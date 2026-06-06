Kể từ hôm nay, khi đi chợ hay siêu thị, thấy 4 loại rau củ này chị em phải mua ngay! Giá rẻ bèo nhưng chúng chứa cả kho dinh dưỡng, dựng "hàng rào" chống ung thư vú.

Ung thư vú là một trong những khối u ác tính nhất và là nỗi ám ảnh lớn đối với sức khỏe của phụ nữ. Bên cạnh các yếu tố di truyền, một chế độ ăn uống nhiều chất béo và thừa năng lượng cũng là tác nhân hàng đầu thúc đẩy căn bệnh này phát triển. Nhưng may mắn là chế độ ăn uống cũng có thể trở thành "lá chắn" phòng ngừa ung thư vú nếu bạn biết cách tận dụng.

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Theo Tiến sĩ Zhu Mingwei, Trưởng khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện Bắc Kinh (Trung Quốc), trong tự nhiên có không ít thực phẩm giàu hoạt chất sinh học có thể can thiệp hiệu quả vào quá trình tích tụ gốc tự do, viêm mãn tính và mất cân bằng nội tiết tố, từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Trong đó, có 4 loại rau củ cực kỳ quen thuộc, giá thành rẻ mà ai không biết tận dụng thì vô cùng đáng tiếc:

1. Bông cải xanh và các loại rau họ cải

Bông cải xanh hay súp lơ xanh được mệnh danh là ngôi sao chống ung thư hàng đầu nhờ chứa hàm lượng glucosinolate độc đáo. Khi được nhai hoặc cắt nhỏ, chất này sẽ thủy phân tạo ra sulforaphane. Tiến sĩ Zhu phân tích, sulforaphane có khả năng kích hoạt con đường tín hiệu Nrf2 để thúc đẩy các enzyme giải độc, đồng thời ức chế con đường NF κB để giảm thiểu các yếu tố gây viêm. Tác dụng điều hòa kép này giúp ngăn chặn sự hình thành mạch máu mới và giảm khả năng di căn của tế bào ung thư vú.

Ngoài ra, bông cải xanh còn chứa hợp chất indole 3 carbinol giúp điều hòa quá trình chuyển hóa estrogen, làm giảm sự kích thích tăng sinh của các khối u phụ thuộc hormone. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong loại rau này cũng giúp liên kết với estrogen trong ruột để đào thải qua phân, làm giảm nồng độ estrogen tự do trong máu.

Ông khuyến nghị nên ăn bông cải xanh từ 3 đến 5 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 100 - 150g. Nên ưu tiên phương pháp hấp hoặc xào nhanh, tránh nấu quá chín ở nhiệt độ cao để không làm mất đi các hoạt chất quý giá.

2. Tỏi tươi

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Không chỉ là một loại gia vị quen thuộc, tỏi được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá là loại gia vị có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ nhất. Thành phần hoạt tính chính trong tỏi là allicin và các hợp chất lưu huỳnh như ajoene hay diallyl sulfide. Các chất này có khả năng kích hoạt gen p53 để thúc đẩy quá trình tự chết theo chương trình của tế bào ung thư, đồng thời loại bỏ các gốc tự do để bảo vệ DNA khỏi tổn thương oxy hóa.

Để allicin phát huy tối đa hoạt tính sinh học, chúng ta nên băm nhỏ hoặc nghiền nát tỏi tươi và để ngoài không khí vài phút trước khi chế biến hoặc ăn sống. WHO khuyến nghị mỗi người trưởng thành nên tiêu thụ từ 2 đến 3 tép tỏi tươi, tương đương khoảng 5 - 10g mỗi ngày trong các bữa ăn để xây dựng hàng rào bảo vệ sức khỏe vững chắc, phòng ung thư vú hiệu quả.

3. Rau bina

Các loại rau lá xanh đậm như rau bina, cải xoăn hay xà lách là nguồn cung cấp axit béo Omega 3 thực vật, cụ thể là axit alpha linolenic vô cùng dồi dào. Omega 3 có đặc tính chống viêm vượt trội, giúp ức chế các cytokine gây viêm và điều hòa hệ miễn dịch của cơ thể, tạo ra môi trường bất lợi cho sự phát triển của khối u.

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Bên cạnh đó, Tiến sĩ Wu còn tiết lộ, rau bina còn rất giàu axit folic, một dưỡng chất thiết yếu cho quá trình tổng hợp và sửa chữa DNA của tế bào, ngăn ngừa các đột biến gen dị thường. trong khi đây là yếu tố quan trọng trong số những nguyên nhân thúc ddaayr sự hình thành, phát triển của ung thư vú.

Để giữ lại trọn vẹn vitamin và khoáng chất, bạn nên chế biến rau xanh bằng cách luộc sơ trộn salad hoặc xào với một chút dầu ô liu. Lưu ý nên chần qua trước khi chế biến nếu bạn có vấn đề với thận, axut uric cao nhé!

4. Nghệ tươi

Nghệ là loại củ cực kỳ rẻ và phổ biến trong gian bếp của người Việt nhưng lại sở hữu hoạt chất vàng cực quý không phải ai cũng biết. Đó là curcumin, một polyphenol có khả năng chống ung thư mạnh mẽ.

Các nghiên cứu y khoa đã chứng minh curcumin có thể can thiệp trực tiếp vào quá trình truyền tín hiệu tế bào trong các bệnh mãn tính, từ đó ức chế sự tăng sinh và ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư vú cũng như ung thư phổi, ung thư gan.

Việc chủ động thêm nghệ vào các món ăn hàng ngày là một cách đơn giản để bảo vệ cơ thể một cách tự nhiên. Nếu không, bạn cũng có thể dùng nước ép nghệ, pha trà nghệ tươi hãm nước ấm và thêm một chút mật ong. Dù nghệ tươi tốt nhất khi chống ung thư, nhưng trong trường hợp không thể dùng được nghệ tươi, bạn có thể thay thế tạm thời bằng tinh bột nghệ hay nghệ sấy nhé.

Bên cạnh việc bổ sung 4 loại rau củ trên, Tiến sĩ Wu cũng khuyến cáo phụ nữ nên kiểm soát chặt chẽ hết mức các thực phẩm không lành mạnh như tinh bột tinh chế, thịt chế biến sẵn, thịt đỏ nướng và đồ uống có cồn. Một chế độ ăn uống đa dạng kết hợp vận động hợp lý, ngủ đủ giấc chính là chìa khóa vàng để phòng ngừa bệnh tật.

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Đồng thời, dù ăn uống lành mạnh đến đâu cũng không thể "miễn nhiễm" 100% với ung thư vú. Hãy học cách tự kiểm tra vú tại nhà, tầm soát định kỳ và đi khám ngay khi có bất thường. Đối với những bệnh nhân đang điều trị ung thư vú, việc xây dựng thực đơn cần tuân thủ tuyệt đối theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa và không được dùng chế độ ăn uống để thay thế cho các biện pháp y tế chính thống.

Nguồn và ảnh: Hello Yishi, Cancer123, Baidu Health