Diễn biến sức khoẻ của nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường

Ngày 20/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, em Đ.M.H. (trú xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã hồi tỉnh lại và đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trước đó, lúc 19h32 ngày 15/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi H.

Thông tin đến báo chí, bà Trần Thị Kim Vân (mẹ em H.) cho biết, sáng 15/5, sau khi đi thi về, H. gặp mẹ vào khoảng 11h với nhiều vết bầm ở vùng má và mắt. Khoảng 10 phút sau, gia đình phát hiện em treo cổ trong tình trạng tím tái.

Người thân lập tức ép tim, thổi ngạt tại chỗ. Khi thấy em có dấu hiệu ho, gia đình nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế xã Di Linh cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhân được hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản, sau đó chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng và tiếp tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Hiện bệnh nhi đã tỉnh, có phản xạ đau, nhịp thở ổn định theo máy và bắt đầu có nhịp thở tự nhiên. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực nhằm hạn chế tối đa nguy cơ để lại di chứng.

Theo bà Trần Thị Kim Vân, trong thời gian dài, cháu H. (SN 2012, học sinh lớp 8A3 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh) bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập và ép đưa tiền.

Mỗi ngày em H. phải đưa từ 10.000-50.000 đồng, nếu không có sẽ bị cộng dồn sang ngày hôm sau. Do hoàn cảnh khó khăn, em phải đi nhặt ve chai để có tiền đưa cho nhóm bạn.

Bà Trần Thị Kim Vân cho biết thêm, em từng phản ánh với giáo viên chủ nhiệm về việc bị bạn đánh bằng nón bảo hiểm, tuy nhiên tình trạng vẫn tiếp diễn, khiến em rơi vào trạng thái hoảng sợ và tổn thương tâm lý nặng nề.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc.