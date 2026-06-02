Một bệnh viện trung ương ghi nhận nhiều ca ung thư có chung một đặc điểm trên da

Các trường hợp tới khám ban đầu chỉ nghĩ mình bị viêm da thông thường. Tuy nhiên, sau thăm khám, bác sĩ xác nhận các tổn thương đó là ung thư.

Theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời gian qua bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị một số trường hợp đến khám do lầm tưởng chỉ là viêm da thông thường, nhưng thực chất mắc một dạng ung thư biểu mô tuyến hiếm gặp.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân nam trên 60 tuổi đã sống chung với tổn thương vùng sinh dục suốt 2 năm vì nghĩ chỉ là viêm da thông thường. Khi tổn thương lan rộng, trợt loét, chảy dịch nhiều và không đáp ứng điều trị, người bệnh đi khám mới được chẩn đoán mắc bệnh Paget sinh dục - một dạng ung thư biểu mô tuyến hiếm gặp.

Theo bệnh nhân, các sẩn đỏ vùng bìu đã xuất hiện từ lâu, không đau, không ngứa. Trong quá trình điều trị trước đó, bệnh nhân từng được chẩn đoán viêm da bìu và sử dụng thuốc uống, thuốc bôi không rõ loại nhưng tình trạng không cải thiện.

Khoảng 4 tháng gần đây, tổn thương chuyển sang trợt ướt, tiết dịch nhiều nên bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa thăm khám. Kết quả mô bệnh học xác định người bệnh mắc Paget sinh dục vùng bìu - gốc dương vật. Các thăm dò hình ảnh cho thấy tổn thương chưa xâm lấn các cấu trúc xung quanh và chưa ghi nhận di căn hạch.

TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết để chẩn đoán xác định bệnh Paget sinh dục, các bác sĩ sẽ thực hiện mô bệnh học kết hợp nhuộm hóa mô miễn dịch. Sau đó, người bệnh có thể được chỉ định thêm các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh nhằm đánh giá mức độ xâm lấn cũng như tầm soát các ung thư liên quan.

Hiện nay, phương pháp điều trị chính là phẫu thuật cắt rộng tổn thương kết hợp tạo hình. Trong một số trường hợp không thể phẫu thuật hoặc bệnh tiến triển nặng, bác sĩ có thể chỉ định xạ trị hoặc hóa trị.

Theo bác sĩ Sơn, tại Việt Nam, bệnh Paget sinh dục được điều trị tại các bệnh viện chuyên khoa ung bướu và da liễu lớn.

Đối với bệnh Paget sinh dục còn khu trú tại thượng bì, tiên lượng thường tốt nếu được cắt bỏ hoàn toàn. Khi có xâm lấn hạch hoặc di căn xa, tiên lượng sẽ xấu hơn và cần điều trị phối hợp đa chuyên khoa. Tỷ lệ tái phát sau mổ khoảng 33-36% nếu phẫu thuật cắt rộng tổn thương; giảm còn khoảng 16% nếu áp dụng phẫu thuật Mohs. Thời gian tái phát trung bình khoảng 3 năm sau phẫu thuật.

Bác sĩ Sơn nhấn mạnh, dù đã điều trị thành công, bệnh vẫn có nguy cơ tái phát sau phẫu thuật nên người bệnh cần tái khám định kỳ trong nhiều năm.

Nhận biết dấu hiệu ung thư qua các biểu hiện trên da

Theo các chuyên gia da liễu và ung bướu, Paget ngoài vú (Paget sinh dục) là một dạng ung thư biểu mô tuyến hiếm gặp, thường xuất hiện ở những vùng da có nhiều tuyến mồ hôi như bìu, dương vật, âm hộ hoặc quanh hậu môn.

Bệnh tiến triển chậm và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh da liễu thông thường như:

- Viêm da;

- Chàm;

- Nấm da;

- Vảy nến.

Chính vì vậy, nhiều trường hợp được chẩn đoán muộn sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm điều trị không hiệu quả. Bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi.

TS.BS Nguyễn Hồng Sơn cho biết, nếu được phát hiện sớm, bệnh có thể được điều trị đơn giản hơn, giảm nguy cơ biến chứng và hạn chế tái phát.

Người dân nên đi khám chuyên khoa da liễu hoặc ung bướu khi xuất hiện các biểu hiện bất thường kéo dài tại vùng sinh dục, hậu môn hoặc nách như:

- Mảng đỏ dai dẳng, có vảy hoặc tiết dịch;

- Tổn thương có ranh giới tương đối rõ;

- Tình trạng kéo dài trên 4-6 tuần;

- Điều trị bằng thuốc bôi thông thường nhưng không cải thiện;

- Tổn thương lan rộng theo thời gian.

Đặc biệt, nếu đã điều trị nấm da, viêm da hoặc chàm từ 2-4 tuần mà không khỏi, người bệnh cần được sinh thiết để xác định chính xác nguyên nhân.