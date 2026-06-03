Người phụ nữ 40 tuổi uống nước ép táo nguyên chất 100% mỗi ngày, kết quả xét nghiệm của bác sĩ gây bất ngờ!

Nhiều người tin rằng nước ép táo nguyên chất 100% hoặc nước ép trái cây tươi là lựa chọn tốt cho sức khỏe vì chúng được chiết xuất trực tiếp từ trái cây. Tuy nhiên, thực tế có đúng như vậy?

Bác sĩ Hsieh Bing-hsien, chuyên gia ung thư tại Bệnh viện Chang Gung Linkou ở Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ trường hợp của một phụ nữ 40 tuổi, không hút thuốc, không uống rượu và thường xuyên tập thể dục bằng cách chạy bộ. Cô ấy đều đặn uống một ly nước ép táo tươi nguyên chất mỗi sáng, tin rằng đó là một thói quen tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm mãn tính và các tổn thương tiền ung thư, khiến cô vô cùng sốc.

Bác sĩ giải thích rằng nhiều người lầm tưởng nước ép trái cây đồng nghĩa với trái cây nguyên quả. Trên thực tế, trái cây nguyên quả chứa chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào cơ thể. Khi ép lấy nước, một lượng lớn chất xơ bị mất đi, chỉ còn lại đường trong trái cây, và cơ thể hấp thụ lượng đường này nhanh hơn.

Thường xuyên uống nhiều nước ép trái cây có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu, ngay cả khi đó là nước ép trái cây nguyên chất 100%. Nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể gây áp lực lên cơ thể và không phải là cách phù hợp để duy trì sức khỏe tốt cho tất cả mọi người.

Bên cạnh nước ép trái cây, các bác sĩ cảnh báo rằng một số thực phẩm được dán nhãn "ít chất béo", "giàu protein" hoặc "tự nhiên" không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe, vì nhiều sản phẩm vẫn được phân loại là thực phẩm chế biến sẵn, chẳng hạn như thanh năng lượng, hộp thực phẩm tốt cho sức khỏe ăn liền hoặc bánh quy giàu chất xơ.

Các bác sĩ đã đưa ra ví dụ về những người trong độ tuổi lao động thường xuyên sử dụng những thực phẩm như vậy, tin rằng họ đang kiểm soát chế độ ăn uống tốt, nhưng sau đó lại phát triển các vấn đề về tiêu hóa và viêm mãn tính. Do đó, họ khuyến cáo người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn thành phần và không nên chỉ bị ảnh hưởng bởi những lời quảng cáo trên bao bì.

Để lựa chọn chế độ ăn uống lành mạnh, các bác sĩ khuyên nên tập trung vào các thực phẩm tự nhiên hoặc chế biến tối thiểu như trứng, khoai lang, rau củ, trái cây nguyên quả, ngũ cốc chưa tinh chế và các nguồn protein chất lượng cao, đặc biệt là các thực phẩm giữ được cấu trúc tự nhiên và giàu chất xơ.

Ngược lại, nếu một sản phẩm thực phẩm có danh sách dài các chất phụ gia hoặc thành phần khó hiểu, bạn nên thận trọng. Ngay cả khi sản phẩm được quảng cáo là tốt cho sức khỏe, nó vẫn có thể chứa lượng đường, chất béo hoặc chất phụ gia cao hơn mức dự kiến.

Nước ép táo nguyên chất 100% có vẻ là một thức uống tốt cho sức khỏe, nhưng không nên thay thế hoàn toàn việc ăn trái cây tươi. Việc ép nước trái cây làm giảm chất xơ và có thể khiến đường được hấp thụ nhanh hơn. Do đó, phòng ngừa bệnh tật trong cuộc sống hàng ngày không phải là dựa vào một nguồn thực phẩm duy nhất, mà là ăn uống đa dạng, giảm đồ uống có đường, tăng cường chất xơ, giảm thực phẩm chế biến sẵn và đồng thời kiểm soát giấc ngủ và căng thẳng.

Nguồn và ảnh: ETToday