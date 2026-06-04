10 thực phẩm "vàng" giúp sĩ tử tăng tốc mùa thi: Món số 6 nhiều người cực thích

Trước kỳ thi quan trọng, bên cạnh việc ôn tập, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì sự tỉnh táo và khả năng ghi nhớ. Dưới đây là 10 thực phẩm được gia đánh giá cao vì những lợi ích đặc biệt dành cho sĩ tử mùa thi.

Sĩ tử nên ăn gì để giữ sức khỏe và sự tỉnh táo trong mùa thi?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang cận kề đây là giai đoạn các sĩ tử phải tập trung cao độ cho việc ôn tập, đồng thời đối mặt với không ít áp lực về tâm lý và sức khỏe. Bên cạnh việc học tập hiệu quả, một chế độ dinh dưỡng khoa học chính là "trợ thủ" quan trọng giúp các em duy trì thể lực, tăng khả năng tập trung và đạt phong độ tốt nhất trong phòng thi.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc cung cấp đầy đủ năng lượng, vitamin và khoáng chất thiết yếu sẽ giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn, cải thiện khả năng ghi nhớ và tư duy. Để đồng hành cùng con trong mùa thi, phụ huynh nên ưu tiên bổ sung những thực phẩm dưới đây vào thực đơn hằng ngày.

Trứng nguồn năng lượng vàng cho trí não

Từ lâu, nhiều người vẫn kiêng ăn trứng trước kỳ thi vì những quan niệm dân gian thiếu căn cứ. Thực tế, trứng là một trong những thực phẩm giàu protein và dưỡng chất bậc nhất, giúp duy trì năng lượng và tăng cường sự tập trung.

Các sĩ tử nên ăn khoảng một quả trứng mỗi ngày, tốt nhất vào bữa sáng hoặc bữa phụ buổi chiều. Tránh ăn quá nhiều hoặc dùng vào buổi tối để hạn chế cảm giác đầy bụng, khó ngủ.

Nấm "kho dinh dưỡng" tự nhiên

Nấm chứa nhiều protein, carbohydrate, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Không chỉ giúp bổ sung năng lượng, nấm còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giúp các em duy trì sức khỏe trong những ngày ôn luyện căng thẳng.

Ảnh minh họa.

Đậu phụ dễ ăn, dễ tiêu, giàu đạm

Là nguồn đạm thực vật chất lượng cao, đậu phụ vừa bổ dưỡng vừa dễ tiêu hóa. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những bữa ăn mùa thi, giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả mà không gây cảm giác nặng nề.

Các loại đậu và hạt sen nguồn dưỡng chất cho trí nhớ

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ hay hạt sen đều chứa nhiều vitamin, khoáng chất và protein thực vật. Những thực phẩm này không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn hỗ trợ hoạt động của não bộ, giúp sĩ tử duy trì sự tỉnh táo và minh mẫn trong quá trình học tập.

Cá thực phẩm không thể thiếu cho não bộ

Cá là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng các axit béo Omega-3 có lợi cho hệ thần kinh và tim mạch. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn cá khoảng 2-3 lần mỗi tuần, ưu tiên những loại cá giàu dinh dưỡng như cá thu, cá basa hoặc cá trích.

Ngoài ra, các món ăn mùa hè như canh cua, ngao hay hến cũng rất giàu đạm và khoáng chất, giúp cơ thể phục hồi năng lượng hiệu quả.

Rau xanh đậm "siêu thực phẩm" mùa thi

Rau ngót, rau dền, cải bó xôi và các loại rau xanh đậm khác chứa hàm lượng lớn sắt cùng vitamin nhóm B. Đây là những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hoạt động của não bộ, hỗ trợ quá trình tạo năng lượng và giảm cảm giác mệt mỏi.

Một khẩu phần rau xanh trong mỗi bữa ăn sẽ giúp sĩ tử duy trì thể trạng ổn định và học tập hiệu quả hơn.

Hoa quả tươi bổ sung vitamin tự nhiên

Các loại trái cây có màu vàng và đỏ như cam, quýt, xoài, đu đủ hay thanh long đỏ rất giàu vitamin A và các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ đôi mắt trong thời gian học tập kéo dài.

Mỗi ngày, sĩ tử nên ăn ít nhất một quả chuối, một quả táo hoặc uống một ly nước cam để bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Sữa chua bảo vệ hệ tiêu hóa

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là nền tảng để cơ thể hấp thu tốt các chất dinh dưỡng. Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn có lợi cho đường ruột, giúp tăng cường miễn dịch và hạn chế các vấn đề tiêu hóa thường gặp.

Mỗi ngày, các em có thể sử dụng từ 1-2 hộp sữa chua để hỗ trợ sức khỏe toàn diện.

Sữa nguồn bổ sung năng lượng nhanh chóng

Sữa cung cấp protein, canxi cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu khác. Một ly sữa vào buổi tối hoặc giữa các buổi học sẽ giúp cơ thể nhanh chóng nạp lại năng lượng, giảm cảm giác mệt mỏi và duy trì sự tỉnh táo.

Thực phẩm tự nhiên giàu dưỡng chất

Ngoài các thực phẩm quen thuộc, phụ huynh có thể cân nhắc bổ sung một số sản phẩm từ thiên nhiên như yến sào, nhân sâm hoặc tảo biển. Đây là những nguồn dinh dưỡng quý, góp phần tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ chức năng não bộ trong giai đoạn ôn thi căng thẳng.

Những thực phẩm sĩ tử nên hạn chế

Bên cạnh việc ăn uống đầy đủ, các em cũng cần tránh lạm dụng các loại đồ ăn vặt chứa nhiều đường, tinh bột và chất béo như nước ngọt, bánh kẹo, bim bim, nem chua rán, bánh chiên hay phô mai que.

Những thực phẩm này chỉ tạo cảm giác no tạm thời nhưng lại nghèo vitamin và khoáng chất, dễ khiến cơ thể mất cân bằng dinh dưỡng nếu sử dụng thường xuyên.

Ngoài ra, cà phê, trà đặc hay nước tăng lực cũng không phải là giải pháp giúp học tập hiệu quả. Sự tỉnh táo mà các loại đồ uống này mang lại chỉ mang tính tạm thời và có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ yếu tố vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và khả năng ghi nhớ.

Mùa thi không chỉ là cuộc đua về kiến thức mà còn là thử thách về thể lực và tinh thần.

Một chế độ ăn uống khoa học kết hợp với giấc ngủ đầy đủ, vận động hợp lý và thời gian nghỉ ngơi phù hợp sẽ giúp các sĩ tử giữ được phong độ tốt nhất, tự tin chinh phục kỳ thi quan trọng phía trước.

Tuyệt đối tránh ăn thức ăn lạ và cắt giảm ôn tập sát ngày thi để đảm bảo trạng thái tinh thần, thể lực minh mẫn nhất.