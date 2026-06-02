Bác sĩ khuyên ông Trump nên giảm cân

Tổng thống Donald Trump nhận được khuyến nghị từ bác sĩ về việc giảm cân và tập luyện nhiều hơn.

Ngày 29/5, Nhà Trắng đã công bố kết quả khám sức khỏe định kỳ hồi tháng 5 của Tổng thống Donald Trump, trong đó khuyến nghị ông nên giảm cân và tập thể dục nhiều hơn. Đội ngũ bác sĩ cũng lưu ý rằng ông đang có sức khỏe tuyệt vời.

“Tổng thống Trump vẫn có sức khỏe tuyệt vời, thể hiện qua chức năng tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể chất tổng thể mạnh mẽ,” bác sĩ Sean Barbabella cho biết. “Khả năng nhận thức và thể chất của ông đều tuyệt vời. Ông hoàn toàn đủ sức khỏe để thực hiện tất cả các nhiệm vụ của Tổng tư lệnh và Nguyên thủ quốc gia.”

Trong quá trình khám, các bác sĩ đã cung cấp tư vấn phòng ngừa cho ông Trump, bao gồm hướng dẫn về chế độ ăn uống, khuyến nghị dùng aspirin liều thấp, tăng cường hoạt động thể chất và tiếp tục giảm cân. Hiện tổng thống Mỹ cao 1m90 và nặng 108 kg. Trong lần khám sức khỏe hồi tháng Tư năm ngoái, ông Trump nặng 224 pound (khoảng 102 kg).

Ông Trump khám sức khỏe định kỳ lần thứ ba với tư cách là tổng thống Mỹ tại Bệnh viện Quân y Walter Reed hồi đầu tuần. Cuộc kiểm tra sức khỏe bao gồm các đánh giá nha khoa và y tế định kỳ hàng năm. Bác sĩ Barbabella đánh giá "tình trạng sưng nhẹ ở chân của ông cải thiện so với năm ngoái". Trên tay Tổng thống cũng xuất hiện những vết bầm tím dễ thấy, được cho là nguyên nhân do ông thường xuyên bắt tay, song đã cố che giấu chúng bằng kem che khuyết điểm trong các bức ảnh.

Tổng thống Donald Trump rời Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed để đến Nhà Trắng

Theo báo cáo của bác sĩ, ông Trump cũng đã trải qua một “cuộc kiểm tra thần kinh toàn diện”, cho thấy “tình trạng tinh thần bình thường, dây thần kinh sọ não nguyên vẹn, sức mạnh vận động, cảm giác, phản xạ, dáng đi và thăng bằng bình thường”.

Về sức khỏe tim mạch của Trump, bác sĩ cho biết, “Phân tích điện tâm đồ (ECG) tăng cường bằng AI ước tính tuổi tim của ông… trẻ hơn khoảng 14 năm so với tuổi thực.”

Trump làm bài kiểm tra Đánh giá Nhận thức Montreal (Montreal Cognitive Assessment), một bài kiểm tra sàng lọc 10 phút được sử dụng để phát hiện suy giảm nhận thức nhẹ và chứng mất trí nhớ giai đoạn đầu. Bác sĩ nói tổng thống đạt 30 điểm tuyệt đối.

Theo CNN