Rất nhiều gia đình dùng loại chất lỏng này để dọn dẹp nhà cửa mà không hay lạm dụng thì "sạch quá hóa bệnh".

"Tôi đang dọn nhà như mọi ngày thì cảm nhận được cơn tức ngực ập đến dồn dập, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn vô cùng" , người phụ nữ 35 tuổi sống tại Hoài An (Giang Tô,Trung Quốc) kể lại. Ngay sau đó, cô không giữ nổi thăng bằng mà ngã quỵ xuống sàn. Rất may, người nhà phát hiện và lập tức lái xe đưa người mẹ trẻ tới thẳng phòng cấp cứu.

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Kết quả chẩn đoán là một loại viêm phổi mà cô còn chưa từng nghe thấy trong đời: Viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp tính. Sau khi trải qua "thập tử nhất sinh", cô ôm lấy ngực trong làn nước mắt hối hận, nghẹn ngào nói: "Tôi chỉ muốn bảo vệ con mình" . Người mẹ không thể ngờ rằng, chính thói quen lau chùi nhà cửa và đồ đạc bằng nước khử trùng 84 mỗi ngày để phòng bệnh tật cho con nhỏ lại suýt chút nữa cướp đi mạng sống của chính mình.

Khi vũ khí dọn dẹp quen thuộc biến thành "kẻ sát nhân" thầm lặng

Thứ chất lỏng được người mẹ 35 tuổi lạm dụng suốt 1 tháng qua chính là dung dịch khử trùng 84, một loại nước tẩy rửa cực kỳ phổ biến ở Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Việt Nam. Nó được rất nhiều gia đình sử dụng trong sát khuẩn, dọn dẹp, khử trùng hàng ngày hay pha loãng rửa thực phẩm. Tuy nhiên, cô cũng mắc phải sai lầm phổ biến khi dùng loại dung dịch này, đó là lạm dụng quá mức, dùng quá thường xuyên hoặc pha sai sai cách.

Bác sĩ Lý Đông Trấn, Trưởng khoa Hô hấp và Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện You'an Bắc Kinh (Trung Quốc) giải thích, nước khử trùng 84 thực chất là dung dịch chứa Natri Hypochlorite, tương tự như nước Javel. Khi tiếp xúc với không khí, chất này giải phóng ra các khí kích ứng cực mạnh như clo và axit hypoclorơ. Các loại khí độc này ở lương nhiều, tiếp xúc thường xuyên hoặc khi nồng độ quá đậm đặc không chỉ làm bỏng hóa học trực tiếp lớp niêm mạc đường hô hấp, mà còn kích hoạt một phản ứng miễn dịch dị ứng trong cơ thể. Hậu quả là bạch cầu ái toan tích tụ ồ ạt, tấn công trực tiếp vào mô phổi và gây ra tình trạng viêm lan tỏa nguy hiểm.

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"Nhiều vật dụng gia đình tưởng chừng vô hại lại có thể biến thành "kẻ giết người" đối với hệ hô hấp nếu bị dùng sai cách. Những tổn thương này có thể bùng phát cấp tính sau khi chúng ta hít phải khí độc nồng độ cao trong ngắn hạn, hoặc tích tụ mãn tính do tiếp xúc lâu dài. Ở trường hợp bệnh nhân này, cô dùng dung dịch 84 gần như hàng ngày, nhất là lau các ngóc ngách trong phòng tắm và khử trùng đồ chơi cho con. Là người tiếp xúc gần nhất và nhiều nhất, nên cô bị sảnh hưởng sớm và nặng nhất. Còn các thành viên khác trong gia đình cũng bị ảnh hưởng, nhưng có thể ở mức độ nhẹ hơn rất nhiều", bác sĩ Lý chia sẻ thêm.

5 sai lầm nghiêm trọng khi dùng dung dịch khử trùng cần bỏ ngay

Thông qua trường hợp của người mẹ trẻ này, bác sĩ Lý cảnh báo các gia đình cần chấm dứt ngay những thói quen dùng các loại dung dịch khử trùng, nhất là dung dịch khử trùng 84 sai cách dưới đây:

- Pha loãng không đủ: Nhiều người có tâm lý đổ càng đậm đặc càng tốt. Thực tế, nồng độ vượt quá mức khuyến cáo không làm tăng gấp đôi hiệu quả diệt khuẩn mà chỉ làm tăng nguy cơ ngộ độc cho gia đình.

- Khử trùng trong không gian kín hoàn toàn: Đóng chặt cửa khi lau dọn sẽ khiến khí clo bị giữ lại trong nhà. Nồng độ khí độc tích tụ quá cao sẽ trực tiếp tàn phá phổi của người hít phải.

- Lạm dụng với tần suất cao toàn bộ nhà: Việc phun khử trùng vô tội vạ khắp nhà là hoàn toàn không cần thiết. Tần suất quá dày đặc chỉ làm tăng nguy cơ dị ứng và nhiễm độc cho các thành viên. Bạn chỉ nên dùng cục bộ cho các khu vực như phân thú cưng, bao bì giao hàng hoặc đồ dùng của người bị cảm.

- Trộn lẫn với các chất tẩy rửa khác: Sai lầm này có thể trả giá bằng tính mạng. Khi trộn dung dịch 84 với nước tẩy bồn cầu hoặc cồn, chúng sẽ lập tức tạo ra khí clo cực độc gây chóng mặt, ngộ độc nặng. Nếu trộn với bột giặt, chúng sẽ triệt tiêu hiệu quả làm sạch và sinh ra chất độc hại.

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- Dùng tay không tiếp xúc: Dung dịch này có tính ăn mòn và kích ứng da rất mạnh. Luôn nhớ đeo găng tay cao su và khẩu trang khi sử dụng.

Quy trình pha loãng dung dịch 84 chuẩn an toàn từ chuyên gia

Theo bác sĩ Lý, dung dịch khử trùng 84 có hàm lượng clo hiệu dụng từ 1,1 - 1,3% và bắt buộc phải pha loãng với nước lạnh trước khi dùng theo các tỷ lệ tiêu chuẩn:

- Khử trùng môi trường, dọn dẹp: Khi khử trùng sàn nhà tắm, đường ống thoát nước và các khu vực khác, hãy pha loãng dung dịch nguyên chất với nước theo tỷ lệ 1:30, ngâm trong 20 phút, sau đó lau bằng khăn hoặc cây lau nhà.

- Khử trùng dụng cụ ăn uống, thực phẩm, đồ vật có khả năng tiếp xúc với niêm mạc miệng: Pha loãng dung dịch gốc với nước theo tỷ lệ 1:10, ngâm các dụng cụ cần khử trùng vào dung dịch đã pha loãng trong 20 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước sạch.

Đặc biệt, sau khi khử trùng bề mặt các vật dụng và sàn nhà, nên lau lại bằng nước sạch và khăn 1-2 lần. Sau khi khử trùng bát đĩa, trái cây và rau củ, hãy nhớ rửa kỹ chúng bằng nước sạch thật nhiều lần vì chất khử trùng còn sót lại có thể gây hại cho cơ thể người. Sau khi sử dụng, dung dịch khử trùng 84 cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát trong hộp kín. Tránh để dung dịch tiếp xúc với vật liệu dễ cháy và để xa nguồn lửa.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như ho dai dẳng, tức ngực, khó thở hoặc đau họng, đó là dấu hiệu của kích ứng đường hô hấp. Bạn nên ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và đến gặp bác sĩ kịp thời.

Nguồn và ảnh: Finance Sina, EBC, Zhihu