Cận cảnh tổ ấm "bọc mút" của gia đình Na Ny lần đầu lên sóng: Chuyên gia "soi" ra bí kíp để về nhà là khỏe

Nhà đẹp, cuộc sống healthy, năng lượng lúc nào cũng tích cực trên mạng xã hội… Nhưng liệu đó đã thật sự là một không gian sống khỏe? Câu trả lời đã được hé lộ trong tập 1 của series video: Khởi đầu nhỏ, khoẻ chủ động khi PGS.TS. BS Lê Đình Thanh chia sẻ cùng gia đình Na Ny.

Gia đình Na Ny gồm Lê Âu Ngân Anh - Hoa hậu Đại dương 2017, hiện là Phó Trưởng khoa tại Đại học Hoa Sen - cùng chồng là biên tập viên, MC Phan Tô Ny. Không chỉ gây thiện cảm bởi hình ảnh gia đình trẻ hiện đại, tích cực, cặp đôi còn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện gần gũi xoay quanh hành trình xây dựng tổ ấm và chăm sóc con nhỏ trên mạng xã hội.

Trong tập mở màn của series video: Khởi đầu nhỏ, Khỏe chủ động thuộc chuỗi nội dung: Home Stories - Về nhà là khỏe với sự hợp tác của Prudential Việt Nam & Kenh14, gia đình Na Ny lần đầu để chuyên gia "soi" từng góc quen thuộc trong tổ ấm của mình. Đồng thời, chia sẻ những bí quyết chăm sóc gia đình từ cuộc sống thường ngày cho đến nền tảng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cũng là lần đầu tiên nàng hậu trải lòng về khoảng thời gian khó khăn khi chọn nhà hay chăm con. PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP. HCM còn mang đến những góc nhìn gần gũi nhưng quan trọng, khiến bất cứ ai xem xong cũng phải kiểm tra lại chính không gian sống của mình.

Khi thẩm mỹ nhường chỗ cho sự an toàn đầu đời của con

Chào đón em bé Tino bước vào giai đoạn chập chững, tổ ấm của Ngân Anh và Tô Ny đã có một cuộc cách mạng diện tích toàn diện. Từ một người duy mỹ, mê decor phong cách Châu Âu với nhiều đồ trang trí nhỏ, nàng hậu đã hoàn toàn nhường chỗ cho sự an toàn của con. Toàn bộ đồ đạc ngang tầm mắt dưới 90cm đều được tinh giản triệt để nhằm tạo ra không gian di chuyển thông thoáng nhất cho con. Cô cũng chia sẻ, từng stress khi chọn nhà, phải xem hơn 10 căn mới tìm được nơi như ý, phù hợp để chăm sóc con.

Theo chân buổi tham quan không gian sống của gia đình Na Ny, người xem không khỏi trầm trồ trước sự kỹ tính của ông bố bỉm sữa Phan Tô Ny. Toàn bộ góc bàn, cạnh cửa hay ghế ngồi đều được bo tròn và gia cố mút bảo vệ. Mặt bếp được chủ động nâng cao hơn 10cm so với tiêu chuẩn thông thường để vượt khỏi tầm với nguy hiểm của em bé. Ngay cả các hệ tủ chứa đồ sứ, đồ thủy tinh dễ vỡ cũng được khóa chốt chủ động tỉ mỉ. Ánh sáng tự nhiên phải được tận dụng tối đa nhưng có thể kiểm soát chủ động thông qua hệ thống nội thất.

Chứng kiến cách hai vợ chồng thiết kế không gian theo từng bước chân của con trẻ, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh dành lời khen ngợi lớn cho tư duy quản trị rủi ro chủ động này. Chuyên gia nhận định các bạn trẻ ngày nay rất tiến bộ khi không chỉ chọn một căn nhà để ở, mà đang chọn một hệ sinh thái sống an toàn cho sự phát triển toàn diện của gia đình, nhất là con nhỏ.

Khi "người lo gần" va chạm với "người lo xa" tại góc chữa lành tinh thần

Bước qua không gian sinh hoạt chung, câu chuyện bỉm sữa đời thực tiếp tục được lật mở tại góc gắn kết gia đình: Bonding corner. Đây là nơi hai vợ chồng rèn luyện cho Tino những thói quen nhỏ từ việc tự dọn đồ chơi, cùng ba mẹ rửa mặt cho đến đọc sách trước khi đi ngủ.

Thế nhưng, đằng sau những khoảnh khắc ấm áp đó là một thực tế không phải lúc nào cũng màu hồng. Khi ông bà nội có việc phải về quê, áp lực quán xuyến việc nhà đè nặng lên vai hai vợ chồng đúng vào giai đoạn Tino bước vào thời kỳ khủng hoảng tuổi lên 2. Em bé trở nên hiếu động, nghịch ngợm, thường xuyên ngủ mớ và quấy khóc ban đêm.

Ngân Anh thành thật tâm sự cô đang rơi vào trạng thái quá tải và kiệt sức khi vừa phải giải quyết công việc tồn đọng, vừa thức đêm làm luận án Tiến sĩ, lại vừa phải dỗ con. Phan Tô Ny cũng không giấu nổi sự lo lắng về những tình huống té ngã bất ngờ của con trai ngoài tầm kiểm soát của bố mẹ. Anh tự nhận mình là người lo gần, luôn phòng thủ bảo vệ con trước mắt, còn Ngân Anh lại là người lo xa cho hành trình dài hạn đến năm 18 tuổi của con.

Từ giải pháp thông minh của ba mẹ đến chiếc khiên bảo vệ dài hạn cho con

Lắng nghe những trăn trở này, bác sĩ Thanh khẳng định ngôi nhà phải là nơi để trở về, để gắn kết tình cảm và trút bỏ căng thẳng. Sự thấu hiểu, tinh tế quan sát nhu cầu của nhau chính là chìa khóa để chữa lành tinh thần cho cả nhà. Chuyên gia đánh giá sự bù trừ giữa một người lo gần và một người lo xa của gia đình Ngân Anh chính là sự hòa hợp tuyệt vời để tổ ấm cân bằng vừa đẹp vừa là nơi sống khỏe.

Tuy nhiên, để những lo âu không biến thành gánh nặng, bác sĩ Thanh nhắn nhủ các gia đình trẻ cần dịch chuyển từ trạng thái lo lắng sang chủ động quản trị. Để tổ ấm thực sự là nơi vỗ về sức khỏe, bên cạnh một không gian an toàn, các cặp đôi cần trang bị một tư duy hệ thống vững vàng từ gốc. Đó là việc chủ động dự phòng bằng cách khám định kỳ, tiêm vắc xin đầy đủ để tăng đề kháng; chủ động lắng nghe cơ thể để điều trị sớm tại các cơ sở y tế phù hợp và không bỏ quên việc phục hồi chức năng sau bệnh.

Sự chủ động này cũng chính là câu trả lời cho bài toán lo xa của Ngân Anh bấy lâu nay. Đồng quan điểm với chuyên gia, vợ chồng nàng hậu nhắn nhủ các cặp đôi trẻ nên chuẩn bị sẵn các phương án hỗ trợ tài chính dài hạn mang tính bền vững suốt hành trình phát triển của con. Việc tiếp cận các giải pháp tài chính hay dòng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe ngay từ sớm chính là hậu phương vững chắc nhất, giúp ba mẹ nhẹ gánh lo âu để an tâm tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào bên con trong ngôi nhà ấm cúng.

Series video: Khởi đầu nhỏ, Khỏe chủ động chính là giải pháp gỡ bỏ những rủi ro vô hình ấy. Bằng tinh thần lắng nghe và thấu hiểu hơn 25 năm gắn bó tại Việt Nam, Prudential Việt Nam mang đến chiếc khiên bảo vệ vững chắc, giúp các gia đình trẻ thiết lập một quỹ dự phòng y tế để hành trình sống khỏe luôn bền vững từ những thay đổi nhỏ nhất. Tổ ấm sẽ thực sự thảnh thơi và hạnh phúc trọn vẹn khi có sự kết hợp giữa không gian sống an toàn và một kế hoạch tài chính, bảo vệ sức khỏe chủ động.