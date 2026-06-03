Ướt mưa 10 phút, người phụ nữ "thập tử nhất sinh" vì bệnh não: Bác sĩ cảnh báo 3 dấu hiệu cần tới bệnh viện ngay!

Chỉ là một cơn mưa rào, điều gì đã khiến người phụ nữ này rơi vào nguy hiểm tính mạng sau khi ướt mưa?

Một trận mưa rào tưởng vô hại hoàn toàn có thể đẩy bạn vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nghe có vẻ hoang đường nhưng đây lại là bi kịch hoàn toàn có thật vừa xảy ra với cô Hải, một người phụ nữ 45 tuổi trú tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Vì chiếc áo mưa không che kín trong một trận mưa lớn kéo dài hơn mười phút, toàn bộ phần đầu và nửa thân trên của cô đã bị ướt sũng. Nghĩ rằng dính chút nước mưa không có gì đáng ngại, sau khi về nhà, cô bận rộn chăm sóc con nhỏ và bếp núc nên đã chủ quan không thay quần áo ướt hay sấy khô tóc ngay. Sự chủ quan này đã khiến cô Hải phải trả giá đắt!

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Ngay trong tối hôm đó, khi cô Hải bất ngờ lên cơn co giật dữ dội, sùi bọt mép và rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời. Người nhà vội vã đưa cô đi cấp cứu, kết quả phát hiện bị viêm màng não do virus tấn công. Nguyên nhân lại chính là từ trận mưa rào ngắn ngủi ấy.

Bác sĩ tại bệnh viện này cho biết, những trường hợp nhập viện cấp cứu sau khi bị ướt mưa thật ra không hề hiếm gặp. Trước đó không lâu, ông cũng tiếp nhận và điều trị cho một nữ công nhân ngoài 40 tuổi tại Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) bị viêm màng não mủ chỉ vì lý do tương tự: Bị mắc mưa suốt đêm.

Vì sao trận mưa 10 phút lại mở cửa cho tử thần tấn công não bộ?

Rất nhiều người, nhất là người trẻ hiện nay vẫn giữ quan niệm sai lầm rằng đi mưa lạnh cùng lắm chỉ bị hắt hơi, sổ mũi hoặc cảm cúm vặt. Nhưng bác sĩ Wang Yue thuộc Khoa Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cánh báo: Nước mưa không chứa sẵn virus gây viêm màng não, tuy nhiên việc bị dính mưa lạnh chính là "tác nhân kích hoạt" tối nguy hiểm phá hủy hệ miễn dịch của bạn.

Khi cơ thể bị dính nước mưa và nhiễm lạnh đột ngột, nhiệt độ cơ thể tụt giảm khiến các mạch máu ở đường hô hấp bị co lại. Hiện tượng này làm tê liệt hoàn toàn chức năng hàng rào niêm mạc bảo vệ, khiến sức đề kháng của cơ thể sụt giảm nghiêm trọng chỉ trong một thời gian ngắn.

Đáng nói, khoang mũi họng của chúng ta vốn là nơi trú ngụ sẵn có của hàng loạt mầm bệnh như phế cầu khuẩn ( Streptococcus pneumoniae ) hay vi khuẩn não mô cầu ( Neisseria meningitidis ). Ở điều kiện bình thường, hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ ức chế, không cho chúng quậy phá. Nhưng ngay khi bạn đi mưa về và để cơ thể bị lạnh, lá chắn phòng vệ sụp đổ, các vi khuẩn này sẽ chớp thời cơ sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chúng tấn công vào máu qua đường hô hấp, vượt qua hàng rào máu não rồi trực tiếp tàn phá màng não.

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3 dấu hiệu báo động đỏ: Đừng nhầm viêm màng não với cảm lạnh

Bệnh viêm màng não cực kỳ nguy hiểm vì giai đoạn đầu rất dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm, dẫn đến việc người bệnh tự mua thuốc uống tại nhà và trì hoãn việc cứu chữa. Bác sĩ Wang Yue cảnh báo nếu cơ thể xuất hiện 3 dấu hiệu "báo động đỏ" sau đây sau khi đi mưa, bạn phải lập tức đến bệnh viện ngay:

- Sốt cao kéo dài không hạ: Nhiệt độ cơ thể liên tục chạm ngưỡng 39 độ C hoặc cao hơn. Dù đã uống thuốc hạ sốt hoặc dùng các biện pháp chườm mát thông thường nhưng không có tác dụng, cơn sốt liên tục tái phát.

- Đau đầu dữ dội tăng tiến: Cường độ đau đầu rất mạnh, đau dai dẳng ngay cả khi đã uống thuốc giảm đau hay khi cơn sốt đã dịu bớt. Cảm giác đau nhức nhối và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

- Cứng cổ (triệu chứng điển hình nhất): Các cơ vùng gáy bị co cứng, hạn chế mọi phạm vi cử động. Người bệnh không thể gập cổ một cách linh hoạt và không cách nào chạm được cằm vào ngực mình.

Quy tắc sống còn cần làm ngay sau khi đi mưa về

Bên cạnh viêm màng não, việc dính mưa bẩn hay lội nước ngập còn kéo theo hàng loạt hệ lụy như viêm phổi thùy, nhiễm trùng da mủ hay viêm dạ dày ruột cấp tính... chứ không chỉ là mệt mỏi, cảm sốt thoáng qua như chúng ta thường nghĩ. Để tự bảo vệ mình, các chuyên gia nhắc nhở bạn tuyệt đối không được lười biếng hay chủ quan mà phải thực hiện ngay 3 bước dưới đây nếu như bị ướt mưa:

- Thay đồ khô ráo tức thì: Ngay khi bước vào nhà, hãy cởi bỏ toàn bộ trang phục ướt nhẹp để ngăn chặn tình trạng quần áo ẩm hút ngược nhiệt lượng, khiến cơ thể bị nhiễm lạnh sâu hơn.

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- Tắm rửa bằng nước ấm: Việc tắm nước ấm giúp kích thích tuần hoàn máu, làm giãn các mạch máu đường hô hấp bị co thắt trước đó, từ đó phục hồi nhanh chóng hàng rào niêm mạc bảo vệ cơ thể.

- Theo dõi cơ thể trong 24 giờ: Tiếp tục quan sát kỹ các biểu hiện sức khỏe. Nếu thấy xuất hiện một trong các triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội hay cứng gáy, hãy đến thẳng cơ sở y tế để được bác sĩ can thiệp kịp thời.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor