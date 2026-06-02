4 loại rau củ âm thầm “nuôi ung thư”: Loại cuối cùng rất quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt

Dù được xem là nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe, một số loại rau quen thuộc vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại nếu chế biến, bảo quản hoặc sử dụng không đúng cách.

Các chuyên gia cho biết rau không tự sinh ra chất gây ung thư. Tuy nhiên, khi bị chế biến ở nhiệt độ quá cao, lên men không đúng quy trình hoặc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, một số hợp chất có hại như nitrosamine, acrylamide hay độc tố tự nhiên có thể hình thành. Nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể, các chất này có nguy cơ gây tổn thương tế bào và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn các loại rau này khỏi thực đơn, mà là hiểu rõ cách sử dụng hợp lý để hạn chế nguy cơ tiềm ẩn.

Rau lá xanh không rửa kỹ

Các loại rau lá xanh như rau cải, rau muống hay xà lách thường có nhiều nếp gấp, khiến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dễ bám lại trên bề mặt.

Một số hoạt chất trong thuốc trừ sâu có thể gây đột biến DNA và ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa tế bào. Nếu tồn dư hóa chất tích tụ trong cơ thể thời gian dài, nguy cơ hình thành tế bào bất thường cũng có thể gia tăng.

Do đó, việc rửa rau đúng cách là bước rất quan trọng trước khi chế biến. Chuyên gia khuyến nghị nên rửa rau nhiều lần dưới vòi nước sạch và có thể ngâm với nước pha baking soda để hỗ trợ loại bỏ bớt dư lượng hóa chất.

Khoai tây mọc mầm

Khoai tây là nguồn tinh bột phổ biến và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi củ khoai bắt đầu mọc mầm hoặc chuyển sang màu xanh, chúng có thể tích tụ hàm lượng lớn solanine – một loại độc tố tự nhiên.

Solanine có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu, nôn mửa hoặc rối loạn thần kinh. Trong trường hợp nghiêm trọng, việc tiêu thụ khoai tây chứa quá nhiều solanine còn có thể dẫn đến ngộ độc.

Dù không phải chất gây ung thư trực tiếp, solanine nếu tích tụ lâu dài có thể làm tổn thương gan và tăng nguy cơ xuất hiện các bất thường tế bào. Các chuyên gia khuyến cáo nên loại bỏ hoàn toàn những củ khoai đã mọc mầm hoặc chuyển màu xanh thay vì chỉ cắt bỏ phần mầm để tiếp tục sử dụng.

Cà tím chiên rán

Cà tím là loại rau giàu chất chống oxy hóa và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại thực phẩm này có đặc điểm hút dầu mạnh trong quá trình chế biến.

Khi được chiên ở nhiệt độ cao, đặc biệt trên 120 độ C, cà tím có thể hình thành acrylamide – hợp chất được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư.

Việc thường xuyên ăn các món chiên rán không chỉ khiến cơ thể hấp thụ lượng dầu lớn mà còn làm tăng nguy cơ tiếp xúc với acrylamide. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ưu tiên những phương pháp chế biến lành mạnh hơn như hấp, nướng hoặc trộn để giữ được giá trị dinh dưỡng của cà tím.

Rau muối chua

Dưa cải, củ cải muối hay các món rau lên men là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, một số nghiên cứu từ Viện Khoa học Y học Trung Quốc cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm muối cùng chế độ ăn nhiều muối có thể liên quan đến nguy cơ ung thư dạ dày.

Trong giai đoạn đầu của quá trình lên men, rau muối thường chứa hàm lượng nitrit khá cao. Khi đi vào cơ thể, nitrit có thể phản ứng với các sản phẩm chuyển hóa từ protein để tạo thành nitrosamine – hợp chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có khả năng gây ung thư.

Dù vậy, nguy cơ này chủ yếu xuất hiện khi rau muối chưa lên men đủ thời gian hoặc bị sử dụng quá thường xuyên. Sau khi quá trình lên men hoàn tất, lượng nitrit thường giảm đáng kể. Vì thế, rau muối vẫn có thể sử dụng nếu được chế biến đúng cách và ăn với lượng vừa phải.

Sử dụng rau đúng cách để bảo vệ sức khỏe

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những thực phẩm kể trên vẫn có thể mang lại lợi ích cho cơ thể nếu được sử dụng đúng cách.

Rau muối chua vẫn là món ăn ngon khi được lên men đủ thời gian và dùng với lượng hợp lý. Khoai tây vẫn là nguồn tinh bột giàu dinh dưỡng nếu được bảo quản tránh ánh sáng và sử dụng khi còn tươi. Cà tím vẫn rất tốt cho sức khỏe nếu hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ. Trong khi đó, rau lá xanh luôn là nhóm thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn hằng ngày, miễn được sơ chế sạch sẽ trước khi dùng.

Các chuyên gia nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng nhất là ăn uống đa dạng và cân bằng. Không có loại thực phẩm nào hoàn hảo tuyệt đối, vì vậy việc thay đổi thực đơn theo mùa và kết hợp nhiều loại rau khác nhau sẽ giúp hạn chế nguy cơ tích lũy chất có hại.

Bên cạnh đó, mọi người nên hạn chế các phương pháp chế biến ở nhiệt độ quá cao như chiên, rán hoặc nướng cháy. Việc nhận biết thực phẩm hư hỏng, loại bỏ rau mốc hay khoai tây mọc mầm cũng rất cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Ngoài ra, bảo quản rau đúng cách, tránh để khoai tây tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng và sử dụng rau xanh trong ngày cũng góp phần giảm nguy cơ phát sinh các hợp chất độc hại trong thực phẩm.

(Theo Baijiahao)