Nhìn đôi mắt "ếch" của người phụ nữ, ai cũng thương, câu chuyện phía sau là bài học cảnh tỉnh nhiều người trẻ

Có những căn bệnh không chỉ tàn phá sức khỏe mà còn âm thầm lấy đi sự tự tin của người bệnh mỗi ngày.

Mới đây, câu chuyện của chị H (34 tuổi) chia sẻ trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Nếu chỉ nhìn qua hình ảnh của chị H, nhiều người sẽ nghĩ chắc do bẩm sinh đã vậy, nhưng thực tế, đó là kết quả của một căn bệnh.

Khoảng 4 năm trước, chị Huyền bắt đầu nhận thấy cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Tim thường xuyên đập nhanh, hai tay run nhẹ, người lúc nào cũng nóng bức khó chịu. Dù cơ thể mệt mỏi nhưng đêm đến chị lại không thể ngủ ngon. Điều lạ là cân nặng giảm rất nhanh.

"Khi đó tôi không hề lo lắng. Ngược lại, thấy mình gầy đi, vóc dáng thon hơn, nhiều người còn khen đẹp ra nên tôi nghĩ đó là tín hiệu tích cực" , chị kể.

Mọi chuyện chỉ thực sự khiến chị hoang mang khi đôi mắt bắt đầu thay đổi. Ban đầu, chị cho rằng mắt to hơn do thiếu ngủ. Tuy nhiên, theo thời gian, mắt ngày càng lồi rõ. Mỗi sáng thức dậy, mắt cộm rát như có cát bên trong, việc đảo mắt hay nhìn sang hai bên cũng gây đau nhức.

Khi đến bệnh viện kiểm tra, chị được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp do Basedow.

Các bác sĩ giải thích đây là một bệnh tự miễn khiến tuyến giáp hoạt động quá mức, dẫn đến hàng loạt triệu chứng như tim đập nhanh, run tay, mất ngủ, sụt cân bất thường và lồi mắt.

Sau vài tháng điều trị bằng thuốc, các triệu chứng như run tay hay tim đập nhanh dần cải thiện.

Tưởng rằng bệnh đã gần khỏi, chị H tự ý ngừng thuốc và không tái khám theo lịch hẹn.

Đó cũng là lúc chị bắt đầu tìm đến những phương pháp chữa bệnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Nghe lời khuyên từ các hội nhóm, chị bổ sung rong biển và hải sản gần như mỗi ngày vì cho rằng những thực phẩm này tốt cho tuyến giáp.

Do thường xuyên mất ngủ nên mỗi sáng chị uống một ly cà phê đậm đặc để tỉnh táo. Ngoài ra, chị còn duy trì thói quen uống nước chanh muối với mong muốn "thải độc cơ thể".

"Tôi thực sự nghĩ mình đang chăm sóc sức khỏe theo cách lành mạnh hơn", chị nhớ lại.

Nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt ngày càng lồi rõ, khuôn mặt biến dạng đến mức nhiều người không khỏi giật mình khi nhìn thấy. Có lần đi thang máy, chị vô tình nghe thấy hai người phía sau thì thầm: "Nhìn mắt chị kia sợ thế".

Lần khác, một đứa cháu nhỏ vô tư hỏi: "Cô H ơi, sao mắt cô giống con ếch thế?".

Những câu nói tưởng chừng vô tình ấy khiến chị ngày càng thu mình lại. Chị luôn đeo kính râm khi ra ngoài, né tránh gặp gỡ bạn bè và không còn muốn chụp ảnh.

Cảnh báo từ bác sĩ: Có thể mất thị lực nếu điều trị quá muộn

Bước ngoặt xảy ra khi chị nhận thấy mình không thể nhắm kín mắt ngay cả lúc ngủ.

Mắt đau nhức liên tục, tim đập dồn dập, cơ thể kiệt sức khiến chị buộc phải quay trở lại bệnh viện.

Kết quả chụp chiếu cho thấy các cơ và mô phía sau mắt đã bị viêm, phì đại và đẩy nhãn cầu ra phía trước.

Khi nghe chị kể về việc tự ý ngừng thuốc và thay đổi chế độ ăn theo những lời khuyên trên mạng, bác sĩ chỉ nhẹ nhàng nói: "Em muốn khỏe là điều hoàn toàn đúng. Nhưng em đã tin nhầm cách".

Theo giải thích của bác sĩ, người mắc cường giáp có tuyến giáp đang hoạt động quá mức. Việc bổ sung quá nhiều thực phẩm giàu i-ốt như rong biển hay một số loại hải sản có thể khiến tình trạng bệnh trở nên khó kiểm soát hơn.

Trong khi đó, cà phê có thể làm tim đập nhanh hơn, tăng cảm giác bồn chồn và khiến chứng mất ngủ nặng thêm.

Đặc biệt, việc tự ý ngừng thuốc điều trị là yếu tố nguy hiểm nhất, bởi bệnh vẫn tiếp tục tiến triển âm thầm dù các triệu chứng có thể tạm thời thuyên giảm.

Khi chị H hỏi liệu đôi mắt của mình còn có thể hồi phục hay không, câu trả lời của bác sĩ khiến chị lạnh người.

Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, tình trạng lồi mắt có thể dẫn đến loét giác mạc, tổn thương thần kinh thị giác và thậm chí mất thị lực vĩnh viễn.

Đừng tự chữa bệnh bằng những lời truyền miệng

Sau biến cố đó, chị H quay lại điều trị theo đúng phác đồ và tuân thủ nghiêm ngặt lịch tái khám.

Sau nhiều tháng, các triệu chứng dần cải thiện. Tim ổn định hơn, giấc ngủ trở lại bình thường và đôi mắt cũng giảm đau nhức đáng kể.

Dù mắt chưa thể trở lại hoàn toàn như trước, chị cho biết điều quan trọng nhất là đã lấy lại được sự tự tin và không còn sợ hãi mỗi khi nhìn vào gương.

"Tôi không nói rong biển hay cà phê là xấu. Điều tôi muốn nhắn nhủ là khi cơ thể đã mắc bệnh, không phải lời khuyên nào trên mạng cũng phù hợp. Dinh dưỡng chỉ hỗ trợ điều trị, không thể thay thế thuốc và bác sĩ" , chị chia sẻ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, nếu xuất hiện các dấu hiệu như tim đập nhanh kéo dài, run tay, mất ngủ, sụt cân bất thường, hồi hộp, lo lắng hoặc mắt có dấu hiệu lồi ra, người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Bởi đôi khi, những triệu chứng tưởng như vô hại hoặc thậm chí được xem là "dấu hiệu khỏe đẹp" lại có thể là lời cảnh báo của một căn bệnh đang âm thầm tiến triển bên trong cơ thể.

Cường giáp là bệnh gì mà có thể khiến mắt lồi ra bất thường?

Cường giáp là tình trạng tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp (T3 và T4), khiến các hoạt động chuyển hóa trong cơ thể diễn ra nhanh hơn bình thường.

Theo các chuyên gia nội tiết, nguyên nhân phổ biến nhất gây cường giáp là bệnh Basedow (hay Graves), một bệnh tự miễn. Khi đó, hệ miễn dịch nhầm lẫn và tạo ra các kháng thể kích thích tuyến giáp hoạt động quá mức.

Bệnh thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới, đặc biệt trong độ tuổi từ 20-50.

Các dấu hiệu điển hình của cường giáp bao gồm:

Tim đập nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực.

Run tay.

Sụt cân dù vẫn ăn uống bình thường hoặc ăn nhiều hơn.

Cảm giác nóng bức, ra nhiều mồ hôi.

Mất ngủ, dễ cáu gắt, lo âu. Yếu cơ, mệt mỏi kéo dài.

Rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ.

Đáng chú ý, khoảng 25-50% bệnh nhân Basedow có biểu hiện bệnh lý mắt tuyến giáp với các triệu chứng như mắt lồi, cộm rát, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, nhìn đôi hoặc giảm thị lực.

Tình trạng lồi mắt xảy ra do phản ứng miễn dịch gây viêm các cơ và mô mỡ phía sau nhãn cầu, khiến nhãn cầu bị đẩy ra phía trước.

Không chỉ ảnh hưởng ngoại hình, cường giáp còn có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm

Nhiều người cho rằng cường giáp chỉ gây sụt cân hoặc mất ngủ. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng cách, bệnh có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nghiêm trọng.

Về tim mạch, hormone tuyến giáp tăng cao kéo dài có thể gây rối loạn nhịp tim, đặc biệt là rung nhĩ, làm tăng nguy cơ đột quỵ và suy tim.

Về xương khớp, quá trình chuyển hóa tăng tốc khiến cơ thể mất canxi nhanh hơn, dẫn đến loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương.

Đối với mắt, bệnh lý mắt do Basedow có thể tiến triển từ mức độ nhẹ như khô mắt, cộm mắt đến những biến chứng nặng nề hơn như loét giác mạc, chèn ép thần kinh thị giác và mất thị lực vĩnh viễn.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám định kỳ và tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định. Đồng thời, cần tham khảo ý kiến bác sĩ về chế độ ăn uống phù hợp thay vì tin vào những lời truyền miệng hoặc thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

"Cường giáp là bệnh có thể kiểm soát được nếu phát hiện sớm và điều trị đúng. Điều đáng lo nhất không phải là bệnh, mà là sự chủ quan của người bệnh khiến quá trình điều trị bị gián đoạn", một chuyên gia nội tiết cho biết.