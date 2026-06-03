Chắc chắn nhiều người trẻ sẽ giật mình khi nhận ra những thói quen "phá thận" của nam nhân viên IT này "sao mà giống mình đến thế!".

Mức creatinine trong máu chạm ngưỡng 650 µmol/L, huyết áp chạm đáy khủng hoảng 220/130 mmHg, hai bên thận tổn thương lan rộng và nồng độ hemoglobin tụt sâu ở mức nguy hiểm. Đó là những con số biết nói đầy ám ảnh trong bệnh án của anh Trương khi được đưa vào phòng cấp cứu. Anh đến bệnh viện khám sau thời gian dài mệt mỏi, được chẩn đoán suy thận mãn tính giai đoạn 5, urê huyết và cần lọc máu khẩn cấp để thoát khỏi nguy hiểm.

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Anh Trương năm nay 28 tuổi, làm nghề IT (kỹ sư phần mềm) tại Quảng Đông (Trung Quốc). Anh luôn quay cuồng trong guồng quay công việc áp lực cao, tăng ca rất nhiều và làm nhiều việc cùng lúc. Đồng thời, anh duy trì một lối sống cực kỳ thiếu khoa học, buông thả và cho rằng "người trẻ ai cũng vậy" hay "cố gắng vài năm rồi sinh hoạt khoa học cơ thể sẽ phục hồi" . Thế nhưng, những tổn thương từ lối sống ấy là không thể đảo ngược!

Nam nhân viên IT này thừa nhận, bản thân từng quá tự tin vào sức trẻ của mình. Chính tâm lý chủ quan này đã khiến anh liên tục ngó lơ những tín hiệu cảnh báo bất thường từ cơ thể. Thực tế, tình trạng đi tiểu nhiều lần vào ban đêm kèm theo nước tiểu nổi bọt nhiều, tiểu buốt liên tục đã diễn ra từ lâu, nhưng anh gạt đi không bận tâm.

Cho đến một tuần trước khi nhập viện, là lúc những trận chóng mặt dồn dập ập đến kèm theo cảm giác chán ăn đột ngột, anh vẫn đinh ninh đó chỉ là do lao lực thông thường và chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi. Anh cứ trì hoãn việc đi khám, tiếp tục ép cơ thể chịu đựng cho đến khi thể trạng suy kiệt hoàn toàn. Quá lo lắng cho sức khỏe của người yêu, bạn gái anh đã phải xin nghỉ việc để ép anh đến bệnh viện. Thế nhưng, sự bừng tỉnh muộn màng này đã không thể thay đổi được kết quả chẩn đoán nghiệt ngã.

Đứng trước chiếc giường bệnh nơi chàng trai 28 tuổi đang nằm, các bác sĩ dù thương vẫn không thể không giận trước lối sống "phá thận", bán rẻ sức khỏe của anh Trương. Bởi có 6 thói quen hại thận bậc nhất thì anh có tới 4 điều, đã duy trì trong thời gian dài.

Dù may mắn kịp đến bệnh viện trước ki bệnh tình trở nên cấp tính và nguy hiểm tính mạng, nhưng anh sẽ phải sống cả đời phụ thuộc vào chiếc máy chạy thận hoặc phải ghép thận khi cần. Cả quãng đời phía trước hoàn toàn thay đổi, những hoài bão tương lai cũng sụp đổ theo. Lúc này, anh mới hối hận trong muộn màng và day dứt.

6 thói quen "phá thận" nhanh nhất nhưng lại quen thuộc vô cùng

Hội chứng urê huyết không tự nhiên xuất hiện, nó là trạm dừng cuối cùng của hành trình suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Còn mầm mống suy thận lại có thể "nảy nở" từ những thói quen nhỏ nhặt mỗi ngày.

Khi các thói quen sinh hoạt tai hại lặp đi lặp lại hàng ngày, chúng sẽ âm thầm tàn phá nhu mô thận, làm xơ hóa các mạch máu lọc cho đến khi cơ quan này mất hoàn toàn chức năng. Các chuyên gia thận học đã chỉ ra 6 hành vi "bức tử" thận nhanh nhất, trong đó anh Trương đã mắc 4 thói xấu đầu tiên trong danh sách:

1. Thức khuya triền miên

Ban đêm là khoảng thời gian hệ thống thải độc của cơ thể cần được nghỉ ngơi và tái tạo. Việc thường xuyên thức khuya khiến thận không được nghỉ ngơi đầy đủ, bắt buộc phải hoạt động quá công suất trong thời gian dài. Tình trạng này kéo dài dẫn đến việc tích tụ độc tố và gây ra những tổn thương âm thầm cho cấu trúc mô thận.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, anh Trương thường đi ngủ sau 2 giờ sáng. Có những đêm, anh thức gần tới sángm thậm chí thức xuyên đêm để hoàn thành deadline gấp hoặc nhận thêm dự án ngoài.

2. Uống không đủ nước

Nước đóng vai trò như một chất làm sạch tự nhiên giúp thận lọc bỏ chất thải. Khi cơ thể bị thiếu nước, nước tiểu sẽ bị cô đặc nặng nề. Lúc này, các độc tố không được pha loãng sẽ trào ngược lên, làm tăng áp lực lọc và đẩy cao nguy cơ mắc sỏi thận hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu, tăng nguy cơ suy thận.

Anh Trương thừa nhận mình lười uống nước, đã ngồi vào bàn làm việc là rất tập trung, không muốn đi tiểu nhiều và không thích nước lọc. Cứ thế, thận của anh ngày càng "yếu".

3. Thói quen ăn mặn, ăn nhiều đồ dầu mỡ và đồ ngọt

Việc thường xuyên ăn thực phẩm chứa hàm lượng muối, chất béo và đường quá cao không chỉ gây béo phì mà còn âm thầm tàn phá thận. Thói quen ăn uống này làm tăng huyết áp, tạo áp lực dòng máu cực lớn lên các mạch máu nhỏ ở thận, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa và xơ hóa cơ quan này, dẫn tới suy giảm chức năng.

Anh Trương thì hầu như trưa nào cũng gọi đồ ăn ngoài, mê các món ăn nhanh dầu mỡ hoặc thịt chế biến sẵn. Đặc biệt, anh uống nước ngọt có ga, nước tăng lực để tập trung làm việc, thức khuya không buồn ngủ gần như mỗi ngày.

4. Lạm dụng thuốc, thực phẩm chức năng

Thói quen tự ý mua và dùng thuốc khi mắc các bệnh nhẹ, đặc biệt là việc lạm dụng thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau, gây áp lực cực lớn lên hệ thống lọc. Hành vi này vô tình biến thận thành nơi hứng chịu toàn bộ độc tính của hóa chất, dễ dẫn đến suy thận cấp tính hoặc viêm thận kẽ mãn tính.

Ảnh minh họa

Trường hợp của anh Trương cũng vậy. Anh thường xuyên căng thẳng do công việc, giờ giấc ăn uống lẫn nghỉ ngơi đều thất thường nên cơ thể dễ mệt mỏi. Cứ mỗi khi mệt mỏi, anh chủ động mua thuốc không kê đơn về uống và cho rằng mình còn trẻ, cơ thể chuyển hóa tốt sẽ không có vấn đề gì. Anh cũng nhận thức được mình sống không lành mạnh nên dùng nhiều loại thực phẩm chức năng. Có điều, uống vô tội vạ nên bổ chẳng thấy đâu, chỉ thấy gan và thận suy kiệt.

5. Thói quen nhịn tiểu

Việc nhịn tiểu trong thời gian dài do lười biếng hoặc bận rộn hay bất cứ lý do gì đều khiến nước tiểu bị tích trữ quá lâu trong bàng quang. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và trào ngược lên trên, dẫn đến viêm bể thận và tổn thương nhu mô thận vĩnh viễn, suy thận nếu kéo dài.

6. Hút thuốc và uống rượu quá mức

Nicotine trong thuốc lá và cồn trong rượu bia là những chất độc tàn phá hệ mạch máu toàn thân. Khi các chất kích thích này nạp vào cơ thể quá nhiều, chúng sẽ làm suy giảm tuần hoàn máu đến nuôi dưỡng thận, khiến chức năng lọc của cầu thận suy giảm nghiêm trọng theo thời gian.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, Best Life, Business Weekly

