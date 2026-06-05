Người đàn ông 41 tuổi tử vong vì urê huyết, ai cũng ngỡ ngàng khi biết "thủ phạm" là 4 món rau tưởng càng ăn càng... khỏe

Một số loại rau vốn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng người vốn bị bệnh thận, axit uric cao ăn nhiều lại có thể hại như “thuốc độc”.

Khi được bác sĩ khuyên ăn nhiều rau xanh để cải thiện sức khỏe, ông Trương, 41 tuổi ở Quảng Châu (Trung Quốc), đã rất tin tưởng và thực hiện nghiêm túc. Thế nhưng, điều không ai ngờ là những loại rau ông ăn gần như mỗi ngày lại nằm trong danh sách cần hạn chế với người có axit uric cao và bệnh thận. Cuối cùng, người đàn ông này đã không qua khỏi vì tăng urê huyết dẫn tới suy thận cấp, nhiễm trùng huyết và suy tim.

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Con trai ông Trương kể lại, khoảng 2 năm trước, cha mình thường xuyên mệt mỏi và đau nhức khớp. Sau khi đi khám, ông được phát hiện có chỉ số axit uric cao. Khi đó, bác sĩ khuyên ông điều chỉnh chế độ ăn uống, giảm thực phẩm nhiều dầu mỡ, tăng cường rau xanh và trái cây. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nhấn mạnh không phải loại rau nào cũng phù hợp với người có axit uric cao, đặc biệt là những thực phẩm chứa nhiều purin.

Dù vậy, ông Trương lại khá chủ quan. Ông cho rằng axit uric cao chưa phải bệnh nghiêm trọng nên không dùng thuốc đều đặn và cũng không tái khám theo lịch hẹn. Sau nhiều lần được người thân nhắc nhở, ông bắt đầu chú ý hơn tới chế độ ăn nhưng lại có một sai lầm lớn. Ông đặc biệt thích những loại rau mà bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế và nghĩ rằng rau củ thì đều tốt như nhau.

Theo người nhà, ông thường cho rằng rau xanh thì càng ăn nhiều càng tốt. Sau mỗi bữa ăn, thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nên ông càng tin lựa chọn của mình là đúng. Tuy nhiên, sức khỏe của ông ngày một xấu đi.

Khoảng hai tháng trước khi qua đời, ông bắt đầu sụt cân nhanh, thường xuyên buồn nôn, cơ thể phù nề và đau khớp nhiều hơn. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng khi ông xuất hiện tiểu ra máu, nôn ói kéo dài và khó thở. Lúc được đưa tới bệnh viện cấp cứu, các biến chứng đã tiến triển nặng. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, ông vẫn không qua khỏi.

Bác sĩ điều trị Wang Yinfeng tại Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết, ngay cả ông cũng bất ngờ khi biết những loại rau bệnh nhân ăn thường xuyên đều là thực phẩm giàu purin và kali. Theo bác sĩ Wang, purin sau khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành axit uric. Với người mắc gout, người có axit uric cao hoặc bệnh thận, khả năng đào thải axit uric bị suy giảm, khiến chất này tích tụ trong cơ thể và làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Bên cạnh đó, khi chức năng thận suy giảm, cơ thể cũng khó loại bỏ lượng kali dư thừa. Tình trạng tăng kali máu có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim đột ngột.

4 loại rau người axit uric cao, bệnh thận nên hạn chế ăn

"Nhiều người nghĩ chỉ hải sản hay rượu bia mới chứa nhiều purin. Thực tế, không ít loại rau củ cũng có hàm lượng purin đáng kể", bác sĩ Wang nói. Bác sĩ Wang cảnh báo, người có axit uric cao, bệnh gout hoặc bệnh thận nên hạn chế ăn quá nhiều các loại rau sau:

- Rau chân vịt (cải bó xôi): Chứa khoảng 57 đến 58 mg purin và 500 đến 700 mg kali trong mỗi 100g.

- Cải bẹ xanh: Chứa khoảng 50 đến 70 mg purin cùng khoảng 400 mg kali trong mỗi 100g.

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- Giá đỗ: Tùy loại đậu sử dụng nhưng trung bình chứa khoảng 40 đến 60 mg purin và 300 đến 400 mg kali trong mỗi 100g.

- Măng tây: Chứa khoảng 40 đến 50 mg purin cùng khoảng 200 đến 250 mg kali trong mỗi 100g.

Ngoài ra, các loại nấm cũng là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng người mắc bệnh thận hoặc có axit uric cao không nên ăn quá nhiều.

Bác sĩ Wang nhấn mạnh rằng rau xanh vẫn là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, với những người có bệnh lý nền liên quan đến thận hoặc rối loạn chuyển hóa axit uric, việc lựa chọn loại rau phù hợp và kiểm soát khẩu phần quan trọng không kém việc ăn nhiều rau. Quan trọng hơn, người bệnh cần tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ thay vì chủ quan với các chỉ số bất thường trong cơ thể.

Nguồn và ảnh: Sohu, The Paper, EBC