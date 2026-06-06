Bị sét đánh không chết: Người đàn ông 37 tuổi quên sạch cách đọc, viết và phải học lại từ đầu

Sau khi bị sét đánh, người đàn ông tỉnh dậy và phát hiện một điều kinh hoàng 37 năm ký ức dường như đã biến mất không dấu vết, buộc anh phải học lại mọi thứ như một đứa trẻ.

Mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 250.000 trường hợp bị sét đánh. Nhiều người không qua khỏi, nhưng cũng có những nạn nhân may mắn sống sót. Tuy nhiên, thoát chết không đồng nghĩa với việc cuộc sống trở lại bình thường.

Theo Live Science, những người sống sót sau sét đánh thường phải đối mặt với hàng loạt di chứng kéo dài, từ tổn thương thể chất đến những vấn đề thần kinh và tâm lý nghiêm trọng.

Dòng điện khổng lồ từ tia sét có thể để lại trên cơ thể các vết bỏng đặc trưng gọi là "hoa sét" Lichtenberg những đường vân giống cành cây xuất hiện khi mạch máu dưới da bị tổn thương. Nạn nhân cũng có thể bị ngừng tim, ngừng thở, tổn thương não, mất trí nhớ hoặc co giật.

Không chỉ vậy, nhiều người còn mang theo những vết thương vô hình. Các nghiên cứu cho thấy người sống sót sau sét đánh có nguy cơ mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn cảm xúc và nhiều vấn đề thần kinh kéo dài nhiều năm, thậm chí suốt đời.

Sét đánh thường được xem là bản án tử thần từ thiên nhiên. Thế nhưng trên thế giới đã có những người không chỉ sống sót một cách kỳ diệu mà còn xuất hiện những thay đổi khó tin sau tai nạn: người mất sạch ký ức, người không còn cảm thấy lạnh, thậm chí có người bị sét đánh tới nhiều lần vẫn thoát chết.

Người đàn ông 37 tuổi tên Scott Knudsen phục hồi thần kỳ sau khi bị sét đánh. Ảnh: THE GUARDIAN.

Một trong những câu chuyện gây ám ảnh nhất là trường hợp của Scott Knudsen, một cao bồi sống tại Texas, Mỹ, thông tin trên Tuổi Trẻ.

Cụ thể vào năm 2005, đúng ngày tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái, cuộc đời Scott bất ngờ rẽ sang hướng khác. Hôm đó, anh đang bế con đứng cạnh chuồng ngựa, bên cạnh là vợ mình. Bầu trời phía trên vẫn trong xanh, nhưng cách đó khoảng 20km đang có một cơn bão. Rồi tia sét bất ngờ giáng xuống. Vợ anh bị tổn thương ở mắt và tai, con gái chỉ bị thương nhẹ. Riêng Scott lãnh trọn cú đánh trực tiếp vào đầu.

Khi tỉnh lại, người đàn ông 37 tuổi gần như không thể cử động bình thường. Các cơ trên khuôn mặt hoạt động khó khăn, việc đi lại trở thành thử thách. Nhưng điều kinh khủng nhất nằm trong não bộ.

Kết quả kiểm tra cho thấy cú sét đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức của Scott. Trí nhớ của anh gần như bị xóa sạch. Anh không còn nhớ cách đọc, cách viết, thậm chí quên cả những kỹ năng cơ bản mà một người trưởng thành vẫn thực hiện mỗi ngày.

"Tôi giống như một đứa trẻ phải bắt đầu lại từ đầu", Scott nhớ lại.

Người đồng hành cùng anh trong hành trình ấy chính là vợ. Chị kiên nhẫn dạy chồng học lại bảng chữ cái, tập đếm số bằng bàn phím điện thoại và xem các chương trình thiếu nhi để học từ vựng.

Scott phải học lại mọi thứ: đọc sách, viết chữ, đi lại, lái xe, chăm sóc ngựa và cả những công việc vốn từng là một phần cuộc sống thường ngày.

Anh từng nói vui rằng sau tai nạn, vợ mình bỗng có thêm một "đứa con" nữa để chăm sóc.

Nhờ sự kiên trì của bản thân và sự đồng hành của gia đình, Scott dần hồi phục. Sau khoảng ba tháng, những tiến bộ đầu tiên xuất hiện. Từng bước nhỏ giúp anh tìm lại cuộc sống tưởng như đã mất.

Gần hai thập kỷ sau ngày định mệnh ấy, Scott Knudsen cho biết tai nạn không chỉ cướp đi ký ức mà còn giúp anh nhận ra giá trị của gia đình, tình yêu thương và sự sống.

Từ trải nghiệm của mình, anh đã tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về nguy cơ sét đánh trong cộng đồng cao bồi và những người thường xuyên làm việc ngoài trời, với hy vọng không ai phải trải qua hành trình gian nan như anh từng đối mặt.

Kỹ năng phòng tránh sét đánh cần biết trong mùa mưa

- Theo dõi thời tiết và chuẩn bị trước: Trước khi ra ngoài, cần cập nhật dự báo thời tiết và xác định sẵn các địa điểm trú ẩn an toàn. Dông thường xuất hiện rất nhanh, chỉ trong khoảng 15 phút, vì vậy không nên chủ quan khi thấy mây đen, gió mạnh hoặc không khí đột ngột lạnh đi.

- Nên áp dụng quy tắc "nhìn - nghe": Khoảng thời gian từ khi nhìn thấy tia chớp đến khi nghe tiếng sấm có thể giúp xác định mức độ nguy hiểm. Nếu khoảng cách này dưới 30 giây, bạn đã nằm trong vùng có nguy cơ bị sét đánh và cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

- Khi ở trong nhà: Nhà kiên cố có hệ thống chống sét là nơi an toàn nhất. Trong lúc có giông, nên tránh xa cửa sổ, cửa ra vào, các thiết bị điện và khu vực ẩm ướt như phòng tắm, bồn nước. Hạn chế sử dụng điện thoại có dây và rút phích cắm các thiết bị điện nếu có thể.

- Khi ở ngoài trời: Không trú mưa dưới cây cao, gần cột điện, hàng rào kim loại hoặc khu vực trống trải. Tránh xa ao hồ, sông suối và các vị trí cao như đỉnh đồi, sườn núi.

- Ngồi thấp: Nếu không tìm được nơi trú ẩn, hãy ngồi thấp xuống, khép chân, giảm tối đa diện tích tiếp xúc với mặt đất và tuyệt đối không nằm xuống. Trường hợp tóc dựng đứng hoặc cảm thấy tê rần trên da, cần lập tức ngồi xổm, che tai và giữ nguyên tư thế vì sét có thể đánh bất cứ lúc nào. Sau tiếng sấm cuối cùng, nên chờ ít nhất 30 phút trước khi tiếp tục các hoạt động ngoài trời.