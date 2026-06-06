Nam thanh niên 30 tuổi "máu trắng đục như sữa" vì ăn món "khoái khẩu" trẻ em ưa thích

Chế độ ăn kém lành mạnh khiến sức khoẻ nam thanh niên suy giảm nghiêm trọng. Anh bị đau bụng dữ dội và phải nhập viện cấp cứu.

Anh Trương (30 tuổi, Trung Quốc) thích ăn thịt từ nhỏ nên vốn đã có thể trạng to béo. Trên phiếu khám sức khỏe hàng năm của anh, vấn đề cân nặng, huyết áp bất thường, dung nạp glucose bất thường và lipid máu bất thường... luôn là điều được các bác sĩ nhắc nhở.

Lo lắng sức khoẻ suy giảm, anh dần thay đổi thói quen ăn thịt và giảm cân từ từ.

Tuy nhiên, anh Trương bắt đầu chán nản sau một thời gian dài không thể ăn thịt nên đã tìm giải pháp thay thế là chuyển sang ăn sôcôla và kẹo.

Thói quen này kéo dài cho đến một ngày anh Trương đột nhiên nhận thấy vùng bụng trên đau dữ dội. Anh đau đến đổ mồ hôi đầm đìa, bụng căng cứng. Lúc này, gia đình vội đưa anh đi cấp cứu.

Bác sĩ phát hiện amylase trong máu của bệnh nhân (S-Amy) cao tới 1243 U/L và chất béo trung tính (TG) cao tới 54,22 mmol/L (giá trị bình thường là 0,45-1,69mmol/ L). Huyết tương của anh Trương được rút ra có "màu trắng đục" và nhờn như "mỡ lợn" (màu huyết tương bình thường phải có màu vàng nhạt, trong suốt); CT bụng cho thấy tuyến tụy bị viêm cấp tính nên bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào khoa Ngoại tổng hợp để điều trị nội trú.

Sau 1 ngày điều trị tích cực, cơn đau bụng của anh vẫn không thuyên giảm, cơ thể vẫn trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, chân tay tê cứng. Kết quả khám cho thấy bệnh nhân nhiễm toan nặng, viêm nội tạng, rối loạn môi trường gây rối loạn chức năng nhiều cơ quan như suy hô hấp, suy thận.

Trước tình trạng tăng huyết áp trong ổ bụng của bệnh nhân, trong khi thực hiện phương pháp điều trị bằng Tây y, các bác sĩ cũng áp dụng các phương pháp điều trị y học cổ truyền khác.

Cuối cùng, bụng của anh Trương đã mềm ra, đường tiêu hóa cũng trở nên mềm mại hơn, anh bắt đầu cử động bình thường, mọi chỉ số đều cải thiện đáng kể, sau khi tập phục hồi chức năng đã được rút ống nội khí quản thành công.

Ảnh minh hoạ.

Theo các bác sĩ, việc ăn quá nhiều thực phẩm có hàm lượng calo cao, chế độ ăn nhiều đường, năng lượng dư thừa tích tụ theo thời gian, sẽ làm trầm trọng thêm lượng đường trong máu và gây rối loạn lipid máu, từ đó dẫn đến nguy cơ viêm tụy cấp kèm tăng lipid máu.

Trong cuộc sống hàng ngày, đồ ăn nhẹ là người bạn đồng hành của nhiều người để thỏa mãn cơn thèm ăn. Tuy nhiên, một số món ăn nhẹ tưởng chừng bình thường lại có thể vô hình gây hại cho sức khỏe của bạn. Nếu bạn mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao, béo phì, gan nhiễm mỡ... khi ăn đồ ngọt, nhiều đường nên chú ý những điểm sau:

Trước hết, bạn phải lưu ý và theo dõi lượng đường trong máu, lipid máu, huyết áp hàng ngày, nếu đạt mục tiêu kiểm soát thì có thể ăn một chút, nhưng đừng lạm dụng.

Thời điểm ăn uống cũng rất quan trọng, thông thường nên ăn giữa các bữa ăn, không nên ăn vào buổi tối.

Trước khi ăn, hãy kiểm tra lượng calo trên bao bì và cố gắng chọn những loại có đơn vị calo thấp hơn, đừng chỉ nhìn vào số lượng và khối lượng.

Ăn uống điều độ, chú ý kiểm soát lượng calo, sau khi ăn có thể tiêu hao năng lượng dư thừa thông qua vận động, đồng thời giảm bớt lượng thức ăn chủ yếu chứa lượng calo tương ứng một cách thích hợp.

Ngoài đồ ăn nhẹ nhiều đường, các đồ ăn nhẹ giàu chất béo khác như gà rán và khoai tây chiên, các sản phẩm thịt chế biến sẵn như giăm bông và thịt xông khói, đồ uống có chứa caffeine đều rất có hại cho tuyến tụy và việc tiêu thụ chúng phải được kiểm soát chặt chẽ. Béo phì, ít vận động, thức khuya… là các thói quen cần được loại bỏ trước tiên và cải thiện sức khỏe phải được ưu tiên hàng đầu.