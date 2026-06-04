Bạn sẽ phải bất ngờ vì danh sách rau thơm tốt cho sức khỏe, chống ung thư và đột quỵ toàn cái tên đã "quen nhẵn mặt" trên bàn ăn người Việt.

Mâm cơm của người Việt từ xưa đến nay luôn rất đa dạng các loại rau củ, gồm cả rau thơm. Nhiều người vẫn nghĩ những cọng rau nhỏ bé này chỉ có tác dụng gia tăng hương vị, giúp món ăn dậy mùi hơn. Thế nhưng, y học hiện đại đã chứng minh không ít loại rau thơm chứa cả kho chống oxy hóa cực mạnh, dinh dưỡng phong phú và biết tận dụng thì chẳng khác nào "túi thuốc" thiên nhiên.

Trong số đó, có 5 loại rau quen thuộc, hương vị lẫn mùi vị đều rất đặc trưng nhưng ít ai biết là "khắc tinh" của ung thư, đột quỵ:

Tía tô không chỉ xuất hiện trong đĩa rau sống, các món ăn mà còn là vị thuốc quý. Loại rau này chứa hàm lượng lớn các hợp chất phenolic và flavonoid, đặc biệt là axit rosmarinic có đặc tính chống viêm mạnh mẽ.

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Các hoạt chất này giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol xấu, giảm sự hình thành các mảng xơ vữa trong lòng mạch. Khi mạch máu thông thoáng và có độ đàn hồi tốt, nguy cơ tắc nghẽn dẫn đến đột quỵ não sẽ giảm đi rõ rệt. Ngoài ra, tinh dầu tía tô còn có khả năng ức chế sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư đường tiêu hóa.

2. Rau mùi (ngò rí)

Rau mùi có khả năng kích hoạt enzyme và đào thải các kim loại nặng tích tụ ra khỏi cơ thể qua đường bài tiết. Việc loại bỏ các độc tố này giúp giảm áp lực oxy hóa lên các cơ quan nội tạng và mạch máu.

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Thêm vào đó, rau mùi chứa các hợp chất giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nồng độ lipid xấu. Sự ổn định này giúp bảo vệ hệ thống tim mạch khỏi các cơn tai biến mạch máu não đột ngột. Hoạt chất apigenin trong rau mùi cũng được nghiên cứu chứng minh có tác dụng ngăn chặn sự di căn của tế bào ung thư.

3. Hành lá

Hành lá là gia vị quốc dân có mặt trong hầu hết các món ăn Việt. Thuộc họ tỏi, hành lá rất giàu các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ, đặc biệt là allicin. Hợp chất này mang lại khả năng kháng khuẩn, chống viêm cực cao và đã được chứng minh có tác dụng làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng.

Hành lá cũng chứa nhiều vitamin K, một yếu tố quan trọng giúp điều hòa lưu lượng máu và ngăn ngừa tình trạng vôi hóa động mạch.

4. Thì là

Thì là là linh hồn của nhiều món ăn, nhưng ít ai biết nó là vị thuốc chống đột quỵ tuyệt vời.

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Trong thì là chứa các flavonoid có khả năng làm giảm mức cholesterol và chất béo trung tính trong máu. Đặc biệt, các hoạt chất trong loại rau này có tác dụng chống huyết khối tự nhiên, ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông trong lòng mạch, từ đó chặn đứng nguy cơ đột quỵ do nhồi máu não. Khả năng chống oxy hóa mạnh của thì là cũng giúp bảo vệ màng tế bào khỏi sự đột biến dẫn đến ung thư.

5. Húng quế

Húng quế chứa nồng độ eugenol rất cao. Hoạt chất này hoạt động như một cái "màng chắn" tự nhiên, ngăn không cho canxi tràn vào làm co thắt các tế bào mạch máu. Khi không bị canxi kích thích gây co bóp, thành mạch sẽ tự động thư giãn và giãn nở rộng ra. Lòng mạch thông thoáng giúp áp lực máu hạ xuống nhanh chóng, chặn đứng nguy cơ áp lực máu tăng cao làm nổ mạch máu não gây đột ngột tai biến.

Bên cạnh đó, các chất phytochemical có trong húng quế như tinh dầu linalool mang lại đặc tính chống ung thư mạnh mẽ bằng cách kích hoạt quá trình tự chết của các tế bào bất thường, không cho chúng phát triển thành các khối u ác tính.

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Lưu ý quan trọng khi sử dụng rau thơm để phòng bệnh

Để các loại rau thơm phát huy tối đa công dụng phòng bệnh, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Ưu tiên ăn sống hoặc thêm vào sau cùng: Nhiệt độ cao của quá trình nấu nướng sẽ làm bay hơi các tinh dầu quý và phá hủy các vitamin, chất chống oxy hóa. Hãy rắc rau thơm vào món ăn ngay khi vừa tắt bếp.

- Chon và rửa sạch kỹ: Rau thơm thường được trồng sát mặt đất nên dễ bám ký sinh trùng và hóa chất. Cần rửa trực tiếp dưới vòi nước chảy và ngâm nước muối loãng trước khi ăn

- Không lạm dụng: Rau thơm rất tốt nhưng chỉ nên sử dụng như một loại gia vị bổ trợ với lượng vừa phải mỗi ngày, tránh ăn quá nhiều một loại liên tục gây mất cân bằng dinh dưỡng và tác dụng phụ.

Tổng hợp