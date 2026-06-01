Đau bụng nhiều ngày tưởng nhẹ, đi khám người đàn ông "sốc" nặng khi biết sự thật

Đau bụng suốt 10 ngày không rõ nguyên nhân, người đàn ông đi khám bàng hoàng phát hiện thủng đại tràng do một vật dụng quen thuộc trong mọi gia đình.

Thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân nhập viện vì đau bụng kéo dài, triệu chứng ban đầu khá giống rối loạn tiêu hoá thông thường. Chỉ đến khi thăm khám kỹ hơn, bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân bất ngờ dị vật nhỏ như tăm tre vô tình bị nuốt phải, gây tổn thương đường tiêu hoá, thậm chí dẫn đến viêm hoặc thủng ruột.

Đáng chú ý, phần lớn trường hợp đều không nhớ rõ thời điểm xảy ra, khiến việc chẩn đoán ban đầu dễ bị chậm trễ và tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Đau bụng kéo dài suốt 10 ngày, bất ngờ phát hiện “thủ phạm” là một que tăm nhọn đâm thủng đại tràng.

Điển hình một trường hợp gần đây, anh Đ.V.T. 49 tuổi, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh bị đau âm ỉ vùng bụng dưới suốt 10 ngày liên tiếp. Do triệu chứng không quá dữ dội, anh chủ quan không đi khám. Chỉ đến khi cơn đau kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày, người đàn ông mới tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kiểm tra.

Kết quả thăm khám khiến cả bệnh nhân lẫn người nhà bất ngờ. Qua siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện một dị vật dạng que dài khoảng 30 mm xuyên qua thành đại tràng sigma. Dị vật sắc nhọn này gây thủng thành ruột và hình thành ổ áp xe nhỏ quanh vị trí tổn thương.

Theo các bác sĩ, ổ áp xe vẫn còn khu trú, chưa xuất hiện dấu hiệu viêm phúc mạc toàn ổ bụng. Sau khi hội chẩn liên khoa, ê-kíp quyết định không phẫu thuật mở hay nội soi ổ bụng mà lựa chọn phương pháp can thiệp ít xâm lấn nhằm giảm tối đa sang chấn cho người bệnh.

Dưới gây tê tại chỗ, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp tiến hành dẫn lưu ổ áp xe qua da dưới hướng dẫn của siêu âm để kiểm soát nhiễm trùng.

Sau đó, tận dụng đường hầm của ống dẫn lưu, ê-kíp sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tiếp cận và gắp thành công dị vật ra ngoài.

Đáng chú ý nhờ kỹ thuật can thiệp hiện đại, người bệnh không phải trải qua cuộc đại phẫu, không cần mở bụng hay cắt đoạn đại tràng. Sau thủ thuật, tình trạng đau bụng giảm rõ rệt, các chỉ số viêm cải thiện tốt và ổ áp xe được kiểm soát hiệu quả.

BSCKII Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp, cho biết các dị vật đường tiêu hóa như tăm tre, xương cá, xương gà tuy nhỏ nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu đâm xuyên thành ống tiêu hóa. Nhiều trường hợp người bệnh không nhớ mình đã nuốt dị vật nên việc phát hiện thường chậm trễ, dẫn đến nguy cơ thủng ruột, áp xe ổ bụng hoặc viêm phúc mạc.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi ăn uống, đặc biệt với các loại thực phẩm có xương hoặc tăm tre. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, sốt, rối loạn tiêu hóa sau ăn, cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm để tránh những biến chứng nguy hiểm.

- Người dân tuyệt đối không nên ngậm tăm sau xỉa răng, nhất là khi ngả lưng, khi ngủ. Tuyệt đối không nên bẻ đôi tăm, vừa xỉa răng, ngậm tăm vừa nói chuyện… rất dễ bị hóc tăm. - Khi bị hóc tăm tuyệt đối không nên chữa mẹo, tự ý xử lý tại nhà bằng biện pháp dân gian trước khi đến cơ sở y tế. - Các phương pháp như nuốt cơm, nuốt một số loại quả, vỏ, lá… chữa hóc rất rủi ro, càng làm tăm đâm sâu vào thực quản, gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nuốt trôi xuống đường tiêu hóa dưới cũng có thể đâm vào dạ dày, ruột gây thủng…

