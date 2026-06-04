Người đàn ông 28 tuổi ngửi mùi rượu bia là... sợ nhưng suy thận cấp: Hóa ra tại 1 loại nước "vạn người mê"

Anh Lai kể, sau khi thoát chết và nghe kể bị suy thận cấp, anh sốc lắm. "Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là, mình còn chẳng bao giờ uống rượu bia hay hút thuốc, oan ức quá", anh nói.

Không hút thuốc, không thích rượu bia, nhưng một người đàn ông 28 tuổi ở Quảng Đông (Trung Quốc) phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì suy thận cấp. Điều khiến nhiều người bất ngờ là thủ phạm lại đến từ loại đồ uống quen thuộc được hàng triệu người yêu thích, uống mỗi ngày: trà sữa.

Theo thông tin được chia sẻ trên Sina News (Trung Quốc), anh Lai (tên họ đã được thay đổi) là một người đặc biệt mê trà sữa. Trong suốt 5 năm làm công việc văn phòng, anh gần như duy trì thói quen uống trà sữa ít nhất một lần mỗi ngày. Những trào lưu như "ly trà sữa đầu tiên của mùa thu", "văn hóa trà chiều công sở" anh đều tham gia tích cực hơn ai hết. Tính toán của các bác sĩ cho thấy lượng trà sữa mà anh tiêu thụ trong khoảng thời gian này lên tới gần một tấn.

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Anh luôn cho rằng trà sữa tuy ngọt một chút nhưng còn bớt độc hại hơn rượu bia, thuốc lá. Hơn nữa, mọi người xung quanh anh đều uống rất nhiều, "họ không sao thì mình cũng không sao cả". Anh chủ quan cho rằng mình còn trẻ, có thể ăn uống thoải mái trước tuổi 30 mà cơ thể vẫn tự phục hồi, sau này lập gia đình chắc chắn sẽ tự khắc thay đổi lối sống. Cứ như vậy, anh không hay biết cơ thể mình bị loại đồ uống "vạn người mê" này bòn rút mỗi ngày.

Ngay cả khi thấy cơ thể lúc nào cũng khát nước, nước tiểu nhiều bọt, hay đau thắt lưng, ngủ đủ nhưng vẫn mệt anh Lai chỉ nghĩ đơn giản là "bệnh của dân văn phòng" ngồi nhiều, căng thẳng. Cho đến khi tiểu ra máu, nôn mửa dữ dội và rơi vào trạng thái lú lẫn, anh mới được người bạn cùng phòng đưa thẳng tới phòng cấp cứu.

Bác sĩ Nhiếp Tiểu Hạ (Quảng Đông, Trung Quốc) cho biết, khi nhập viện, lượng đường huyết của anh Lai vượt quá 43 mmol/L, cao gấp hơn 4 lần mức bình thường. Nồng độ thể ketone cũng tăng mạnh lên 5,6 mmol/L. Tình trạng rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng khiến sức khỏe của người đàn ông trẻ tuổi lao dốc nhanh chóng.

Dù được điều trị ngay trong đêm, tình trạng của anh Lai vẫn không cải thiện đáng kể. Anh rơi vào nguy kịch khi nhiều cơ quan trong cơ thể bắt đầu suy giảm chức năng cùng lúc. Các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa phải khẩn trương hội chẩn và quyết định chuyển bệnh nhân vào khoa Hồi sức tích cực (ICU) để điều trị kết hợp.

Anh Lai được áp dụng phương pháp lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận và các cơ quan đang bị tổn thương, dùng thuốc kháng sinh kiểm soát viêm phổi, truyền insulin, cân bằng điện giải... điều trị theo triệu chứng. Sau rất nhiều nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, hai ngày sau anh đã dần tỉnh lại. Các chỉ số sinh tồn từng bước trở về ngưỡng an toàn, tình trạng suy đa tạng và viêm phổi cũng bắt đầu cải thiện.

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Theo các bác sĩ Nhiếp, thói quen uống quá nhiều trà sữa trong thời gian dài khiến anh mắc bệnh tiểu đường và suy giảm chức năng thận. Bởi đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm hư hại hệ thống mạch máu nhỏ trong thận và theo thời gian, khả năng lọc chất thải của thận suy giảm. Khi tiểu đường ngày càng nặng, không được can thiệp kịp thời càng làm tăng các biến chứng liên quan tới thận, dẫn tới anh bị nhiễm toan ceton và gây ra suy thận cấp. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống nhiều đường còn có thể góp phần gây thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa. Đây đều là những yếu tố làm gia tăng gánh nặng cho thận cũng như nhiều cơ quan quan trọng khác trong cơ thể.

Qua câu chuyện của anh Lai, bác sĩ Nhiếp nhắc nhở mỗi chúng ta phải học cách kiểm soát thói quen ăn uống và thăm khám sức khỏe định kỳ. Đừng chủ quan, nghĩ mình còn trẻ mà đánh đổi sức khỏe, thậm chí tính mạng vì những món ngon nhất thời!

Nguồn và ảnh: Sina News, Sohu