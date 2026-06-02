6 cơ quan trên cơ thể dễ bị ung thư "ghé thăm" nhất

Ung thư có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể, nhưng dữ liệu y tế toàn cầu cho thấy có 6 cơ quan thường ghi nhận số ca mắc lớn nhất.

Ung thư khởi phát khi các tế bào phân chia mất kiểm soát, dần gây tổn thương mô và cơ quan. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, song một số cơ quan được ghi nhận có tỷ lệ mắc cao hơn do đặc điểm tế bào, tuổi tác, yếu tố di truyền hoặc sự tiếp xúc kéo dài với các tác nhân từ môi trường.

Times of India trích dẫn dữ liệu tổng hợp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy phần lớn số ca ung thư được báo cáo trên toàn cầu xảy ra ở 6 bộ phận sau:

1. Phổi

Ung thư phổi hình thành tại lớp niêm mạc của phế quản và các đường dẫn khí nhỏ hơn. Căn bệnh này xuất hiện nhiều hơn ở những nhóm dân cư tiếp xúc lâu dài với khói thuốc lá hoặc các chất ô nhiễm trong không khí.

Đây cũng là lý do việc bỏ thuốc lá và tránh hít khói thuốc thụ động được xem là những biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ ung thư phổi.

2. Tuyến vú

Ung thư vú phát triển trong các ống dẫn sữa và tiểu thùy của tuyến vú, nơi tế bào chịu ảnh hưởng của hoạt động hormone.

Tuổi tác và thay đổi hormone là những yếu tố có liên quan đến nguy cơ ung thư tại các mô như tuyến vú. Việc tham gia các chương trình sàng lọc, trong đó có chụp X-quang tuyến vú, có vai trò quan trọng trong phát hiện bệnh sớm.

3. Đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng xuất hiện tại lớp biểu mô lót bên trong đại tràng và trực tràng. Đây là khu vực có quá trình tái tạo tế bào diễn ra thường xuyên.

Theo Times of India, chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn nhưng ít chất xơ có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư đại trực tràng. Vì vậy, chế độ ăn đủ rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp phòng ngừa hiệu quả căn bệnh này.

4. Tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt phát triển tại mô tuyến của tuyến tiền liệt và chủ yếu được phát hiện ở nam giới lớn tuổi.

Tuổi trên 50 là một trong những yếu tố làm tăng khả năng mắc ung thư nói chung, do tổn thương tế bào tích lũy theo thời gian và cơ chế sửa chữa của cơ thể chậm lại. Với ung thư tuyến tiền liệt, xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) là một trong những phương pháp được sử dụng trong sàng lọc.

5. Gan

Ung thư gan bắt đầu từ các tế bào gan. Căn bệnh này thường liên quan đến bệnh gan mạn tính, nhiễm virus hoặc tình trạng tiếp xúc hóa chất trong thời gian dài.

Các bệnh nhiễm trùng mạn tính như viêm gan B và viêm gan C được xếp vào nhóm yếu tố có thể góp phần gây ung thư. Việc tiêm vaccine phòng viêm gan B là một trong những biện pháp phòng ngừa ung thư được đề cập.

6. Dạ dày

Ung thư dạ dày hình thành từ lớp niêm mạc của dạ dày. Căn bệnh này được cho là có liên quan đến yếu tố ăn uống và tình trạng nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori kéo dài.

Cùng với nhiễm trùng mạn tính, chế độ ăn không lành mạnh và các yếu tố gây viêm kéo dài cũng được nhắc tới trong nhóm nguy cơ có thể làm tổn thương tế bào, từ đó thúc đẩy ung thư phát triển.

Lam Chi

Nguồn: Times of India