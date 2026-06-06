Đau cổ vai gáy kéo dài: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đưa ra giải pháp "đánh bay" không cần dùng thuốc tây

Đây là tình trạng rất thường gặp ở nhân viên văn phòng, người ít vận động...

Mỗi sáng thức dậy, chị N.T.H. (40 tuổi, Hà Nội) lại bắt đầu ngày mới bằng cảm giác đau mỏi vùng cổ vai gáy. Là nhân viên văn phòng, công việc của chị gắn liền với máy tính và điện thoại từ sáng đến tối.

Ban đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ, nhưng theo thời gian tình trạng ngày càng nặng hơn. Cổ cứng, khó xoay đầu, đau mỏi kéo dài khiến chị thường xuyên mất tập trung trong công việc.

"Tôi đã đi khám ở nhiều nơi, dùng thuốc, dán cao và tập luyện nhưng chỉ đỡ được một thời gian ngắn rồi lại tái phát. Có lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì những cơn đau cứ đeo bám dai dẳng", chị H. chia sẻ.

Qua giới thiệu của người quen, chị tìm đến Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi được thăm khám và xác định nguyên nhân, các bác sĩ chỉ định điều trị bằng xoa bóp bấm huyệt kết hợp châm cứu trong giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục cấy chỉ để duy trì hiệu quả và hạn chế tái phát.

Chị H được BSCKII Nguyễn Phương Đông, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện xoa bóp bấm huyệt.

Chỉ sau khoảng hai tuần điều trị, các cơn đau giảm rõ rệt, vùng cổ vai gáy trở nên linh hoạt hơn, việc xoay đầu không còn khó khăn như trước.

"Tôi cảm giác như được giải phóng khỏi những cơn đau kéo dài suốt nhiều năm. Không chỉ đỡ đau, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều", chị H. cho biết.

Đau cổ vai gáy là bệnh tất yếu của xã hội thời hiện đại

Theo BSCKII Nguyễn Phương Đông, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai, đau cổ vai gáy là một trong những bệnh lý cơ xương khớp phổ biến nhất hiện nay.

Bệnh thường gặp ở nhân viên văn phòng, người thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại hoặc phải duy trì một tư thế trong thời gian dài.

Ngoài ra, tình trạng này còn có thể liên quan đến thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm, chấn thương vùng cổ vai gáy, tập luyện sai cách hoặc nhiễm lạnh kéo dài.

Các biểu hiện thường gặp gồm đau vùng cổ vai gáy, đau tăng khi ngồi lâu hoặc vận động cổ, cảm giác cứng cổ, hạn chế quay đầu. Một số trường hợp đau lan xuống vai, cánh tay, kèm theo tê bì ngón tay, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Đáng chú ý, đau cổ vai gáy không phải lúc nào cũng đơn thuần là bệnh lý cơ xương khớp. Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác như tổn thương cột sống, bệnh lý thần kinh, rối loạn nội tiết hoặc thậm chí là khối u. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa để xác định chính xác nguyên nhân trước khi điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đưa giải pháp chữa đau cổ vai gáy không cần dùng thuốc tây

Theo quan niệm của Y học cổ truyền, đau cổ vai gáy thuộc phạm vi chứng tý, thường do phong, hàn, thấp xâm nhập hoặc khí huyết lưu thông kém khiến kinh lạc bế tắc, gây đau nhức, co cứng cơ và hạn chế vận động.

BSCKII Nguyễn Phương Đông cho biết, ưu điểm nổi bật của Y học cổ truyền là không chỉ tập trung giảm triệu chứng mà còn hướng tới giải quyết căn nguyên gây bệnh, giúp lưu thông khí huyết, thư giãn cơ, phục hồi chức năng vận động và hạn chế tái phát.

ThS.BS. Hoàng Duy Luân, Khoa Y học Cổ truyền tiến hành châm cứu chữa đau vai gáy.

Tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh được điều trị bằng nhiều phương pháp chuyên sâu như:

Châm cứu theo cận tam châm pháp giúp giảm đau nhanh, rút ngắn thời gian điều trị.

Ôn châm kết hợp chườm ngải giúp làm ấm kinh lạc, tăng lưu thông khí huyết.

Xoa bóp bấm huyệt là nắn chỉnh cột sống giúp giải phóng co cứng cơ, cải thiện vận động.

Giác hơi hỗ trợ thông kinh hoạt lạc, giảm đau.

Thuốc Đông y được cá thể hóa theo từng thể bệnh.

Cấy chỉ tự tiêu giúp kéo dài hiệu quả điều trị, đặc biệt phù hợp với người bệnh ở xa hoặc thường xuyên tái phát.

Bên cạnh đó, khoa còn kết hợp các phương pháp vật lý trị liệu hiện đại như sóng xung kích và sóng siêu âm đa tần nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Sự phối hợp giữa Y học cổ truyền và công nghệ hiện đại đã giúp nhiều người bệnh giảm đau rõ rệt, phục hồi khả năng vận động và hạn chế phụ thuộc vào thuốc giảm đau kéo dài.

Những thói quen đơn giản mỗi ngày giúp phòng tránh đau cổ vai gáy

Các chuyên gia khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ đau cổ vai gáy, người dân cần duy trì tư thế làm việc đúng, tránh ngồi liên tục nhiều giờ trước máy tính.

Sau mỗi 45-60 phút làm việc nên đứng dậy vận động, thực hiện các động tác kéo giãn cơ vùng cổ, vai và lưng.

Bên cạnh đó, cần duy trì tập luyện thể dục thường xuyên, giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh, lựa chọn gối ngủ phù hợp và hạn chế sử dụng điện thoại trong thời gian dài với tư thế cúi đầu.

Khi xuất hiện các dấu hiệu đau kéo dài, tê bì tay chân hoặc hạn chế vận động vùng cổ, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển thành mạn tính, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

(Ảnh: BV)