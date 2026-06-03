Bé trai 2 tuổi đột ngột tử vong sau tiếng gọi "Mẹ ơi"

Sự ra đi của bé trai khiến gia đình và người thân vô cùng bàng hoàng.

Bé Adelin Florin đã ngã quỵ sau khi gọi mẹ lại để xem cảnh cậu bé nhảy xuống cầu trượt từ nhà hơi.

Cậu bé 2 tuổi đang tham dự lễ hội thường niên của thành phố thì thảm kịch ập đến.

Khi đó, cậu bé đang chơi trò nhà hơi với chị gái và một đứa trẻ khác, trượt xuống năm sáu lần mà không gặp vấn đề gì.

Nhà hơi nơi xảy ra sự việc.

Trong khi leo lên bậc thang để tiếp tục trượt xuống, cậu bé quay về phía gia đình và gọi "Mẹ ơi". Theo lời kể đau lòng của cha mẹ, chỉ trong tích tắc cậu bé đột ngột gục xuống.

Các nhân viên cấp cứu đã tiến hành hồi sức tại hiện trường và tiếp tục nỗ lực trong xe cứu thương, nhưng cậu bé bị ngừng tim ngừng thở và không thể qua khỏi.

Bé trai đã qua đời tại lễ hội ở Satu Mare, Romania, vào khoảng 11h đêm thứ Sáu (29/5).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé mắc một loại u thận hiếm gặp, ác tính, phát triển nhanh chóng và không có triệu chứng.

Bé Adelin Florin bên bố mẹ và chị gái.

Cha mẹ cậu bé cho biết các cuộc kiểm tra y tế trước đó, bao gồm cả siêu âm bụng, đều không phát hiện điều bất thường.

Tòa thị chính đã ra lệnh tạm dừng tất cả các trò chơi bơm hơi và trò chơi dành cho trẻ em tại lễ hội và phong tỏa khu vực liên quan.

Theo thông tin từ Need To Know , các quan chức đã xác nhận thiết bị này có chứng nhận hợp lệ nhưng vẫn tiến hành xem xét toàn diện .

Viện kiểm sát đã mở cuộc điều tra để xác định tất cả các tình tiết vụ việc.

Các bác sĩ nhi khoa cho biết những khối u như vậy thường không có triệu chứng và phổ biến nhất ở trẻ em từ 2 đến 3 tuổi.

Một bác sĩ giải thích rằng căn bệnh hiếm như thế này thường được phát hiện muộn.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cho trẻ nhỏ, bao gồm xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm bụng, để giúp phát hiện sớm các bệnh hiếm gặp này.