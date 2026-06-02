Bé gái 2 tuổi tử vong sau khi kêu đau họng, mẹ "khóc ngất" khi biết lý do

Sáng hôm xảy ra sự việc, bé gái liên tục chỉ tay vào miệng. Nghĩ rằng con chỉ khó chịu ở cổ họng, người mẹ chỉ ru con gái ngủ trước khi rời nhà đi làm.

Buổi sáng Chủ nhật tưởng như bình thường ấy đã trở thành ký ức kinh hoàng với gia đình Stacy Nicklin ở thành phố Stoke-on-Trent (hạt Staffordshire, Anh), khi bé gái 2 tuổi Harper-Lee Fanthorpe vô tình nuốt phải một viên pin cúc áo.

Vật nhỏ bé này gây bỏng nghiêm trọng thực quản và làm thủng động mạch chủ, khiến các bác sĩ không thể cứu sống bé.

Theo lời kể của người mẹ, Stacy Nicklin (40 tuổi), buổi sáng hôm đó Harper-Lee cứ chỉ tay vào miệng. Hành động này vốn không xa lạ, bởi bé thường xuyên bị viêm amidan nhiễm trùng. Nghĩ rằng con chỉ khó chịu ở cổ họng, Stacy ru con gái ngủ trước khi rời nhà đi làm.

Khoảng 1 giờ sau khi đến chỗ làm, Stacy bỗng cảm thấy bất an và kiểm tra điện thoại. Cô thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn khó hiểu từ con gái lớn Jamie-Leigh, 23 tuổi.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Stacy lập tức gọi Facetime về nhà. Hình ảnh hiện ra khiến cô bàng hoàng: Harper-Lee toàn thân dính đầy máu.

Một đồng nghiệp vội vã chở Stacy quay về. Khi cô đến nơi, Harper-Lee đã được đưa lên xe cứu thương. Các nhân viên y tế cho biết họ buộc phải chờ bác sĩ vì chưa từng gặp trường hợp tương tự và không xác định được máu chảy ra từ đâu.

Harper-Lee nhanh chóng được chuyển tới Bệnh viện Đại học Hoàng gia Stoke. Tại đây, các bác sĩ nội soi để tìm nguyên nhân xuất huyết và đưa ra kết luận đau lòng.

Pin cúc áo kích hoạt phản ứng hóa học khi tiếp xúc với thịt ướt như ở niêm mạc miệng, mũi hoặc tai và phản ứng có thể gây bỏng nặng làm tổn thương đường thở và cổ họng, thậm chí gây tử vong. Ảnh minh hoạ.

Một viên pin cúc áo, nghi là lấy từ điều khiển đèn LED trong nhà, bị mắc kẹt bên trong cơ thể bé. Viên pin gây bỏng hóa học nghiêm trọng, ăn mòn và xuyên qua thực quản, đâm thủng động mạch chính dẫn đến tim.

Tình trạng của Harper-Lee nguy kịch đến mức các bác sĩ cho biết cần chuyển bé tới Bệnh viện Nhi đồng Birmingham, đồng thời cũng thừa nhận rằng cơ hội sống sót vô cùng mong manh.

"Khi họ nói con bé nuốt phải pin, tôi vẫn không nghĩ rằng con sẽ không qua khỏi. Rồi họ nói thẳng rằng bé sẽ không sống được. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi chỉ biết cầu xin họ hãy cứu sống con bé, Stacy kể.

Cuối cùng, bé Harper-Lee vẫn không qua khỏi.

Harper-Lee qua đời ngày 21/5/2021, để lại nỗi đau khôn nguôi cho mẹ và hai chị gái là Jamie-Leigh và Kyla, 18 tuổi.

5 năm trôi qua, nỗi mất mát vẫn đè nặng lên cuộc sống của Stacy. "Cuộc sống trong 5 năm qua thật sự rất khó khăn. Tôi vẫn đang đau buồn. Tôi đã mất đi nhiều tình bạn và thậm chí là các mối quan hệ gia đình, bởi họ gợi tôi nhớ đến Harper-Lee", người mẹ chia sẻ.

Sau đó, cố gắng vượt qua nỗi đau, Stacy quyết định biến bi kịch của gia đình thành lời cảnh báo cho cộng đồng. Cô tích cực tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của pin cúc áo đối với trẻ nhỏ, vật dụng phổ biến trong điều khiển, đồ chơi, đồng hồ hay thiết bị điện tử.

Câu chuyện của Harper-Lee là lời nhắc nhở đau xót về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ những vật nhỏ bé trong gia đình. Chỉ một viên pin cúc áo, tưởng chừng vô hại, cũng có thể cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ.

Theo các bác sĩ, để ngăn ngừa trẻ nuốt phải dị vật, các phụ huynh cần lưu ý:

-Không để trẻ chơi một mình với các vật nhỏ có thể nuốt được như pin cúc, nam châm, đồ chơi tháo lắp, hạt nhựa...

-Lựa chọn đồ chơi phù hợp độ tuổi, có kích thước an toàn, không có chi tiết rời hoặc dễ gãy.

-Khi ăn uống, đặc biệt với trẻ đang tập ăn dặm, cần loại bỏ hoàn toàn xương trong thức ăn, cắt nhỏ miếng phù hợp độ tuổi, tránh các loại hạt, quả còn nguyên hạt dễ gây hóc.

-Không để trẻ vừa ăn vừa đùa nghịch, chạy nhảy, cười đùa vì có nguy cơ sặc hoặc nuốt phải vật lạ.

-Đồ vật nguy hiểm nên để ngoài tầm với của trẻ: pin, vật sắc nhọn, kim loại nhỏ… cần cất giữ ở nơi an toàn, cao hơn tầm với của trẻ.

-Tập cho trẻ thói quen ăn chậm, nhai kỹ và tuyệt đối không ngậm đồ chơi, bút, que kẹo… khi chơi.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật , cha mẹ hãy:

-Giữ bình tĩnh, không tìm cách móc họng trẻ hoặc xử lý tại nhà.

-Không cho trẻ ăn uống thêm bất cứ thứ gì.

-Khẩn trương đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ kiểm tra và xử lý chuyên sâu. Qua thăm khám lâm sàng và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ sẽ xác định vị trí dị vật, đánh giá mức độ tổn thương và có chỉ định theo dõi hoặc can thiệp phù hợp.

Tai nạn nuốt dị vật có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa nếu cha mẹ và người chăm sóc trẻ chủ động, cảnh giác và tuân thủ các nguyên tắc an toàn. Hãy bảo vệ con trẻ khỏi những tai nạn đáng tiếc chỉ vì một chút sơ suất trong sinh hoạt hằng ngày.