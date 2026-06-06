Ngủ đủ giấc vẫn mệt mỏi, già nua: Bác sĩ cảnh báo "ăn loại thực phẩm này có thể gây ra tình trạng má hóp và da chảy xệ"

Thường xuyên thức khuya, sinh hoạt đảo lộn ngày đêm là tác nhân tàn phá nhan sắc rất nhanh, khiến gương mặt lúc nào cũng lộ rõ vẻ phờ phạc, hốc hác.

Dù tối hôm trước ngủ rất ngon và đủ giấc, nhưng sáng ra đi làm bạn vẫn bị đồng nghiệp quở: "Sao nhìn mệt mỏi, thiếu sức sống thế?" . Đừng chủ quan, đó có thể không phải do thiếu ngủ, mà là vì trên mặt bạn đã xuất hiện "đường rãnh Golgo" - dấu hiệu tố cáo làn da đang bị lão hóa sớm.

Ngủ ngon nhưng mặt vẫn hốc hác: Thủ phạm là "đường rãnh" tai hại này

Nhiều người dẫu có thói quen sinh hoạt lành mạnh, ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm nhưng gương mặt lúc nào cũng lộ rõ vẻ hốc hác, mệt mỏi. Bác sĩ Lâm Khiêm (Lin Chi-An), chuyên khoa Da liễu tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Thành Công (Đài Loan, Trung Quốc), giải thích: Nguyên nhân cốt lõi nằm ở một đường rãnh lõm xuất hiện từ vùng dưới mi mắt, kéo dài xéo xuống giữa má, tạo thành một vùng bóng tối trên gương mặt. Y học gọi đây là "rãnh giữa má" .

Trong dân gian hay giới làm đẹp, đường rãnh này còn có những cái tên quen thuộc khác như "nếp nhăn Ấn Độ" hay "vết lằn mèo" . Đặc biệt, nó cũng được gọi là "đường rãnh Golgo" (lấy cảm hứng từ một nhân vật truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản).

Bác sĩ lưu ý: Rất nhiều người thường nhầm lẫn đường rãnh này với rãnh lệ (vùng trũng ngay dưới bọng mắt) hoặc nếp nhăn rồng (rãnh cười kéo dài từ cánh mũi xuống khóe miệng). Trên thực tế, vị trí và cấu trúc giải phẫu của chúng hoàn toàn khác nhau. Khi đường rãnh Golgo xuất hiện, nó sẽ khiến tổng thể gương mặt trông già nua và mệt mỏi đi rất nhiều.

4 "hung thủ" khiến má hóp, da chảy xệ thần tốc

Vì sao đường rãnh đáng ghét này lại xuất hiện, thậm chí là ở những người còn rất trẻ? Các chuyên gia thẩm mỹ và da liễu đã chỉ ra 4 nguyên nhân hàng đầu sau đây:

1. Lão hóa tự nhiên

Bác sĩ Quách Diệu Nhân (Kuo Yao-Jen - chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ) và Bác sĩ Hoàng Tinh Vĩ (Huang Hsing-Wei - Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Show Chwan) cho biết: Khi tuổi tác lớn dần, lượng collagen và các mô liên kết dưới da bị sụt giảm nghiêm trọng. Lớp mỡ dưới da bị teo nhỏ và chảy xệ xuống do trọng lực, từ đó hình thành nên vùng lõm và các nếp nhăn rõ rệt ở vùng má.

2. Giảm cân quá nhanh (Lạm dụng thuốc giảm cân)

Gần đây, trào lưu tiêm "bút giảm béo" để xuống cân cấp tốc đang rầm rộ trong giới trung niên và người trẻ. Tuy nhiên, bác sĩ Quách Diệu Nhân cảnh báo: “Thuốc không thể chỉ chọn lọc làm tiêu mỡ ở những vùng bạn muốn” . Việc sụt cân quá nhanh khiến lớp mỡ đệm trên mặt biến mất đột ngột, da không co kịp dẫn đến chảy xệ, khiến đường rãnh Golgo xuất hiện ở nhóm tuổi ngày càng trẻ hóa.

3. Nghiện ăn đồ ngọt (Đường)

Đây là "sát thủ thầm lặng" mà rất nhiều người mắc phải. Bác sĩ Từ Duy Khiêm (Hsu Wei-Chien), Giám đốc Phòng khám Khiêm Nhạc, phân tích: Khi chúng ta nạp quá nhiều đường vào cơ thể, lượng đường dư thừa sẽ liên kết với collagen và elastin (hai yếu tố quyết định độ đàn hồi của da) tạo thành các sản phẩm glycation bền vững (AGEs) . Quá trình "đường hóa" này làm phá hủy cấu trúc da, khiến da mất đi độ đàn hồi, chảy xệ, xuất hiện nhiều nếp nhăn và trở nên xỉn màu, thô ráp.

4. Thói quen sống đảo lộn

Bác sĩ Trương Hinh Phụng (Chang Hsin-Feng), chuyên khoa Gia đình tại Bệnh viện Show Chwan, nhấn mạnh việc thường xuyên thức khuya, sinh hoạt đảo lộn ngày đêm là tác nhân tàn phá nhan sắc rất nhanh, khiến gương mặt lúc nào cũng lộ rõ vẻ phờ phạc, hốc hác.

Phương pháp "đánh bay" rãnh má hóp, lấy lại thanh xuân

Để chống lại tình trạng chảy xệ và nếp nhăn do lão hóa nhanh, Bác sĩ Lưu Truyền Hoài (Liu Chuan-Huai), chuyên khoa Cấp cứu Bệnh viện Đông Nguyên, gợi ý phác đồ cải thiện theo từng cấp độ từ nhẹ đến nặng như sau:

Cấp độ 1 - Chăm sóc cơ bản tại nhà: Sử dụng các loại kem dưỡng da, tinh chất có thành phần chống lão hóa, xóa mờ nếp nhăn để nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da hàng ngày.

Cấp độ 2 - Can thiệp nội khoa thẩm mỹ: Đối với các vùng rãnh lõm rõ rệt, có thể tiêm chất làm đầy (Filler HA) hoặc các chất kích thích tăng sinh collagen để lấp đầy vùng trũng, giúp má đầy đặn trở lại.

Cấp độ 3 - Nâng cơ và săn chắc da: Nếu da có hiện tượng chùng nhão, chảy xệ, các công nghệ cao như căng chỉ collagen, nâng cơ bằng sóng RF (Thermage) hoặc công nghệ sóng siêu âm sẽ giúp kéo căng và định hình lại đường nét gương mặt.

Cấp độ 4 - Phẫu thuật thẩm mỹ: Trong trường hợp lão hóa quá nặng, các phương pháp phẫu thuật căng da mặt chuyên sâu sẽ được xem xét.

Lời khuyên của bác sĩ: Sở hữu một làn da trẻ trung, rạng rỡ là mong muốn của bất kỳ ai. Tuy nhiên, nếu nhận thấy gương mặt có dấu hiệu hóp má, chảy xệ, bạn nên tìm đến các bác sĩ chuyên khoa da liễu hoặc thẩm mỹ uy tín để được thăm khám và có phác đồ điều trị phù hợp nhất, tránh tiền mất tật mang.