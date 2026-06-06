30 phút sau bữa ăn quyết định tuổi thọ: 3 thói quen tai hại nhiều người mắc phải chẳng khác nào "tự sát thầm lặng"

Nhiều người lại vô tình làm hại cơ thể vì những hành động tưởng chừng như vô hại.

Sau khi ăn là thời điểm hệ tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ nhất, thói quen trong 30 phút này ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày, đường ruột và sức khỏe tổng thể. Thế nhưng, nhiều người lại vô tình làm hại cơ thể vì những hành động tưởng chừng như vô hại.

Một khảo sát gần đây cho thấy, có tới hơn 60% người trưởng thành giữ thói quen vận động mạnh hoặc nằm ngay lập tức sau khi ăn xong. Các chuyên gia y tế cảnh báo, sự lơ là trong "khoảng thời gian vàng" 30 phút sau bữa ăn có thể làm đảo lộn chức năng dạ dày, tăng gánh nặng cho tim mạch, gây rối loạn đường huyết, mỡ máu và vô tình bào mòn tuổi thọ của chính bạn.

3 "đại kỵ" sau khi ăn: Xin đừng làm nếu muốn sống thọ

1. Vận động mạnh, tập thể dục ngay lập tức

Nhiều người có thói quen vừa buông đũa đã vội vã đi bộ nhanh, chạy bộ, tập thể thao hoặc làm việc nhà nặng vì nghĩ sẽ giúp tiêu bớt calo. Thực tế, đây là quan niệm sai lầm tai hại.

Sau khi ăn, cơ thể cần tập trung phần lớn lượng máu đổ về hệ tiêu hóa để co bóp và phân hủy thức ăn. Nếu bạn vận động mạnh lúc này, dòng máu sẽ bị các cơ bắp tranh chấp, khiến lưu lượng máu đến các cơ quan tiêu hóa giảm mạnh, men tiêu hóa tiết ra ít hơn. Hậu quả là bạn sẽ bị đầy bụng, ợ chua, trào ngược hoặc đau dạ dày cấp tính.

Con số báo động: Nghiên cứu cho thấy, những người tập thể dục cường độ cao trong vòng 30 phút sau bữa ăn có tỷ lệ mắc các triệu chứng khó chịu về đường tiêu hóa cao hơn gần 45% so với những người nghỉ ngơi hợp lý.

Đối với những người có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch, việc vận động mạnh ngay sau bữa ăn còn khiến huyết áp tăng vọt, đường huyết biến động thất thường, cực kỳ nguy hiểm.

2. Nằm bệt xuống ghế hoặc lên giường đi ngủ

"Căng da bụng, trùng da mắt" là tâm lý chung của nhiều người. Tuy nhiên, việc nằm ngay sau khi ăn sẽ làm thay đổi tư thế của dạ dày, khiến thức ăn và dịch vị dễ dàng trào ngược lên thực quản, gây ra cảm giác nóng rát cổ họng (ợ nóng), ợ hơi. Theo thời gian, thói quen này sẽ tiến triển thành viêm thực quản, loét dạ dày.

Thống kê cho thấy, người có thói quen nằm ngay sau ăn có nguy cơ bị trào ngược dạ dày thực quản cao hơn 30% so với người bình thường, riêng ở người cao tuổi tỷ lệ này lên tới 40% .

Không chỉ vậy, khi nằm, tốc độ điều hòa đường huyết của cơ thể sẽ bị chậm lại, hiệu suất bài tiết và hấp thụ insulin giảm xuống, về lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng tiểu đường.

3. Uống nước ực ực hoặc uống nước đá lạnh

Thói quen uống một cốc nước lớn hoặc uống nước đá, trà sữa đá ngay sau bữa ăn là "gáo nước lạnh" dội thẳng vào hệ tiêu hóa. Việc nạp quá nhiều nước (trên 500ml) trong vòng 30 phút sau ăn sẽ làm loãng dịch vị, giảm hoạt tính của các men tiêu hóa, khiến quá trình phân hủy protein và chất béo bị đình trệ. Tỷ lệ bị đầy hơi, khó tiêu lúc này sẽ tăng thêm 35% .

Đặc biệt, nước đá lạnh sẽ khiến các mạch máu ở dạ dày bị co thắt đột ngột, làm giảm tuần hoàn máu, gây đau bụng, làm chậm nhu động ruột, khiến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ hơn và dễ dẫn đến táo bón kinh niên ở người già.

Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn: Bí quyết sống khỏe sau bữa ăn

Nhiều số liệu lâm sàng khẳng định, những người duy trì các thói quen tai hại kể trên có tỷ lệ béo phì, tiểu đường và cao huyết áp vượt trội. Chỉ số khối cơ thể (BMI) của họ thường cao hơn người có thói quen lành mạnh từ 1,5 - 2 điểm, và tỷ lệ kiểm soát đường huyết kém cao hơn tới 25% . Ngược lại, nếu biết tận dụng 30 phút sau ăn đúng cách, nguy cơ mắc bệnh tim mạch và biến chứng tiểu đường sẽ giảm từ 20% đến 30% .

Để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, các bác sĩ khuyên bạn nên thực hiện các nguyên tắc "vàng" sau:

Sau khi ăn xong: Nên ngồi nghỉ ngơi thư giãn, đứng thả lỏng hoặc đi bộ nhẹ nhàng kiểu dạo mát. Tuyệt đối không chạy nhảy, không nằm và không uống nước quá nhiều (nếu khát chỉ nên nhấp vài ngụm nước ấm).

Kiểm soát tốc độ ăn: Thói quen sau bữa ăn cần kết hợp với việc ăn chậm, nhai kỹ và ăn vừa đủ no. Nếu bạn ăn quá nhanh, ăn quá vô độ, thì dù sau đó có ngồi nghỉ ngơi đúng cách, dạ dày vẫn sẽ bị quá tải và tổn thương.

Bệnh tật không tự nhiên xuất hiện sau một đêm mà là kết quả của sự tích tụ từ những thói quen xấu hàng ngày. Chăm sóc sức khỏe không cần tìm kiếm đâu xa xôi, việc quản lý tốt 30 phút sau bữa ăn chính là phương thuốc đơn giản, trực tiếp và hiệu quả nhất để bạn và gia đình tránh xa bệnh tật, tận hưởng cuộc sống trường thọ.

Theo nguồn Sohu