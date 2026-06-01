Mỹ nhân Việt lọt đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, nhận cát xê 2.000USD khi mới 16 tuổi: Dáng đẹp nhờ thói quen mỗi sáng không tốn 1 xu

Phụ nữ trung niên đều có thể học hỏi cô ấy.

Mới đây, TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp nổi tiếng của Mỹ - công bố danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong danh sách này, diễn viên Kim Tuyến gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh nhiều mỹ nhân quốc tế như Deepika Padukone hay Ana Isabel Rosso.

Không chỉ được đánh giá cao bởi gương mặt khả ái, Kim Tuyến còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng cân đối, săn chắc dù đã bước vào tuổi U40 và là mẹ của cô con gái 18 tuổi. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trong những bộ váy ôm sát, trang phục gợi cảm hoặc đồ thể thao năng động, khoe đường cong khỏe khoắn cùng vòng eo thon gọn.

Theo chia sẻ của Kim Tuyến, cô duy trì chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện thể thao trong nhiều năm. Đặc biệt thời gian gần đây, người đẹp ngày càng yêu thích chạy bộ. Nữ diễn viên từng hoàn thành cự ly chạy lên tới 27km - thành tích không hề dễ dàng ngay cả với nhiều người trẻ tuổi.

Điều đáng nói là chạy bộ lại chính là một trong những phương pháp giữ dáng đơn giản, tiết kiệm nhưng mang lại hiệu quả rất cao, được các chuyên gia sức khỏe khuyến khích.

Vì sao chạy bộ giúp giữ dáng, giảm cân và làm cơ thể săn chắc?

Nhiều người thường nghĩ muốn có vóc dáng đẹp phải chi tiền cho phòng gym đắt đỏ hoặc các liệu trình giảm cân tốn kém. Tuy nhiên, chạy bộ lại chứng minh điều ngược lại.

Theo các chuyên gia thể dục thể thao, chạy bộ là hình thức vận động toàn thân, huy động cùng lúc nhiều nhóm cơ như cơ chân, cơ đùi, cơ mông, cơ bụng và cả vùng lưng. Khi cơ thể hoạt động liên tục, lượng calo được đốt cháy tăng lên đáng kể.

Một người nặng khoảng 60kg có thể tiêu hao từ 300-600 calo trong mỗi giờ chạy tùy tốc độ. Đây là mức tiêu hao năng lượng khá cao so với nhiều hình thức vận động phổ biến khác.

Không chỉ hỗ trợ giảm mỡ, chạy bộ còn giúp cải thiện tỷ lệ cơ - mỡ trong cơ thể. Khi lượng mỡ thừa giảm dần và khối cơ được duy trì, vóc dáng sẽ trở nên gọn gàng, săn chắc hơn. Đây cũng là lý do nhiều người chạy bộ lâu năm thường có đôi chân khỏe, vòng eo thon và thân hình cân đối.

Bên cạnh tác động đến ngoại hình, chạy bộ còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác như:

Tăng cường sức khỏe tim mạch.

Cải thiện chức năng hô hấp.

Kiểm soát đường huyết.

Hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Giảm căng thẳng, lo âu.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Khi vận động, cơ thể sẽ giải phóng endorphin - loại hormone thường được gọi là "hormone hạnh phúc". Điều này giúp tinh thần thoải mái hơn, giảm áp lực và hạn chế tình trạng ăn uống theo cảm xúc - một nguyên nhân phổ biến gây tăng cân ở phụ nữ.

Nhìn vào thói quen của Kim Tuyến có thể thấy đây là cách giữ sắc vóc rất thông minh. Chạy bộ không yêu cầu thiết bị phức tạp, không cần chi phí đắt đỏ. Chỉ với một đôi giày phù hợp, bất cứ ai cũng có thể bắt đầu hành trình chăm sóc sức khỏe và cải thiện vóc dáng của mình.

Đó cũng là lý do những năm gần đây, phong trào chạy bộ ngày càng phát triển mạnh tại Việt Nam. Không chỉ người trẻ mà rất nhiều phụ nữ trung niên cũng lựa chọn bộ môn này để duy trì sức khỏe và chống lại quá trình lão hóa tự nhiên.

Phụ nữ trung niên muốn chạy bộ giữ dáng cần lưu ý điều gì?

Dù là môn thể thao lành mạnh, chạy bộ vẫn cần thực hiện đúng cách để đạt hiệu quả và tránh chấn thương.

Không nên chạy quá sức ngay từ đầu

Nhiều người mới tập thường đặt mục tiêu quá cao, cố chạy liên tục trong thời gian dài. Điều này có thể khiến cơ bắp đau nhức, tăng nguy cơ chấn thương đầu gối, cổ chân hoặc gân Achilles.

Các chuyên gia khuyến cáo nên bắt đầu bằng đi bộ nhanh xen kẽ chạy chậm, sau đó tăng dần cường độ theo khả năng thích nghi của cơ thể.

Chọn giày chạy phù hợp

Đôi giày đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ khớp và cột sống.

Một đôi giày vừa chân, có độ đàn hồi tốt sẽ giúp giảm áp lực lên bàn chân, đầu gối và hông khi tiếp đất liên tục.

Khởi động kỹ trước khi chạy

Khởi động từ 5-10 phút giúp làm nóng cơ bắp, tăng lưu lượng máu và giảm nguy cơ chấn thương.

Các động tác xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông và giãn cơ nhẹ nhàng đều rất cần thiết.

Không bỏ qua dinh dưỡng

Muốn giảm mỡ nhưng vẫn giữ cơ, phụ nữ trung niên cần bổ sung đủ protein từ thịt nạc, cá, trứng, sữa hoặc các loại đậu.

Việc nhịn ăn quá mức kết hợp tập luyện cường độ cao có thể khiến cơ thể mất cơ, mệt mỏi và làm chậm quá trình trao đổi chất.

Chú ý các dấu hiệu bất thường

Người có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp, thoái hóa khớp hoặc béo phì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu chương trình chạy bộ.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, chóng mặt, khó thở kéo dài hoặc đau khớp nghiêm trọng, cần dừng tập và đi khám.

