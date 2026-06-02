Một miếng thịt gà tưởng chừng vô hại đã trở thành nguyên nhân dẫn đến bi kịch, khiến người đàn ông tử vong trong sự bàng hoàng của gia đình.

Dù thịt gà là thực phẩm phổ biến nhưng việc chế biến không đảm bảo an toàn vẫn có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Một trường hợp điển hình là người đàn ông 70 tuổi ở Anh tử vong sau khi nhiễm khuẩn salmonella trong chuyến du lịch tại Tây Ban Nha.

Theo kết luận điều tra, người này xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy và mất nước sau khi ăn uống tại khách sạn nơi lưu trú. Dù được điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe nhanh chóng chuyển biến xấu với các biến chứng như suy thận, nhiễm trùng huyết và cuối cùng là suy đa tạng.

Kết quả điều tra xác định nguyên nhân tử vong liên quan đến ngộ độc thực phẩm do ăn thịt gà chưa được nấu chín kỹ.

Vợ ông, bà Julie, cho biết hai vợ chồng từng nhiều lần nghi ngờ chất lượng bữa ăn tại khách sạn vì thức ăn không đủ nóng, thậm chí có món thịt gà còn sống. Bản thân bà cũng bị nhiễm salmonella và phải nhập viện trong cùng chuyến đi.

Theo các chuyên gia y tế, vi khuẩn salmonella thường lây truyền qua thực phẩm nhiễm khuẩn, đặc biệt là thịt gia cầm, trứng và các sản phẩm chưa được nấu chín kỹ. Bệnh có thể gây tiêu chảy, sốt, đau bụng; trong những trường hợp nặng, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng huyết và đe dọa tính mạng.

Người đàn ông 28 tuổi tử vong trong đêm trước ngày cưới chỉ vì món thịt gà theo cách "lạ đời". Ảnh minh họa.

Một trường hợp khác xảy ra ở Trung Quốc ăn thịt gà theo cách "lạ đời", chú rể 28 tuổi tử vong ngay trước ngày cưới.

Theo thông tin từ gia đình và truyền thông địa phương, Mã Bân là người làm việc xa quê, hiếm khi có thời gian trở về nhà. Khi ngày cưới đến gần, anh tranh thủ trở lại quê hương trong nhiều ngày để cùng gia đình chuẩn bị hôn lễ. Trong không khí sum vầy ấy, ông nội anh đã làm một con gà thả vườn nuôi nhiều năm để bồi bổ cho cháu trai một hành động xuất phát từ sự yêu thương và kỳ vọng vào tương lai của anh.

Do lịch trình chuẩn bị cưới dày đặc, Mã Bân không ăn hết ngay trong một bữa. Phần thịt gà còn lại được cất trong tủ lạnh và tiếp tục sử dụng vào ngày hôm sau. Chính quyết định tưởng như bình thường, thậm chí quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày này, lại trở thành khởi đầu cho chuỗi diễn biến đau lòng sau đó.

Ngay sau khi ăn lại phần thực phẩm đã bảo quản, Mã Bân bắt đầu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn. Ban đầu chỉ là cảm giác đầy bụng, đau âm ỉ và khó chịu nhẹ ở đường tiêu hóa. Trong bối cảnh đang tất bật lo cho đám cưới và chịu áp lực tinh thần lớn, anh cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên không quá lo lắng.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng của anh nhanh chóng chuyển biến xấu. Các triệu chứng như tiêu chảy dữ dội, suy kiệt cơ thể và dấu hiệu mất nước nghiêm trọng xuất hiện liên tiếp. Gia đình lập tức đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng đã trở nặng, nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh khiến các bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn trong cấp cứu.

Theo China Times tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Mã Bân bị suy gan cấp, rối loạn đông máu nặng và biến chứng nghiêm trọng liên quan đến nhiễm độc toàn thân. Dù được điều trị tích cực, truyền máu khẩn cấp và nhận sự hỗ trợ hiến máu từ nhiều người, tình trạng của anh vẫn không cải thiện. Sau những nỗ lực cuối cùng, anh đã không qua khỏi, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình và người vợ sắp cưới.

Về nguyên nhân, các chuyên gia y tế cho rằng trường hợp này có thể liên quan đến nhiễm khuẩn từ thực phẩm gia cầm không đảm bảo an toàn. Có giả thuyết đặt ra rằng con gà có thể đã mang mầm bệnh từ trước, hoặc quá trình giết mổ bảo quản sử dụng lại không đúng cách đã tạo điều kiện cho vi khuẩn và độc tố phát triển mạnh.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng tủ lạnh không có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, mà chỉ làm chậm quá trình phân hủy thực phẩm. Trong trường hợp thực phẩm đã nhiễm khuẩn, việc bảo quản không đúng cách hoặc hâm lại không đủ nhiệt có thể khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao, thậm chí trở nên nguy hiểm hơn so với ban đầu.

Đặc biệt, với các loại thịt gia cầm như gà, vịt, nguy cơ nhiễm khuẩn càng đáng lưu ý nếu nguồn gốc không rõ ràng hoặc gia cầm có dấu hiệu bệnh lý trước khi giết mổ. Khi kết hợp với tình trạng sức khỏe suy giảm do căng thẳng, thiếu ngủ hoặc lao lực như trong trường hợp của Mã Bân cơ thể càng dễ bị tấn công và khó chống đỡ.

Sau sự việc đau lòng này, các chuyên gia tiếp tục đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ về an toàn thực phẩm trong sinh hoạt hằng ngày. Người dân được nhắc nhở lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh sử dụng đồ ăn đã để lâu không đảm bảo điều kiện bảo quản, và đặc biệt không chủ quan với thực phẩm thừa.

Ngoài ra, thực phẩm sau khi nấu chín nếu không dùng hết nên được bảo quản đúng cách trong hộp kín và giữ lạnh đầy đủ, đồng thời phải được đun nóng kỹ trước khi sử dụng lại.

Tuyệt đối không nên tiêu thụ gia cầm có dấu hiệu bất thường hoặc không rõ tình trạng sức khỏe trước khi giết mổ.

Bi kịch của Mã Bân không chỉ là một câu chuyện đau lòng trước ngày cưới, mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc về sự an toàn trong ăn uống nơi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Ăn cơm với thịt gà mỗi ngày: Nghe đơn giản nhưng không phải ai cũng ăn đúng

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients (2023), thịt gà là nguồn protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ axit amin thiết yếu giúp:

- Xây dựng và phục hồi cơ bắp

- Duy trì hoạt động trao đổi chất

- Hỗ trợ hệ miễn dịch

Ngoài ra, thịt gà còn giàu vitamin nhóm B, choline, sắt, magie, phốt pho, kali và selen những vi chất quan trọng cho cơ thể.

Trong khi đó, nghiên cứu trên Journal of Nutritional Science and Vitaminology (2019) cho thấy cơm là nguồn cung cấp năng lượng chính, nhờ hàm lượng tinh bột cao. Một số vi chất như sắt, selen và axit folic cũng có trong gạo.

Khi ăn cùng nhau, cơm và thịt gà giúp năng lượng được giải phóng ổn định hơn, hạn chế tình trạng tụt đường huyết và tạo cảm giác no lâ lý do khiến nhiều người lựa chọn cho chế độ ăn giảm cân.

Nhưng ăn mỗi ngày có thực sự tốt?

Vấn đề không nằm ở món ăn, mà ở việc lặp lại quá đơn điệu trong thời gian dài. Khi chỉ xoay quanh cơm và thịt gà, cơ thể có nguy cơ thiếu:

Vitamin C ảnh hưởng miễn dịch và hấp thu sắt

Vitamin D và omega-3 quan trọng cho tim mạch và não bộ

Chất xơ cần thiết cho hệ tiêu hóa

Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Preventive Medicine and Hygiene (2022), chế độ ăn đơn điệu kéo dài có thể làm tăng nguy cơ:

Bệnh tim mạch

Tiểu đường type 2

Suy giảm miễn dịch và rối loạn chuyển hóa

Nói cách khác, "ăn đủ no" không đồng nghĩa với "ăn đủ chất".

Ăn bao nhiêu là hợp lý để không phản tác dụng?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị:

Khẩu phần: khoảng 100g thịt gà mỗi bữa

Tần suất: tối đa 2-3 lần/tuần nếu là món chính

Gạo: ưu tiên gạo lứt thay cơm trắng để kiểm soát đường huyết tốt hơn

Gạo lứt giữ lại nhiều chất xơ, vitamin nhóm B và chất chống oxy hóa hơn so với gạo trắng, giúp cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

Cách ăn thịt gà "đúng bài" để không bị thiếu chất

Muốn ăn cơm với thịt gà mà vẫn khỏe mạnh lâu dài, chìa khóa nằm ở sự đa dạng:

- Thêm rau xanh như bông cải, cải bó xôi, salad để bổ sung vitamin và chất xơ

- Ăn trái cây mỗi ngày để tăng vi chất tự nhiên

- Kết hợp thêm cá béo, trứng hoặc đạm thực vật để bổ sung omega-3

- Luân phiên thực đơn thay vì ăn lặp lại một kiểu