Cô gái độc thân 29 tuổi qua đời vì ung thư cổ tử cung, tự tổ chức đám cưới 1 mình và để lại lời nhắn cuối cùng…

Ở tuổi 27, đang là giảng viên xuất sắc và có tương lai rộng mở, cuộc đời cô gái này thay đổi 360 độ khi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối.

Mơ ước được một lần khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được cùng người thương bước vào lễ đường có lẽ là tâm nguyện giản dị của rất nhiều cô gái. Thế nhưng, đối với Vương Băng Băng (Trung Quốc) ước mơ ấy lại quá xa vời. Ở tuổi 29, cô cũng có một đám cưới nhưng đám cưới này không có chú rể, diễn ra ngay trên giường bệnh khi những hơi thở của cô đang dần cạn kiệt vì căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối.

Những hình ảnh xinh đẹp, tự tin của Vương Băng Băng trước khi phát hiện ung thư cổ tử cung

Thanh xuân dang dở của nữ giảng viên chưa từng có một tình yêu trọn vẹn

Trước khi bi kịch ập đến, Vương Băng Băng là một giảng viên xuất sắc với tương lai vô cùng rạng rỡ. Cuối năm 2023, ở tuổi 27, cô nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn muộn khi chưa lập gia đình, chưa có con. Cô cũng từng chia sẻ, mình quá bận rộn, tập trung cho sự nghiệp nên thậm chí chưa từng có một người bạn trai gắn bó được lâu. Sự xuất hiện của khối u ác tính đã đập tan mọi hoài bão của cô gái trẻ.

Không chọn cách đầu hàng, Băng Băng đối diện với bạo bệnh bằng sự lạc quan đáng khâm phục. Cô dùng mạng xã hội để ghi lại hành trình giành giật sự sống từ tay tử thần và mong muốn truyền động lực cho những người đang chiến đấu chống bệnh tật giống như mình. Tháng 11 năm 2023, Băng Băng trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung và bước vào chuỗi ngày hóa trị ròng rã. Hóa chất tàn phá nặng nề ngoại hình, khiến cô rụng sạch tóc, cơ thể suy kiệt, nhưng nụ cười kiên cường của cô vẫn luôn rạng rỡ trong các video chia sẻ lên mạng xã hội.

Vương Băng Băng trong quá trình điều trị ung thư

Thế nhưng, phép màu đã không xảy ra. Tháng 6 năm 2025, tế bào ung thư tiếp tục tái phát và di căn diện rộng. Nhận thấy quỹ thời gian của mình chỉ còn tính bằng ngày, Băng Băng quyết định tự lên kế hoạch tổ chức một "đám cưới một mình". Trong chiếc váy cưới trắng xinh đẹp, cô đứng một mình trước ống kính để hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời, gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người trước khi những khối u di căn cướp đi tất cả.

Sau hơn 2 năm kiên cường chịu đựng những cơn đau thể xác xé tâm can, cơ thể suy kiệt của Băng Băng đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Ngày 8 tháng 5 năm 2026, một ngày trước khi nhắm mắt, cô dùng chút sức tàn cuối cùng để để lại lời nhắn trên mạng xã hội. Lời nhắn ấy không chỉ là lời chào tạm biệt, mà còn chứa đựng sự giải thoát khỏi những đớn đau tột cùng của bệnh tật: "Có lẽ, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa... Có lẽ tôi phải trải qua tất cả nỗi đau bệnh tật này trước khi tìm thấy sự thanh thản và tự do. Tôi phải ra đi dù không muốn. Cảm ơn tất cả những người yêu thương tôi".

Vương Băng Băng mặc váy cưới, tự tổ chức hôn lễ một mình trong thời gian cuối chiến đấu với căn bệnh ung thư

Đến 2 giờ 37 phút sáng ngày 9 tháng 5 năm 2026, Vương Băng Băng chính thức trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 29. Người chị gái đau đớn đăng bản cáo phó, khép lại cuộc đời ngắn ngủi của một cô gái trẻ đầy hoài bão và nghị lực, nhưng cuối cùng vẫn không chiến thẳng nổi căn bệnh ung thư tàn ác.

Đừng chủ quan với các dấu hiệu ung thư cổ tử cung!

Các chuyên gia y tế cảnh báo, ung thư cổ tử cung đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, ngày càng nhều ca mắc ở độ tuổi dưới 30, tỷ lệ tử vong của bệnh này cũng ngày càng tăng dù y học không ngừng tiến bộ. Một trong những lý do chính là bệnh thường bị phát hiện ở giai đoạn muộn giống như trường hợp của Vương Băng Băng.

Vì vậy, bất kể ở lứa tuổi nào, chị em cần hết sức cảnh giác với 5 dấu hiệu sớm của ung thư cổ tử cung như:

- Chảy máu âm đạo bất thường như sau khi quan hệ tình dục, giữa các kỳ kinh hoặc sau khi đã mãn kinh.

- Đau buốt vùng chậu dai dẳng hoặc có cảm giác đau rát khó chịu mỗi khi quan hệ tình dục.

- Dịch tiết âm đạo ra nhiều bất thường, loãng, có màu sắc lạ hoặc kèm theo mùi hôi.

- Đau âm ỉ vùng bụng dưới hoặc thường xuyên xuất hiện các cơn co thắt vùng bụng không rõ nguyên nhân.

- Bụng to lên bất thường, chướng bụng hoặc luôn có cảm giác đầy hơi liên tục không giảm.

Đừng chủ quan với dấu hiệu ung thư cổ tử cung, khi cơn đau bụng dữ dội lan xuống vùng chậu và chân, Vương Băng Băng đi khám đã là giai đoạn cuối

Khi khối u ngày càng lớn, ung thư bước vào giai đoạn muộn, thường xuất hiện thêm các triệu chứng phổ biến như:

- Đau bụng dưới kèm đau lưng dữ dội, lan dần xuống vùng hông và xuống cả hai chân.

- Sưng phù một hoặc cả hai bên chân do khối u chèn ép gây tắc nghẽn mạch bạch huyết.

- Gặp khó khăn nghiêm trọng khi đi vệ sinh như tiểu buốt, tiểu ra máu hoặc táo bón kéo dài.

Làm thế nào để phòng tránh ung thư cổ tử cung?

Bên cạnh các yếu tố nguy cơ như hệ miễn dịch yếu, hút thuốc hay mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, nguyên nhân cốt lõi gây biến đổi tế bào cổ tử cung thành ung thư là do nhiễm trùng dai dẳng các chủng virus HPV nguy cơ cao, điển hình là HPV 16 và 18. Do đó, việc chủ động phòng ngừa cần kết hợp cả tiêm vắc xin lẫn xây dựng lối sống lành mạnh như:

- Chủ động tiêm vắc xin HPV càng sớm càng tốt: Vắc xin được khuyến nghị cho cả nam và nữ nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo virus trong cộng đồng. Độ tuổi vàng để tiêm là từ 9 đến 26 tuổi, lý tưởng nhất là trước khi có quan hệ tình dục lần đầu. Liệu trình gồm từ 2 đến 3 mũi tùy thuộc vào độ tuổi bắt đầu mũi đầu tiên. Tiêm phòng đầy đủ giúp mang lại hiệu quả ngăn ngừa ung thư cổ tử cung lên đến trên 90% đối với các chủng có trong vắc xin.

Chủ động tiêm vắc xin HPV là cách hiệu quả để phòng ngừa ung thư cổ tử cung (Ảnh minh họa)

- Xây dựng đời sống tình dục an toàn: Sử dụng bao cao su khi quan hệ để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm virus HPV cũng như các bệnh tình dục khác. Đồng thời, nên duy trì mối quan hệ một vợ một chồng, hạn chế số lượng bạn tình vì nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên theo số lượng bạn tình của cả hai người.

- Thay đổi lối sống và từ bỏ thuốc lá: Tuyệt đối không hút thuốc lá và tránh xa khói thuốc vì chất độc trong thuốc lá làm tăng nguy cơ đột biến tế bào cổ tử cung. Ngoài ra, cần duy trì chế độ ăn uống khoa học, tập luyện đều đặn để nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể.

- Tầm soát định kỳ: Phụ nữ đã có quan hệ tình dục nên đi khám phụ khoa và làm xét nghiệm tầm soát (như Pap smear hoặc xét nghiệm HPV) định kỳ để phát hiện sớm các tổn thương bất thường, giúp tăng tỷ lệ chữa khỏi lên đến 90%.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Sohu, China News