Người phụ nữ 50 tuổi không uống rượu hay hút thuốc, ho suốt 1 tháng: Đi khám phát hiện thứ gây sốc ở tim

Nhiều người vẫn tin rằng nếu bản thân duy trì một lối sống lành mạnh, nói không với thuốc lá, rượu bia và không có bệnh nền thì cơ tim sẽ luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, thực tế y khoa cho thấy các bệnh lý về tim mạch có thể âm thầm tấn công bất kỳ ai bằng những dấu hiệu cực kỳ mập mờ. Trường hợp của một bệnh nhân 50 tuổi dưới đây là lời cảnh báo đắt giá về bảo vệ sức khỏe tim mạch, nhất là với người bước vào tuổi trung niên.

Cơn ho dai dẳng 1 tháng và sự thật ngỡ ngàng tại phòng khám

Một người phụ nữ Trung Quốc khoảng 50 tuổi họ Cao (tên họ đã được thay đổi) có lối sống vô cùng điều độ, không hút thuốc, không uống rượu và chưa từng mắc bệnh mãn tính. Gần đây, bà bất ngờ bị ho và tức ngực kéo dài suốt một tháng liên tục.

Ban đầu, bà Cao chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là trận cảm lạnh thông thường hoặc những biểu hiện khó chịu do giai đoạn mãn kinh gây ra. Bà chỉ quyết định đến bệnh viện khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng nặng nề hơn bao gồm phù cả hai chân, tim đập nhanh kèm theo khó thở dữ dội.

Người phụ nữ 50 tuổi phát hiện suy tim sau khi đi khám vì ho nặng

Bác sĩ Lin Shu Hsin, chuyên khoa tim mạch tại Bệnh viện Quốc tế Lianxi (Trung Quốc) cho biết, khi đi khám, nhịp tim của bệnh nhân lúc nhập viện nhanh một cách bất thường. Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy kích thước tim đã bị to ra và xuất hiện tình trạng tràn dịch màng phổi ở cả hai bên.

Đáng kinh ngạc hơn, kết quả siêu âm tim cho thấy chức năng tim của người phụ nữ này đã tụt dốc nghiêm trọng, chỉ còn vỏn vẹn 31% so với giá trị bình thường là 50%. Kết luận cuối cùng là bà cao bị suy tim nghiêm trọng. Bà Cao sửng sốt vô cùng, thậm chí cho rằng bác sĩ nhầm lẫn. Bà có lối sống rất lành mạnh, hơn nữa, bệnh tim tại sao lại gây ra cơn ho như vậy được!

Lý giải về cơn ho kéo dài một tháng của bệnh nhân, bác sĩ Lin phân tích rằng khi tim bị suy, khả năng bơm và hút máu của cơ tim bị suy giảm nghiêm trọng. Do quả tim không thể tiếp nhận và đẩy máu hiệu quả, dòng máu sẽ bị ứ đọng lại tại phổi.

Sự tắc nghẽn này làm gia tăng áp lực trong các mạch máu phổi, khiến chất lỏng bị đẩy xuyên qua thành mạch vào các phế nang và gây ra tình trạng tràn dịch màng phổi. Khi dịch ứ đọng trong đường thở, nó kích thích phản ứng ho liên tục của cơ thể nhằm tống chất lỏng ra ngoài, khiến người bệnh lầm tưởng mình chỉ bị bệnh đường hô hấp thông thường.

Cảnh báo nguy cơ suy tim tăng cao sau tuổi mãn kinh

Theo bác sĩ Lin, bất kỳ ai, trong độ tuổi nào cũng có thể bị suy tim nhưng cơ chế và nguyên nhân gây suy tim ở phụ nữ có sự khác biệt rất lớn so với nam giới. Nếu như suy tim ở nam giới thường do bệnh mạch vành trực tiếp gây ra, thì ở nữ giới, căn bệnh này có xu hướng xuất hiện muộn hơn. Nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng vọt sau thời kỳ mãn kinh, đặc biệt dễ đi kèm với các vấn đề như tiểu đường, tăng huyết áp và béo phì.

Yếu tố cốt lõi nằm ở sự thay đổi nội tiết tố. Trước độ tuổi này, cơ thể phụ nữ được bảo vệ bởi estrogen vốn hoạt động như một lá chắn tự nhiên giúp giãn mạch máu, giảm viêm, điều hòa lipid máu và ngăn ngừa tái cấu trúc cơ tim. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 55 hoặc sau khi mãn kinh, tấm lá chắn này biến mất. Nguy cơ tăng huyết áp, tăng mỡ máu và các bệnh cơ tim sẽ nhanh chóng tăng lên tương đương với nam giới.

Điều nguy hiểm là các triệu chứng suy tim ở nữ giới thường ít điển hình. Nhiều người không hề cảm thấy tức ngực hay khó thở ở giai đoạn đầu, mà lại bị tấn công bởi tình trạng phù chân, mệt mỏi, chóng mặt và đánh trống ngực. Những dấu hiệu này cực kỳ dễ bị nhầm lẫn với áp lực cuộc sống hoặc các triệu chứng tiền mãn kinh, dẫn đến việc trì hoãn đi khám và bỏ lỡ thời vàng điều trị.

Bác sĩ Lin Shu Hsin cảnh báo nguy cơ suy tim tăng caop hơn khi phụ nữ bước vào mãn kinh

Bác sĩ Lin Shu hsin phân tích thêm rằng suy tim hiện được chia làm hai loại chính và cũng bị chi phối khá nhiều bởi giới tính:

- Suy tim tâm thu: Thường gặp ở nam giới, xảy ra khi cơ tim quá yếu và không thể bơm máu hiệu quả đi nuôi cơ thể, chủ yếu do bệnh tim mạch gây ra.

- Suy tim tâm trương: Chiếm đa số ở nữ giới. Ở thể bệnh này, khả năng co bóp của tim nhìn có vẻ bình thường nhưng phần cơ tim đã bị dày lên hoặc cứng lại. Tình trạng này khiến máu chảy ngược về tim rất kém, làm suy giảm chức năng bơm máu giống như một chiếc bình xăng chỉ đầy một ít nhiên liệu.

Bên cạnh yếu tố sinh lý, áp lực tinh thần cũng là một yếu tố kích thích hệ tim mạch, hay còn gọi là Hội chứng trái tim tan vỡ. Khi trải qua cú sốc tâm lý hoặc áp lực quá lớn, đỉnh tim của người bệnh có thể bị tê liệt đột ngột và ngừng co bóp. Tỷ lệ mắc hội chứng này ở nữ giới cao gấp bảy lần nam giới, với các triệu chứng đau đớn y hệt một cơn nhồi máu cơ tim cấp tính.

Hãy chủ động bảo vệ trái tim trước khi quá muộn!

May mắn thay, người phụ nữ trong câu chuyện trên đã đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, tình trạng khó thở và phù chân cải thiện rõ rệt, kích thước tim và dịch màng phổi đã trở lại bình thường.

Vận động nhẹ nhàng nhưng đều đặn dù ở tuổi nào cũng tốt cho sức khỏe tim mạch (Ảnh minh họa)

Để bảo vệ hệ tim mạch sau tuổi trung niên, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần duy trì chế độ ăn ít muối, giảm dầu mỡ, hạn chế đường và tăng cường chất xơ. Song song đó, hãy dành ra 30 phút mỗi ngày và duy trì 5 ngày một tuần để tập các bài tập thể dục nhịp điệu nhẹ nhàng như đi bộ nhanh hoặc Thái Cực Quyền. Khi cơ thể có dấu hiệu ho dai dẳng, tức ngực hay phù chân, tuyệt đối không được chủ quan tự ý xử lý mà hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác nhất.

Nguồn và ảnh: Health Sent, China News, China Press