Vô sinh hiếm muộn: Người trẻ đang thực sự bỏ qua điều gì?

“Còn trẻ mà, lo gì chuyện sinh sản!” là suy nghĩ khá phổ biến của nhiều người trẻ hiện nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vô sinh hiếm muộn đang có xu hướng trẻ hóa và một trong những nguyên nhân đến từ sự chủ quan kéo dài của các bạn trẻ.

Sức khỏe sinh sản sinh viên: Chủ đề không nên bị trì hoãn

Với nhiều sinh viên, sức khỏe sinh sản vẫn là câu chuyện "để sau". Khi cơ thể chưa lên tiếng, người trẻ thường nghĩ vô sinh, HPV hay rối loạn nội tiết là những thứ xa vời. Thay vào đó, áp lực học tập, những đêm thức khuya và lối sống thiếu điều độ dần trở thành "bình thường mới".

Tuy nhiên, sự chủ quan này đang tạo ra một khoảng trống kiến thức lớn. Nhiều bạn trẻ chọn cách ngó lơ các dấu hiệu bất thường như kinh nguyệt rối loạn hay viêm nhiễm, chỉ vì tâm lý ngại ngùng hoặc nghĩ "rồi sẽ tự hết".

Thực tế, mọi vấn đề đều có thể kiểm soát nếu được phát hiện và can thiệp sớm. Đó là lý do ngày càng nhiều trường đại học lựa chọn đồng hành cùng sinh viên, đưa giáo dục sức khỏe sinh sản đến gần hơn theo cách cởi mở, thực tế và không phán xét.

NEU YouCare: Khi hơn 400 sinh viên cùng nói về sức khỏe sinh sản

Xuất phát từ thực tế nhiều người trẻ vẫn còn thiếu kiến thức, ngại chia sẻ về sức khỏe sinh sản, Phòng khám Chuyên Khoa Phụ Sản An Phúc phối hợp cùng Trạm Y tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trung tâm Tiêm chủng VNVC tổ chức workshop "NEU YouCare – Chạm thấu hiểu, trọn bình an", mang đến không gian cởi mở để sinh viên tiếp cận các chủ đề như rối loạn kinh nguyệt, viêm nhiễm phụ khoa, quan hệ an toàn, HPV hay chăm sóc sức khỏe sinh sản đúng cách.

Chương trình đã thu hút hơn 400 sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham gia. Sự quan tâm và tham gia đông đảo của sinh viên cho thấy đây không còn là câu chuyện "khó nói", mà đang dần trở thành kỹ năng cần thiết mà người trẻ muốn hiểu đúng và chủ động hơn mỗi ngày.

Chuyên gia đồng hành: Kiến thức khó nói được chia sẻ

Điểm đặc biệt của NEU YouCare nằm ở sự đồng hành gần gũi, tâm huyết từ các chuyên gia. Thay vì những lý thuyết học thuật khô khan, các bác sĩ mang đến góc nhìn thực tế, thấu hiểu những vấn đề người trẻ thường gặp nhưng lại ngại sẻ chia.

Mở đầu chương trình, ThS.BS CKII Nguyễn Công Định (Giám đốc cơ sở 2- Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) đã có những chia sẻ thẳng thắn về viêm nhiễm phụ khoa, HPV và quan hệ an toàn. Với thông điệp sâu sắc: "Khi bước vào một mối quan hệ, chúng ta không chỉ đối diện với hiện tại mà còn cần ý thức về cả quá khứ sức khỏe của người đồng hành", bác sĩ khuyến nghị người trẻ cần có trách nhiệm hơn với chính mình và đối phương. Bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của y học dự phòng: chuyển từ thế bị động sang chủ động phòng bệnh thông qua khám định kỳ và tiêm vaccine.

Tiếp nối dòng cảm xúc, BSCKI Nguyễn Thị Thùy Linh (Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản An Phúc) đã giúp sinh viên giải mã hiện tượng rối loạn kinh nguyệt. Khẳng định "Kinh nguyệt là tấm gương phản ánh sức khỏe sinh sản và nội tiết", bác sĩ nhắc nhở các bạn trẻ không nên ngó lơ những bất thường của chu kỳ hay đổ lỗi hoàn toàn cho stress. Bác sĩ nhắn nhủ rằng: Hiểu và lắng nghe cơ thể chính là bước đầu tiên để yêu thương bản thân đúng cách.

Những lời khuyên tâm huyết ấy đã cởi bỏ tâm lý e ngại, biến các chủ đề nhạy cảm trở nên gần gũi. Không hù dọa hay tạo áp lực, workshop hướng sinh viên đến một tinh thần tích cực: hiểu cơ thể, biết phòng ngừa và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp y tế khi cần.

Chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản - Khoản đầu tư xứng đáng

Sau buổi hội thảo, bên cạnh những kiến thức y khoa cơ bản, sinh viên còn có cái nhìn cởi mở và tích cực hơn về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chủ động tìm hiểu, thăm khám hay lắng nghe cơ thể không phải là "lo xa", mà là cách người trẻ quan tâm, bảo vệ bản thân từ sớm.

Hiểu đúng về rối loạn kinh nguyệt, HPV, viêm nhiễm phụ khoa hay quan hệ an toàn giúp sinh viên chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Khi tình trạng vô sinh hiếm muộn ngày càng trẻ hóa, đây cũng được xem là sự đầu tư cần thiết mà người trẻ không nên chần chừ.

Còn trẻ không có nghĩa là miễn nhiễm. Hiểu đúng, phòng ngừa sớm và chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản chính là cách giúp người trẻ bảo vệ tương lai của mình.

