độ cao (HIIT).

Thực tế, chỉ cần cơ thể vận động liên tục là đã có thể tăng tiêu hao calo. Đặc biệt, các bài nhảy này đòi hỏi sự tham gia liên tục của vùng eo, bụng, mông, đùi và bắp tay, giúp cải thiện cả sức bền cơ bắp lẫn hệ tim mạch.

Thêm vào đó, âm nhạc sôi động giúp người tập dễ hưng phấn và duy trì được thói quen lâu dài. Đối với nhóm tuổi trung niên hoặc dân văn phòng ngồi nhiều, một bài tập có "rào cản" thấp như thế này lại dễ giúp họ hình thành thói quen vận động một chút mỗi ngày.

Hiệu quả thực tế của bài nhảy giảm cân

Nhiều cư dân mạng Nhật Bản chia sẻ, sau khi kiên trì nhảy từ 1 đến 2 lần mỗi ngày, họ không chỉ giảm được cân nặng mà vòng eo, bụng dưới và tình trạng phù nề phần thân dưới cũng được cải thiện rõ rệt.

Nguyên nhân là do bài nhảy kết hợp giữa vận động aerobic và các động tác vặn xoắn cơ thể liên tục, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường quá trình trao đổi chất cơ bản, đồng thời giảm hiện tượng tích nước do ngồi quá lâu.

Đặc biệt, các động tác lắc hông và xoay eo trái phải sẽ tác động sâu vào vùng cơ bụng và cơ lườn, mang lại hiệu quả rõ rệt cho những ai đang muốn xóa sổ "vòng eo bánh mì" hay mỡ thừa tràn hông ở tuổi trung niên. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, người tập vẫn cần kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và sinh hoạt điều độ.

Những lưu ý quan trọng khi tập luyện

Dù bài tập này có cường độ không quá cao, các chuyên gia vẫn khuyên người tập nên tiếp cận theo phương pháp cuốn chiếu (từng bước một). Với những người trước giờ chưa từng tập thể dục, thời gian đầu nên bắt đầu với 1 phút, sau đó mới tăng dần số lần tập lên.

Khi nhảy, hãy lưu ý đi giày thể thao có độ nâng đỡ tốt để tránh gây áp lực quá lớn lên khớp gối và cổ chân. Những trường hợp có tiền sử đau khớp gối, bệnh lý cột sống, thắt lưng hoặc tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tập. Ngoài ra, nhiều người lầm tưởng "mồ hôi ra càng nhiều thì giảm cân càng nhanh", nhưng chìa khóa thực sự lại nằm ở tính đều đặn. Việc chăm chỉ vận động một chút mỗi ngày sẽ giúp bạn giữ dáng bền vững và khó tăng cân trở lại hơn so với việc thỉnh thoảng mới tập một trận kiệt sức.

