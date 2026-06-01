Có nên đặt 1 chậu nước trong phòng khi ngủ với điều hòa? Bác sĩ hô hấp tiết lộ 3 sự thật gây sốc

Có thật là chỉ cần đặt một chậu nước nhỏ trong phòng điều hòa khi ngủ sẽ làm mát tốt hơn, tiết kiệm điện, bảo vệ sức khỏe?

Vào mùa hè, nhiều người có chung một nỗi khổ: ngủ điều hòa thì mát thật nhưng sáng dậy lại khô họng, nghẹt mũi, môi nứt nẻ, thậm chí da bong tróc.

Chính vì vậy, một mẹo được truyền tai nhau từ nhiều năm nay là đặt một chậu nước trong phòng ngủ khi bật điều hòa. Không ít người tin rằng chỉ cần một chậu nước nhỏ là có thể cân bằng độ ẩm, giúp ngủ ngon hơn và bảo vệ sức khỏe còn tiết kiệm điện năng.

Nhưng liệu cách làm này có thực sự hiệu quả?

Theo bác sĩ Shivakumar K, chuyên gia hô hấp tại Bệnh viện Kauvery (Ấn Độ), câu trả lời không đơn giản là đúng hay sai. Thực tế có 3 sự thật đáng chú ý mà rất nhiều người chưa biết và cần phải biết nếu muốn đặt một chậu nước trong phòng điều hòa:

1. Sự thật thứ nhất: Chậu nước có thể giúp không khí bớt khô hơn

Điều hòa làm mát bằng cách loại bỏ một phần hơi ẩm trong không khí. Đây là lý do nhiều người thức dậy với cảm giác khô cổ họng, khô mũi, môi nứt nẻ hoặc da bong tróc sau một đêm ngủ trong phòng điều hòa.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Shivakumar giải thích rằng khi đặt một chậu nước trong phòng, nước sẽ bay hơi tự nhiên và bổ sung một lượng hơi ẩm nhất định vào môi trường xung quanh.

Quá trình này diễn ra liên tục nhưng khá chậm. Vì vậy, trong những căn phòng nhỏ hoặc sử dụng điều hòa ở mức vừa phải, chậu nước có thể giúp giảm phần nào cảm giác khô khó chịu. Đó cũng là lý do mẹo này được nhiều gia đình áp dụng từ nhiều năm nay.

2. Sự thật thứ hai: Đừng kỳ vọng chậu nước có thể "cứu" bạn khỏi tác hại của điều hòa

Đây là điểm mà rất nhiều người hiểu lầm. Theo bác sĩ chuyên khoa phổi Vikas Mittal (Ấn Độ), điều hòa liên tục hút ẩm khỏi không khí trong suốt thời gian hoạt động. Trong khi đó, lượng hơi nước bốc lên từ một chậu nước thông thường lại rất nhỏ.

Nói cách khác, chậu nước chỉ bổ sung được một phần rất hạn chế lượng ẩm bị mất đi. Nếu phòng quá lớn, nhiệt độ điều hòa quá thấp hoặc bật điều hòa suốt nhiều giờ, hiệu quả của chậu nước gần như không đáng kể.

Bác sĩ Mittal cho biết việc thức dậy với cảm giác khô họng, nghẹt mũi hoặc kích ứng đường hô hấp vẫn có thể xảy ra dù trong phòng có đặt chậu nước. Đặc biệt với người mắc hen suyễn, viêm xoang, viêm phế quản mạn tính hoặc dị ứng, điều quan trọng hơn là duy trì độ ẩm phù hợp và vệ sinh điều hòa định kỳ thay vì chỉ trông chờ vào một chậu nước.

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3. Sự thật thứ ba: Chậu nước có thể trở thành ổ vi khuẩn và nấm mốc nếu làm sai

Đây là rủi ro ít người nghĩ tới. Nhiều gia đình đặt chậu nước trong phòng nhiều ngày liên tục nhưng quên thay nước thường xuyên.

Theo bác sĩ Mittal, nước đọng lâu ngày có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc và một số vi sinh vật phát triển. Những tác nhân này có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phòng ngủ, làm tăng nguy cơ kích ứng đường hô hấp hoặc gây dị ứng ở người nhạy cảm.

Vì vậy, đặt chậu nước cũng cần phải đúng cách mới có hiệu quả, nếu không, có thể đột nhiên "rước họa vào thân".

Lưu ý quan trọng khi đặt chậu nước trong phòng điều hòa

Vậy có nên đặt chậu nước trong phòng điều hòa? Câu trả lời là có thể, nhưng không nên xem đây là giải pháp thần kỳ.

Một chậu nước sạch có thể giúp không khí bớt khô hơn đôi chút, đặc biệt trong phòng nhỏ. Tuy nhiên, hiệu quả không thể so sánh với máy tạo ẩm. Nếu thường xuyên bị khô họng, khô mũi hoặc khó chịu khi ngủ với điều hòa, các bác sĩ khuyến nghị nên kết hợp nhiều biện pháp như uống đủ nước, không để nhiệt độ quá thấp, vệ sinh bộ lọc điều hòa định kỳ và cân nhắc sử dụng máy tạo ẩm nếu cần.

Đặc biệt, nếu muốn đặt chậu nước trong phòng điều hòa thì bạn nhất định phải nhớ những điều sau:

- Vị trí đặt chậu: Đặt ở nơi thoáng khí như gần cửa sổ hoặc góc phòng có lưu thông gió tốt. Tránh để trực tiếp dưới luồng gió mạnh từ điều hòa để nước không bay hơi quá nhanh. Khoảng cách phù hợp là cách điều hòa khoảng 1-2 mét là lý tưởng.

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- Chọn chậu phù hợp: Dùng chậu nhỏ tới vừa, xô hoặc tô lớn đều được. Phòng rộng nên dùng chậu có miệng rộng để tăng bề mặt bay hơi. Chất liệu không quan trọng, miễn là giữ nước tốt.

- Tuyệt đối không thêm chất tẩy rửa, hóa chất bởi có thể bay hơi thành độc tố nguy hiểm. Thay vào đó, có thể nhỏ vài giọt tinh dầu (oải hương, bạc hà, sả chanh…) để tạo hương thơm, giúp thư giãn. Hy dùng vỏ cam, chanh để tạo mùi dễ chịu, lọc không khí. Người mắc hen suyễn nặng, viêm phế quản co thắt nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu định dùng tinh dầu - vì một số hương liệu có thể gây kích ứng.

- Chọn nguồn nước sạch. Cần thay nước mỗi ngày để tránh vi khuẩn, nấm mốc, muỗi sinh sôi. Rửa chậu định kỳ 2-3 ngày/lần để tránh cặn bẩn, rong rêu bám dưới đáy.

Các chuyên gia cho rằng độ ẩm trong phòng ngủ nên duy trì ở mức khoảng 40 - 60%. Đây là ngưỡng giúp đường hô hấp hoạt động thoải mái hơn, đồng thời hạn chế cảm giác khô da, khô mũi khi sử dụng điều hòa trong thời gian dài.

Nguồn và ảnh: India Express, News Yahoo, Express