Đau bụng suốt nhiều tháng, người đàn ông 43 tuổi sốc nặng khi bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" trong bụng

Nam bệnh nhân nhập viện sau nhiều tháng rối loạn tiêu hóa, đau tức vùng bụng trên và lưng. Kết quả siêu âm khiến các bác sĩ vô cùng bất ngờ.

Theo HK01 , người đàn ông 43 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) nhập viện sau nhiều tháng rối loạn tiêu hóa, đau tức vùng bụng trên và lưng nhưng điều trị theo hướng bệnh dạ dày không hiệu quả.

Kết quả siêu âm cho thấy túi mật người bệnh gần như bị sỏi "lấp kín", giãn to bất thường. Bác sĩ nhận định thói quen ăn nhiều đồ chiên rán, thịt và bữa ăn thất thường kéo dài của ông là yếu tố góp phần khiến tình trạng tiến triển nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Tế Đài Trung, bệnh nhân có thói quen ăn gà rán và các món thịt từ nhỏ. Do công việc bận rộn, người này thường bỏ bữa hoặc ăn dồn vào cuối ngày. Cân nặng từng vượt 100 kg, kèm theo lối sống ít vận động.

Ban đầu, người bệnh thường xuyên có cảm giác đầy bụng, tức vùng thượng vị, đôi lúc đau lan ra lưng. Nghĩ mình bị viêm dạ dày, bệnh nhân tự mua thuốc điều trị trong khoảng 2 tuần nhưng không cải thiện. Sau đó, tình trạng tiêu chảy và khó tiêu kéo dài gần 3 tháng buộc anh phải đến bệnh viện kiểm tra.

Qua siêu âm ổ bụng, các bác sĩ phát hiện túi mật của bệnh nhân gần như bị sỏi lấp kín với số lượng lên đến gần 5.000 viên. Kích thước túi mật giãn lên khoảng 10 cm, lớn hơn 10 lần so với bình thường. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt túi mật để xử trí triệt để.

Bác sĩ Lâm Dung Toàn, Bệnh viện Từ Tế Đài Trung, cho biết sỏi mật hình thành khi các thành phần trong dịch mật, chủ yếu là cholesterol, bị lắng đọng và kết tinh trong túi mật.

Quá trình này có thể diễn ra âm thầm trong thời gian dài. Những người có chế độ ăn nhiều chất béo, béo phì, rối loạn chuyển hóa hoặc ăn uống thất thường có nguy cơ cao hơn.

Theo bác sĩ Toàn, phần lớn trường hợp sỏi mật không có triệu chứng rõ ràng. Chỉ khi sỏi gây kích thích thành túi mật hoặc làm tắc nghẽn đường mật, người bệnh mới xuất hiện cơn đau đặc trưng ở vùng hạ sườn phải, có thể lan ra vai hoặc lưng phải, nhất là sau bữa ăn nhiều dầu mỡ. Một số trường hợp có thể kèm buồn nôn, đầy hơi, thậm chí vàng da nếu xảy ra tắc mật.

Từ ca bệnh này, bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý đến những dấu hiệu đau bụng kéo dài, tái diễn nhiều lần, đặc biệt khi triệu chứng không đáp ứng với thuốc điều trị dạ dày thông thường. Việc siêu âm ổ bụng là phương pháp đơn giản, giúp phát hiện sớm sỏi mật và tránh biến chứng như viêm túi mật cấp, viêm đường mật hay viêm tụy.

Ảnh minh hoạ.

