Người đàn ông 35 tuổi “gan trắng xoá” chỉ vì uống loại nước "vạn người mê" mỗi ngày

Chỉ vì duy trì một thói quen tưởng vô hại uống thứ nước "vạn người mê" sau bữa trưa suốt nhiều năm, người đàn ông 35 tuổi nhận kết quả siêu âm khiến bác sĩ cũng phải giật mình.

Trường hợp người đàn ông 35 tuổi bị gan nhiễm mỡ nặng do duy trì thói quen uống đồ ngọt mỗi ngày được xem là hồi chuông cảnh báo về những tác động âm thầm nhưng nguy hiểm của lối sống thiếu lành mạnh đối với sức khỏe gan.

Bác sĩ Lương Trình Siêu Phó Giám đốc Bệnh viện Quản lý Sức khỏe Bắc Đầu, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) từng chia sẻ về trường hợp một nam bệnh nhân 35 tuổi có thói quen uống đồ uống có đường sau mỗi bữa trưa. Sau thời gian dài duy trì thói quen này, cân nặng của người đàn ông tăng nhanh và kết quả kiểm tra cho thấy gan bị nhiễm mỡ nghiêm trọng, hình ảnh siêu âm gần như "trắng xoá".

Theo bác sĩ, nếu không thay đổi lối sống, người này có nguy cơ cao mắc thêm các bệnh như tăng huyết áp, tim mạch, đột quỵ và thậm chí là ung thư gan. Hiện nay, gan nhiễm mỡ được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh gan mạn tính, xơ gan và tổn thương gan kéo dài.

Bác sĩ Lương Trình Siêu cho biết việc tiêu thụ quá nhiều đường, tinh bột tinh chế, rượu bia và đặc biệt là các loại đồ uống chứa nhiều fructose có thể làm tăng gánh nặng cho gan. Khi kéo dài trong thời gian dài, chức năng chuyển hóa của gan sẽ bị ảnh hưởng, dẫn tới tích tụ mỡ trong gan.

Chuyên gia điểm danh 4 thói quen tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ

Ngoài việc hấp thụ quá nhiều đường, một số thói quen dưới đây cũng làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ:

Uống rượu bia thường xuyên

Rượu bia được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi vào cơ thể, các chất chuyển hóa như acetaldehyde có thể gây tổn thương tế bào gan, cản trở quá trình phân giải axit béo và khiến mỡ tích tụ ngày càng nhiều trong gan. Người uống rượu lâu năm thường có nguy cơ gan nhiễm mỡ cao hơn đáng kể so với người không sử dụng đồ uống có cồn.

Ăn quá nhiều thực phẩm nhiều dầu mỡ

Việc thường xuyên tiêu thụ thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ chiên rán chứa nhiều chất béo bão hòa sẽ làm tăng áp lực chuyển hóa cho gan. Lượng calo dư thừa dễ chuyển hóa thành mỡ tích tụ trong cơ thể, gây béo phì và gan nhiễm mỡ.

Ngoài ra, thói quen ăn quá cay, ăn đồ sống, uống nước lạnh hoặc ăn khuya kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng thải độc và chuyển hóa của gan.

Giảm cân cực đoan

Nhiều người áp dụng chế độ ăn kiêng quá mức để giảm cân nhanh, khiến cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là protein. Điều này làm chất béo trung tính không được đào thải hiệu quả khỏi gan, từ đó tích tụ lại và gây gan nhiễm mỡ. Trong một số trường hợp, bệnh còn có thể tiến triển thành xơ gan.

Thức khuya, ít vận động

Thức khuya thường xuyên khiến khả năng trao đổi chất và thải độc của gan suy giảm. Đồng thời, việc ăn đêm hoặc tiêu thụ quá nhiều calo vào buổi tối cũng làm mỡ dễ tích tụ trong gan hơn.

Bên cạnh đó, nhân viên văn phòng hoặc những người ngồi lâu, ít vận động cũng có nguy cơ cao bị béo bụng, rối loạn chuyển hóa và tích tụ mỡ thừa ở gan.

Để cải thiện và phòng ngừa gan nhiễm mỡ, bác sĩ khuyến nghị nên duy trì chế độ ăn theo nguyên tắc "3 ít, 1 nhiều": ít dầu mỡ, ít đường, ít muối và tăng cường chất xơ. Đồng thời cần tập thể dục đều đặn, hạn chế rượu bia, thuốc lá và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Những thời điểm "vàng" uống nước lọc sẽ rất tốt cho cơ thể

- Sau khi ngủ dậy buổi sáng: Sau khi ngủ một đêm dài thì cơ thể đã mất đi một lượng nước nhất định, nên việc cung cấp nước cho cơ thể ngay lúc vừa dậy sẽ bù đắp được lượng nước đã mất. Đồng thời thúc đẩy cơ thể bài tiết hiệu quả hơn, thải độc và tăng cường lưu thông máu tốt hơn.

- Khoảng 1 tiếng sau khi ăn: Khoảng 1 tiếng sau khi ăn mới là thời điểm vàng để uống nước. Bởi sau khi ăn 1 tiếng thì độ nhớt trong máu sẽ tăng lên rất cao, lúc này uống nước sẽ giúp cho đường ruột hoạt động tốt hơn, lại làm giảm độ nhớt của máu kèm theo những lợi ích khác cho sức khỏe.

- Từ 9 đến 11 giờ sáng: Uống nước vào lúc này sẽ giúp chúng ta làm việc và học tập tốt hơn, trí óc minh mẫn hơn và thanh lọc cơ thể sau khi ăn sáng.