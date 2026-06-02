Bé trai 7 tuổi dập thận, tiểu ra máu sau khi chơi đùa với bạn trên lớp: Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cảnh báo!

Vụ tai nạn là lời cảnh báo đến tất cả phụ huynh có con nhỏ trong mùa hè này.

Những tai nạn sinh hoạt tưởng chừng như rất đỗi bình thường trong lúc trẻ em nô đùa lại có thể dẫn đến các chấn thương tạng đặc vô cùng nguy hiểm. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận và điều trị bảo tồn thành công một trường hợp chấn thương thận nghiêm trọng ở trẻ học đường.

Ngã vào bục giảng khi chơi đùa, bé trai 7 tuổi đối mặt nguy cơ dập thận, mất máu

Bệnh nhi là một bé trai 7 tuổi (ngụ tại Đồng Nai). Trong lúc đi học, bé đùa giỡn và xô đẩy cùng bạn trên lớp học vô tình trượt ngã, đập mạnh vùng hông phải vào góc bục giảng.

Sau tai nạn, bé liên tục than đau tức vùng hông phải, đi tiểu ra nước tiểu đỏ. Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện địa phương. Tại đây, qua hình ảnh chụp CT-Scan, bác sĩ chẩn đoán bé bị chấn thương thận phải và nhanh chóng chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Điều trị bảo tồn: "Chiến thuật" nằm yên giữ lại quả thận

Khi nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, tình trạng tiểu máu của bé vẫn tiếp diễn. Đáng lo ngại hơn, qua các xét nghiệm theo dõi, chỉ số hồng cầu trong máu của bé liên tục sụt giảm, báo hiệu tình trạng chảy máu từ quả thận bị dập vỡ vẫn đang âm thầm diễn ra.

Trước tình thế đó, các bác sĩ đã lập tức chỉ định truyền máu để bồi hoàn lượng máu mất. Đồng thời, một phác đồ điều trị bảo tồn nghiêm ngặt được áp dụng: Bệnh nhi được yêu cầu nằm bất động hoàn toàn tại giường, hạn chế tối đa mọi vận động, kết hợp theo dõi sát sao sinh hiệu và hỗ trợ nội khoa tích cực. Nhờ sự can thiệp kịp thời và tuân thủ tuyệt đối chế độ nghỉ ngơi, tình trạng chảy máu dần được kiểm soát. Quả thận tự cầm máu và phục hồi ngoạn mục. Bé vượt qua cửa tử mà không cần phải trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào.

Lời cảnh báo từ bác sĩ

Chấn thương thận là một trong những chấn thương tạng đặc rất thường gặp ở trẻ em, chủ yếu xuất phát từ tai nạn sinh hoạt (té xe đạp, leo trèo, xô đẩy nhau khi vui chơi...).

Dập thận dẫn đến tình trạng tiểu ra máu. (Ảnh minh họa: Internet)

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc điều trị đúng cách, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch (Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2) chia sẻ: "Đối với chấn thương thận ở trẻ em, y học hiện đại ưu tiên tối đa phương pháp điều trị bảo tồn, hạn chế phẫu thuật để giữ lại tạng cho bệnh nhi. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi trẻ phải được chăm sóc, bất động và theo dõi cực kỳ sát sao tại các cơ sở y tế chuyên sâu, có đầy đủ phương tiện hồi sức. Nếu chủ quan không được theo dõi kỹ, tình trạng chảy máu ồ ạt có thể đẩy trẻ vào cơn sốc mất máu nguy hiểm đến tính mạng, khi đó bác sĩ bắt buộc phải can thiệp mổ cấp cứu và nguy cơ phải cắt bỏ quả thận là rất cao".

BS Thạch cho biết, mùa hè là thời điểm các tai nạn sinh hoạt ở trẻ em gia tăng đột biến do trẻ có nhiều thời gian vui chơi, chạy nhảy. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý:

- Dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ, tránh các trò chơi xô xát mạnh, leo trèo nguy hiểm.

- Sau khi trẻ bị té ngã hoặc va đập mạnh vùng bụng/hông/thắt lưng, hãy chú ý quan sát. Nếu trẻ than đau vùng hông lưng hoặc có dấu hiệu tiểu máu (nước tiểu màu hồng nhạt, đỏ sậm hoặc lợn cợn máu), cần lập tức đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên sâu (có chuyên khoa Thận - Niệu và Hồi sức Nhi) để được thăm khám và can thiệp kịp thời. Tuyệt đối không tự ý cho trẻ uống thuốc giảm đau hay đắp lá tại nhà.